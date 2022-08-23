Как выглядят школьные обеды в разных странах

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В школах разных стран предусмотрены обеды. Они бывают платными и бесплатными. Давайте посмотрим, чем кормят школьников во всем мире,
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А вы помните свои школьные обеды?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тогда надо было указать цену у каждого фото. А то знаете ли сравнивать столовку с рестораном как бы не комильфо
у нас в школе родительский совет одобряет и дегустирует меню
У моих сейчас шведский стол. Эстония, Нарва. Выбор паршивый, и старшие все вкусное сжирают. Слабым остается почти веганское или рыбное меню, так как еду-то рассчитывают по прежнему, по порциям, а порции так себе. Один плюс - это все бесплатно. Есть и платный буфет, но нет времени на него.
Был в учебных заведениях(нельзя назвать их школой или детским садом, там все вперемешку) Финляндии и Швеции - там тоже был шведский стол, но, конечно, гораздо лучше. Старшие дети помогают младшим, приводят, еду накладывают, уносят посуду, тихо и без толчеи.
Креветки не кошерные, в школе такое подавать не будут.
Ну и мясное с молочным тем более.
Но вот так было бы вкуснее: