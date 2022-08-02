Люди поселились в Северной Америке гораздо раньше, чем мы думаем

Группа ученых из Техасского университета в Остине извлекла коллаген из найденных костей мамонтов, убитых людьми, что позволило им датировать возраст останков от 36 250 до 38 900 лет.

Кости были обнаружены в метровой куче земли, 95 процентов из них принадлежали взрослому животному. Все они имели следы воздействия орудий. В основном, следы образовались от удара тупым предметом.

Открытие дополняет растущее количество свидетельств того, что первобытные общества в Америке существовали до того, как люди пересекли сухопутный перешеек, который вел через Берингов пролив около 20 000 лет назад. Перешеек, также называемый Берингией, соединил Сибирь и Аляску во время последнего ледникового периода и позволил людям из Азии попасть в Северную Америку.

Тимоти Роу, ведущий автор исследования, утверждает, что древние люди, вероятно, пришли из Азии, но остается открытым вопрос, выбрали ли они путь по воде вдоль берега или наземный путь в Америку. Отдельное исследование, проведенное в 2021 году, показало, что некоторые из первых американцев пересекли Берингово море на лодках, двигаясь вдоль цепи островов, которые находились над поверхностью во время последнего ледникового периода.

Предыдущие исследования выявили останки древних людей, датируемых 20 000 лет , и другие артефакты, которые позволяют предположить, что до Хлодвига в этом районе жили люди — по всей видимости, из числа тех, кто пересек перешеек. Однако кости мамонта являются доказательствами самого раннего существования человека в Америке, найденными на сегодняшний день.