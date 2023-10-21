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Мэри Эннинг – девочка, открывшая миру древних драконов

Мэри Эннинг – девочка, открывшая миру древних драконов

Автор:
21 октября 2023 16:27
Сообщество : Наука
Метки: Мэри Эннинг   девочка   история   ихтиозавр   наука   находка   окаменелость   палеонтология   ребёнок   
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Случайные находки этой обычной девочки впоследствии перевернули представления о древнем мире.

Мэри Эннинг родилась в 1799 году в Британии. Семья проживала в городке Лайм-Риджис в графстве Дорсет. На так называемом Юрском побережье, что наложило отпечаток на хобби отца девочки. Обычный столяр увлекался поисками ископаемых и учил этому детей – Мэри и её брата Иосифа.

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Когда отца не стало, хобби переросло в семейный бизнес. И возглавила его 10-летняя девочка, которая должна была ещё играть в куклы.

Не имея школьного образования, она научилась не только читать и писать, но и классифицировать найденные ископаемые, делать их эскизы и отправлять их потенциальным покупателям. В этом качестве выступали не только туристы и частные коллекционеры, но и музеи.

В 1811 году Иосиф наткнулся на череп ихтиозавра. Его изначально приняли за крокодила, хотя в действительности это был ящер, живший примерно 200 млн лет назад.

Через пару лет Мэри обнаружила остальные кости. Которые сразу же приобрёл местный музей. В 1823 году Эннинг отыскала плезиозавра – мезозойскую длинношеюю морскую рептилию с крошечной головой и гигантскими ластами.

Но, несмотря на удачливость и трудолюбие, женщина не смогла заявить о себе в научных кругах. Всё потому, что на протяжении всей жизни Мэри подвергалась дискриминации по половому признаку, поскольку это было нормой для патриархального общества. Женщину не приняли в Лондонское геологическое сообщество, ей даже не всегда в полном  объёме выплачивали гонорары. А ведь Мэри в буквальном смысле рисковала жизнью: окаменелости нужно было искать после оползней, которые в любой момент могли продолжиться. В 1933 году она чуть не погибла, а верную собаку Троя, сопровождавшую Мэри во время вылазки, убило камнями.

Коллеги без зазрения совести писали статьи, используя за основу результаты работы Мэри, даже не ссылаясь на неё.

Хотя, что требовать от общества, большая часть которого верила, что миру и двух тысяч лет нет. И единственно верный источник информации о нём – это Библия. Поэтому открытие древних ящеров, тем более сделанное маленькой девочкой, для существующей системы было нежелательно.

Правда, так считали не все. Мэри всё же признали консультантом по анатомии. Коллега и друг геолог Генри де ла Беш выпустил открытки с изображением находок Эннинг и перевёл ей средства от продажи.

Мэри  умерла в родном городе в возрасте 47 лет. Только спустя больше чем полтора века Королевское общество включило Эннинг в число десяти британских женщин, которые оказали наибольшее влияние на историю развития науки.

В 2020 году на экраны вышел фильм «Аммонит», посвящённый Эннинг, главные роли в котором сыграли Кейт Уинслет и Сирша Ронан.

Источник:

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Метки: Мэри Эннинг   девочка   история   ихтиозавр   наука   находка   окаменелость   палеонтология   ребёнок   
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5  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Тема то не плохая, но... Но автор похоже феминистка? Дочитал только до "на протяжении всей жизни Мэри подвергалась дискриминации по половому признаку" . Вот эта фраза "дискриминация по половому признаку" сразу настроила на негатив(это выражение присутствует только в интерпретации "автора"). Поискал эту тему в других местах. Оказалось гораздо интереснее, чем это косноязычное повествование. И да, признание то она получила. Парламент, Геологическое общество и Британская ассоциация продвижения науки назначили ей ежегодную ренту, то есть денежное вознаграждение. Но зачем это упоминать? Она же должна быть несчастна и угнетена злыми мужчинами до самого конца.
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21k
Davy Jones Минуту назад
С 1937 года прошло полтора века? Из какой параллельной реальности пишет автор?
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2k
cascha68 20 минут назад
Какая убогая статейкка!
Ссылка youtu.be
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5k
foggen2 58 минут назад
******В 1933 году она чуть не погибла******
Немудрено,родившись в 1799-м ..........
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21k
kσρβγς Час назад
Перевод с иврита? Джозеф - Иосиф? Таки шо ж тогда она не Мария, а то и Мариам?

Жалкий огрызок от статей в сети...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эннинг,_Мэриhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Эннинг,_Мэри

https://artsandculture.google.com/story/PgXB8g-VfbBAJA?hl=ruhttps://artsandculture.google.com/story/PgXB8g-VfbBAJA?hl=ru
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