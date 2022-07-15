Как в прошлом выглядели детские площадки со всего мира

У каждого из нас были разные развлечения в детстве, но во времена, когда не было телефонов, дети проводили большую часть времени на улице, играя на детской площадке. Эти фотографии - из разных уголков мира и разных эпох, но возможно, какие-то кадры вызовут у вас капельку ностальгии. Посмотрим на разные детские площадки из прошлого: