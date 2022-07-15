Как в прошлом выглядели детские площадки со всего мира

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Раньше у детей не было смартфонов, и всё веселье обычно проходило на улице. Фантазия разыгрывалась так, что каждый день придумывали новые интересные игры даже на самых простых лестницах или "паутинке". Взглянем на любопытные примеры детских площадок из прошлого со всего мира.
У каждого из нас были разные развлечения в детстве, но во времена, когда не было телефонов, дети проводили большую часть времени на улице, играя на детской площадке. Эти фотографии - из разных уголков мира и разных эпох, но возможно, какие-то кадры вызовут у вас капельку ностальгии. Посмотрим на разные детские площадки из прошлого:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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