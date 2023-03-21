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Странные вещи в странной стране

Странные вещи в странной стране

Автор:
21 марта 2023 10:54
Метки: cccр   размышления   разные страны   
1766
1

«Много лет я спорил — в жизни, в сети — с людьми, которые рассказывали мне про мою страну какие-то странные вещи.
Я пытался что-то доказывать, обосновывать, приводить цифры, свои воспоминания, воспоминания и впечатления друзей и знакомых — но они стояли на своём. Было так, а не иначе.

"В 1981 на центральном рынке города Новосибирска на единственном мясном прилавке рубили что-то вроде дохлой лошади" — говорил мне Петр Багмет, известный в фидо, как "пан аптекарь".
Помилуйте? “Пан аптекарь” — но я жил в двух кварталах от этого рынка — и он был весьма богат! Я же там был! Так и он там был...
И меня вдруг осенило! Мы жили в разных странах!
Да что там в разных странах — в разных реальностях!
И не только пан аптекарь — но немало других.

Мне даже стало жалко их — в такой страшной и неприглядной реальности ОНИ жили. Уже в детском саду их били воспитатели, ненавидели и изводили другие дети, их кормили насильно мерзкой липкой кашей.
В моем садике были замечательные жёлтые цыплята, выложенные кирпичом жёлтым по силикатному, воспитатели читали нам замечательные книжки, к нам приходили шефы с кукольными спектаклями.
Были огромные кубики, с полметра, из которых можно было строить корабли и замки.
Настольные игры, игрушки куклы — все было.
А на праздники мы устраивали замечательные утренники, вылезая из кожи, чтобы порадовать родителей. Мы декламировали стихи, танцевали, пели. Даже помню, на ложках играли. А с какой гордостью мы показывали моряцкий танец
в родительском НИИ! А какой матросский воротник и бескозырку сшила для меня мама!
А ИХ с самых детских лет их посылали с шести утра стоять в очередях, за молоком. И даже в новый год в подарках им давали маленькие сморщенные, кислые мандарины! Но я-то помню — что мои мандарины были очень-очень
вкусные!
И даже дома их кормили какими-то ужасными синими курами, серой лапшой.
И сахар был у них серый, мокрый и несладкий.
И в школе им было тяжело. Над ними издевались тупые учителя.
От них в библиотеках прятали книги.
А в моей реальности — мне приносили новинки, с ещё непросохшими штампами.
Учителя у меня по большей части были замечательные люди.
А ещё их, почти всех, насильно загоняли. Сначала в октябрята, потом в пионеры. И всю дальнейшую жизнь загоняли. Куда только не загоняли.
Да, их реальность можно было только стойко переносить.
Летом я один сезон проводил в пионерском лагере, другой — с бабушкой в городке отдыха "Радуга", и минимум раз в два года мы ездили всей семьёй в Крым, в Анапу. Море, ракушки, крабы, арбуз, закопанный глубоко в мокрый
песок — это Анапа. Это здорово!
Им — путёвок не давали, их лагеря больше напоминали концентрационные, чем пионерские, городков отдыха не было.
Да, потом их загоняли в комсомол. В их комсомоле надо было молчать на собраниях и выполнять приказы. И были злые партийные кураторы.
Если ты не слушал злого куратора — то могло случиться что-то страшное.
Такое страшное. что ОНИ даже сказать не могут.
Я же перевернул первое же отчётно-выборное, после чего сам оказался в комитете комсомола. И партийным куратором у нас была Лидия Аркадьевна — милейший человек.
Их с самого детства отрезали от заграницы. Им не давали встречаться с иностранцами, а если вдруг такое случалось — то забирали все, что иностранец давал бедному ребёнку.
Ужас, правда? А в моей замечательной стране — были клубы интернациональной дружбы. Мы общались с американцами, англичанами, немцами. И с западными — тоже. Переписывались даже. Чехи и словаки вообще были как родные.
Французов, правда, не помню. А когда к транзитного самолёта сняли пожилого
шотландца с сердечным приступом - его не спрятали от народа в спец
лечебнице, как это произошло бы в ИХ мире — а положили в ветеранскую палату к деду.
И сестра бегала к ним переводить. И потом даже бандероль с какими-то сувенирами пришла. И её никто не отобрал. Ведь это была не их — НАША страна.
А ещё мне жалко их родителей. Они были такие хорошие - но их всегда затирали злые начальники. Денег всегда не хватало, и они искали какие-то шабашки.
А злые начальники им запрещали эти шабашки искать. И работали с ними всегда
плохие люди — они все время завидовали. Их родителей тоже загоняли — в партию.
Один из НИХ почему-то очень гордился, что комбайны, которые изобретал его папа очень плохо работали. Хотя папа был очень талантливый.
И моя мама была очень талантливая. но её "изделия" почему-то работали.
И я гордился именно этим. Наверное, потому, что это было в другой стране.
А начальник у нее был жук. Но почему-то это было скорее похвалой.
Он был чернявый и очень хитрый — я хорошо его помню.
А ещё мама была изобретателем. И статьи писала. И её за это не наказывали. А наоборот — платили деньги. И почему-то в партию её никто не загонял.
А ещё им врали. Все. Газеты, радио, телевизор, учителя.
Даже родители. Одна девочка спросила - папу - почему он слушает
Аркадия Северного — ведь это враг ? А папа ответил — потому что врага надо знать в лицо. А сам просто его любил, этого Северного.
Ещё этот папа рассказывал — что заставляли его прислушиваться во время олимпиады к разговорам с иностранцами — и докладать куда надо, а при возможности разговоры сводить к правильным. Но ведь ему уже не было веры, правда ?
Став старше, я заметил, что реальности разошлись не в момент моего рождения.
В "их" стране — кабанчика приходилось резать ночью, чтоб не забрал комиссар...
А в моей в это время уже и комиссаров-то не было, в начале 70-х.
Они жили в какой-то странной "верхней вольте с ракетами" — а мы в великой мировой державе.
Даже Великая Отечественная Война у нас оказалась разной.
В их реальности — врага "завалили мясом", воевал некий странный субъект под названием
"простой мужик". Коммунисты - отсиживались в тылах. Все. Поголовно.
На одного убитого немца приходилось четыре, а то и пять убитых “простых мужиков". Но “простой мужик" таки победил. Вопреки всем.
И коммунистам в тылу, и Жукову, который спал и видел, как побольше “простого мужика" извести. И командирам, которые только с ППЖ развлекаться могли и пить трофейный шнапс, добытый "простым мужиком".
А особенно — вопреки лично тов. Сталину. Танки у нас были плохие.
Автоматы плохие. Самолёты плохие. Но только те, которые наши.
Союзники поставляли нам хорошие. Вот именно хорошими танками “простой мужик" и победил. Но злой Сталин забрал у "простого мужика"
все плоды победы, а самого "простого мужика" посадил в Гулаг.
Такой он был нехороший.
В моей реальности — тоже была война. Но в ней воевали все.
И партийные и беспартийные. Все советские люди — кому позволяло здоровье и возраст. И даже кому не позволял — шли воевать тоже.
Коммунист дед Иван Данилович, до войны - сельский учитель — погиб при прорыве у местечка "Мясной бор".
Коммунист дед Федор Михайлович Гаврилов, до войны - директор школы - прошёл всю войну, был ранен, награждён орденами и медалями.
потери на той войне были страшными. но именно потому, что враг не щадил гражданское население. А солдат погибло почти столько же
— сколько у врага и его союзников вместе на восточном фронте.
Потому, что воевали хорошо — и быстро учились. И была техника,
которую производила наша, советская промышленность. Отличная боевая техника. Было тяжело — но моя страна победила.
Мы — жили, строили, думали о будущем, учились. Нас волновали мировые проблемы.
А они — думали как свалить эту мерзостную систему.
И самое страшное - свалили. И тут реальности на короткое время пересеклись - потому что исчезла и моя страна.
Мы, те кто был в ней счастлив - даже не подозревали, что свое счастье нужно защищать, держаться за него зубами и ногтями.
Вот и не защитили.
А дальше - миры вновь разошлись. У "них" настало счастье — ведь появились бананы, колбаса, женское белье и свобода.
А у нас — началась полоса трагедий - разваливалась наука, производство, вчерашние союзные республики охватил огонь войны,
в котором бывшие советские граждане убивали бывших же советских.
Старики остались без защиты и гарантий.

Но это уже совсем другая история.»


автор KGX из ЖЖ. (https://vk.com/wall444620704_4557 прямая ссылка.)

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Метки: cccр   размышления   разные страны   
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17  комментариев
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67k
Татьяна Юсова 7 часов назад
Пример из жизни.
Весна (середина мая), Петропавловск-Камчатский. Поехала на машине по делам в другой конец города. Проезжаю площадь Ленина, а там уже во всю готовятся к высадке на клумбы цветочной рассады, которая зеленеет в многочисленных ящиках. Снега уже нет, в отличии от двора нашего дома, где на теневой стороне снег окончательно тает только к началу июня. Солнце светит, птички поют, на озере плавают какие-то утки, по обочинам дороги на солнечной стороне распускаются первые одуванчики, небо синее-синее. И так хорошо! Весна!
Вечером заходит ко мне подруга, вся в депрессии. У неё всегда депрессия весной, когда на её родине в Луганске в мае уже всё цветёт, а у нас только первые листочки на деревьях появляются в первой декаде июня.
Рыдает: какая кругом серость, уныние, тоска, грязный снег, жить не хочется.
Я ей рассказываю, что была сегодня в центре, что я там видела, а она говорит, что тоже сегодня там была, и ничего хорошего не увидела. Всё серое, грязное и унылое.
А вроде бы были в один день и в одном и том же месте… Вот так бывает.
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52k
smakido 4 часа назад
Напомнило:"В одно окно смотрели двое:один увидел дождь и грязь, другой - листвы зеленой вязь, весну и небо голубое."
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9k
Juli 4 часа назад
Из крайности в крайность...
Ругать СССР, как и идеализировать не совсем правильно.

"Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы."
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58k
Опиум для народа 6 часов назад
Тем, кто орёт что на Западе одни п"дарасы и разврат, тоже можно показать такую картинку про видение везде говна.
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31k
Андрей Иванов 8 часов назад
Если бы муха жила в улье, то у неё тоже всё было бы вокруг тип-топ
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71
анатоль Андрей Иванов 8 часов назад
получается что "мухи" выживут везде, типа быдла
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16k
Дядюшка Ау 8 часов назад
1. Для тех, кто паразитируя на теме СССР, придумывает фейки про ССР, про Сталина, КПСС и т.п. предлагаю Госдуме придумать статью за разрушение гражданского общества в наше не простое время. Общество нужны идеи, консолидирующие его при внешней угрозе, а не сказочки, высосанные из пальца или других отростков и направленные на разжигание срача.

2. Если сунуть на Фишки копипаст из ЖЖ, то обязательно найдется комментатор с чувством глубокого презрения обвиняющий ТС в этом. Однако, если вырыть оттуда же материал примерно вышенапечатанного содержания, то отношение будет более, чем толерантное. Двойные стандарты, ложь, лицемерие и фарисейство.
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2k
Lexx 9 часов назад
Матросский воротник называется гюйст.
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17k
Роберт Шекли 9 часов назад
В итоге оба считают, что мир прекрасен
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Viktor_Masterkov

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