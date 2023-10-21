Мэри Эннинг – девочка, открывшая миру древних драконов

Когда отца не стало, хобби переросло в семейный бизнес. И возглавила его 10-летняя девочка, которая должна была ещё играть в куклы.

Не имея школьного образования, она научилась не только читать и писать, но и классифицировать найденные ископаемые, делать их эскизы и отправлять их потенциальным покупателям. В этом качестве выступали не только туристы и частные коллекционеры, но и музеи.