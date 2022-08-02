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Люди поселились в Северной Америке гораздо раньше, чем мы думаем

Люди поселились в Северной Америке гораздо раньше, чем мы думаем

Автор:
02 августа 2022 12:02
Сообщество : Наука
Метки: Мамонты   Северная Америка   археология   наука   находка   новое в истории   палеонтология   удивительное рядом   
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Кости взрослой самки мамонта и ее детеныша возрастом 37 000 лет, носящие несомненные следы убийства животных человеком, обнаружены в Нью-Мексико. Это заставило ученых предположить, что люди поселились в Северной Америке на 17 000 лет раньше, чем считалось ранее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мамонты   Северная Америка   археология   наука   находка   новое в истории   палеонтология   удивительное рядом   
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5  комментариев
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2k
vasilykopkov 45 минут назад
Да, раньше в Америке жили люди.
Но потом их выгнали американцы....
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Kariya Час назад
Благодаря ледниковым периодам и желанию пожрать стада переходили с одного материка на другой, люди соответственно следовали за ними. Не удивлюсь, если кто-то еще 100к лет назад и в Арктику забрел, просто не выжил там потом или обратно свинтил.
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51k
smakido 2 часа назад
" О! Сколько нам открытий чудных готовит!... "
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну то що? Ми цього ніколи і не приховували.
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