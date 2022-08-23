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Как выглядят школьные обеды в разных странах

Как выглядят школьные обеды в разных странах

Автор:
23 августа 2022 22:12
Метки: обеды   обучение   разные страны   разные страны мира   школы   школьные обеды   
2556
14

В школах разных стран предусмотрены обеды. Они бывают платными и бесплатными. Давайте посмотрим, чем кормят школьников во всем мире,

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А вы помните свои школьные обеды?

Источник:

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Метки: обеды   обучение   разные страны   разные страны мира   школы   школьные обеды   
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24  комментария
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7k
au3 2 часа назад
"Они бывают платными и бесплатными"

Тогда надо было указать цену у каждого фото. А то знаете ли сравнивать столовку с рестораном как бы не комильфо
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18k
speaktr-st 55 секунд назад
Комментарий к фото
А что это справа за квадратики в миске? Кусочек мяса и морковку я вроде опознал.
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58k
Парагвайский шпион Минуту назад
Хм.. В финском завтраке сто грамм приложены штоле?
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28k
Ashabad 6 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
ant-laz11 7 минут назад
пиждешь
у нас в школе родительский совет одобряет и дегустирует меню
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681
Bastard Fat 10 минут назад
свежо питание, но серитсья с трудом...
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12k
Кыся 12 минут назад
Забыли сказать, что все зависит от города и даже школы.
У моих сейчас шведский стол. Эстония, Нарва. Выбор паршивый, и старшие все вкусное сжирают. Слабым остается почти веганское или рыбное меню, так как еду-то рассчитывают по прежнему, по порциям, а порции так себе. Один плюс - это все бесплатно. Есть и платный буфет, но нет времени на него.

Был в учебных заведениях(нельзя назвать их школой или детским садом, там все вперемешку) Финляндии и Швеции - там тоже был шведский стол, но, конечно, гораздо лучше. Старшие дети помогают младшим, приводят, еду накладывают, уносят посуду, тихо и без толчеи.
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3k
Славик 18 минут назад
Невозможно сравнивать обеды разных стран, поскольку даже в одной школе в РФ они разные, не говоря уже о том, что в разных школах они могут меняться + от региона зависит. Ну невозможно сравнивать несравнимое.
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15k
Alex 20 минут назад
В Китае ложки выдали????
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5k
sergonly 21 минуту назад
Что курил автор данного поста????? Про другие страны не скажу но про Израиль.....Что мы видим на фото: креветки и еще что-то в хитиновом панцире эти продукты априори некошерны и их в Израиле редко в каком ресторане найдёшь. Далее макароны в сырном соусе и стейк т.е. смешивание мясного и молочного на одной терелке - это инфаркт любого рава ))) Ну и вишенка на торте. В Израиле в школах не столовых от слова совсем. В младших классах есть продлёнка им горячую еду привозят из кетеринга и кормят в одной из классных комнат. посуда одноразовая. Еда без изысков, но сытная. Что-нибудь мясное, один-два гарнира, салат/овощи, фрукт.
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6k
newegg 21 минуту назад
Израиль - полный звиздежЪ.
Креветки не кошерные, в школе такое подавать не будут.
Ну и мясное с молочным тем более.
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15k
Bill Полчаса назад
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Пиво ещё неплохо было бы в старших классах, хотя бы банку. И часовой сон после обеда.
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3k
GelmuT_nec Полчаса назад
Последняя враньё. Доставка из ресторана.
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4k
Барсук Полчаса назад
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1k
Hans 45 минут назад
Американцы не подвели - самый дерьмовый обед как и их общепит собственно.
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6k
Sanar Час назад
Суть поста показать как звездато в израиле, да и к слову, этот пост раз в пол года тут регулярно
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13k
Majul Час назад
Американский обед единственный, где нет ничего приготовленного. Консервы да полуфабрикаты одни. То-то у них один из самых высоких в мире показателей ожирения на единицу населения.
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Российский обед самый вкусный!
Но вот так было бы вкуснее:
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Спелая кукурузинка

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