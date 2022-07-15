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Как в прошлом выглядели детские площадки со всего мира

Как в прошлом выглядели детские площадки со всего мира

Автор:
15 июля 2022 21:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Прошлое   Разное   детская площадка   детство   интересное   подборка   разные страны   фото   
213
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Раньше у детей не было смартфонов, и всё веселье обычно проходило на улице. Фантазия разыгрывалась так, что каждый день придумывали новые интересные игры даже на самых простых лестницах или "паутинке". Взглянем на любопытные примеры детских площадок из прошлого со всего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Прошлое   Разное   детская площадка   детство   интересное   подборка   разные страны   фото   
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2  комментария
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785
MPEG-8 2 часа назад
Просто вспомнилась картинка.
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9k
kirpal 2 часа назад
У нас в школьном дворе были "турники". Как только заканчивались занятия (две смены было) - каждый день там тусовались. То в чухи играли, чухи-висячего, квадраты и т.п. До сих пор помню их расклад.
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