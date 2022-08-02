Люди поселились в Северной Америке гораздо раньше, чем мы думаем

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Кости взрослой самки мамонта и ее детеныша возрастом 37 000 лет, носящие несомненные следы убийства животных человеком, обнаружены в Нью-Мексико. Это заставило ученых предположить, что люди поселились в Северной Америке на 17 000 лет раньше, чем считалось ранее.
Группа ученых из Техасского университета в Остине извлекла коллаген из найденных костей мамонтов, убитых людьми, что позволило им датировать возраст останков от 36 250 до 38 900 лет.
Кости были обнаружены в метровой куче земли, 95 процентов из них принадлежали взрослому животному. Все они имели следы воздействия орудий. В основном, следы образовались от удара тупым предметом.
Открытие дополняет растущее количество свидетельств того, что первобытные общества в Америке существовали до того, как люди пересекли сухопутный перешеек, который вел через Берингов пролив около 20 000 лет назад. Перешеек, также называемый Берингией, соединил Сибирь и Аляску во время последнего ледникового периода и позволил людям из Азии попасть в Северную Америку.
Тимоти Роу, ведущий автор исследования, утверждает, что древние люди, вероятно, пришли из Азии, но остается открытым вопрос, выбрали ли они путь по воде вдоль берега или наземный путь в Америку. Отдельное исследование, проведенное в 2021 году, показало, что некоторые из первых американцев пересекли Берингово море на лодках, двигаясь вдоль цепи островов, которые находились над поверхностью во время последнего ледникового периода.
Предыдущие исследования выявили останки древних людей, датируемых 20 000 лет , и другие артефакты, которые позволяют предположить, что до Хлодвига в этом районе жили люди — по всей видимости, из числа тех, кто пересек перешеек. Однако кости мамонта являются доказательствами самого раннего существования человека в Америке, найденными на сегодняшний день.
Кости были обнаружены в метровой куче земли, 95 процентов из них принадлежали взрослому животному. Все они имели следы воздействия орудий. В основном, следы образовались от удара тупым предметом.
Открытие дополняет растущее количество свидетельств того, что первобытные общества в Америке существовали до того, как люди пересекли сухопутный перешеек, который вел через Берингов пролив около 20 000 лет назад. Перешеек, также называемый Берингией, соединил Сибирь и Аляску во время последнего ледникового периода и позволил людям из Азии попасть в Северную Америку.
Тимоти Роу, ведущий автор исследования, утверждает, что древние люди, вероятно, пришли из Азии, но остается открытым вопрос, выбрали ли они путь по воде вдоль берега или наземный путь в Америку. Отдельное исследование, проведенное в 2021 году, показало, что некоторые из первых американцев пересекли Берингово море на лодках, двигаясь вдоль цепи островов, которые находились над поверхностью во время последнего ледникового периода.
Предыдущие исследования выявили останки древних людей, датируемых 20 000 лет , и другие артефакты, которые позволяют предположить, что до Хлодвига в этом районе жили люди — по всей видимости, из числа тех, кто пересек перешеек. Однако кости мамонта являются доказательствами самого раннего существования человека в Америке, найденными на сегодняшний день.
"Это не красивое место раскопок с красивым скелетом, лежащим на боку, - говорит Роу. - Все кости разрушены. Но такова история".
Открытие было сделано рядом с домом Роу. Его сосед заметил бивень, торчащий из земли, и ученый тут же вызвал команду, чтобы помочь с раскопками.
Открытие было сделано рядом с домом Роу. Его сосед заметил бивень, торчащий из земли, и ученый тут же вызвал команду, чтобы помочь с раскопками.
После того, как большая часть грязи была удалена, ученые обнаружили то, что можно назвать местом разделки туш под открытым небом. Несколько ячеек были разделены стенами из камня и глины.
Кости мамонта, как взрослого, так и теленка, были найдены лежащими в куче. Голова взрослого животного и его бивни лежали сверху.
Кости мамонта, как взрослого, так и теленка, были найдены лежащими в куче. Голова взрослого животного и его бивни лежали сверху.
Большинство останков в куче принадлежало взрослому животному, в том числе 44 сломанных фрагмента черепа, целые верхний правый второй моляр и 12 отдельных зубных пластин, 25 ребер, разбитых на 52 фрагмента, 3 позвонка и 15 фрагментов позвонков, а также 32 ударных костных отщепа, 9 «бабочкообразных фрагментов», 20 неидентифицируемых фрагментов костей и 267 мешков с небольшими «костяными обломками».
«Голова взрослого мамонта (включая бивни, предчелюстные кости и частичные верхнечелюстные кости) была самым крупным и тяжелым элементом, расположенным на вершине груды костей, — пишут исследователи. - Лицевая часть была отрезана от черепа по ноздрям, а ее верхнечелюстные альвеолы сломаны и пусты. Детеныш представлен частично левой верхней челюстью и зубной костью с неповрежденными зубными рядами, тремя изолированными зубными пластинами, диафизом левой большеберцовой кости и 10 фрагментами ребер». В исследовании также отмечается, что отделение лицевых костей взрослого животного от черепа было вызвано «глубоким искусственным переломом черепа».
До того, как были найдены эти кости мамонта, самым древним свидетельством поселения людей в Северной Америке было захоронение возрастом 20 000 лет в Монтане. В 1968 году строители обнаружили там древние инструменты и останки маленького ребенка. Это самый старый геном, когда-либо обнаруженный в Новом Свете. Артефакты, найденные вместе с телом, показывают, что мальчик принадлежал к людям культуры Кловис, которые пересекли сухопутный перешеек через Берингов пролив.
В захоронении вместе с так называемым скелетом Анзика было найдено около 125 артефактов, в том числе рифленые наконечники копий культуры Кловис и инструменты, сделанные из рогов и покрытые красной охрой, разновидностью минерала. Эске Виллерслев из Копенгагенского университета в Дании, руководившая исследованием, тогда же заявила, что «семья мальчика является прямым предком примерно 80% всех современных коренных американцев».
В захоронении вместе с так называемым скелетом Анзика было найдено около 125 артефактов, в том числе рифленые наконечники копий культуры Кловис и инструменты, сделанные из рогов и покрытые красной охрой, разновидностью минерала. Эске Виллерслев из Копенгагенского университета в Дании, руководившая исследованием, тогда же заявила, что «семья мальчика является прямым предком примерно 80% всех современных коренных американцев».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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