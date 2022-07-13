Планетарное безумство: самые странные законы из разных стран, в которые трудно поверить

Вероятно, ни в одной стране мира не встретишь человека, который считал бы действующие законы адекватными. Однако некоторые из них действительно настолько безумны, что с трудом веришь в их существование.
Принятый в Великобритании в 1996 году закон о запрете напиваться в пабах, на первый взгляд, не выглядит таким уж безумным. Ведь заведениям не разрешается поить уже пьяных гостей, чтобы предотвратить потенциальные преступления под действием спиртного. Однако самих людей подобный расклад не особо устроил.
Да и выглядит он не так безумно, как запрет умирать в палате парламента. В противном случае вы даже после своей кончины пойдёте под суд королевской семьи. Правда, как вас потенциально могут наказать на том свете, непонятно.
А вот в Таиланде вы будете злостным нарушителем, если наступите на деньги. А всё из-за того, что на купюрах изображен король страны, к которому вы, таким образом, продемонстрируете своё неуважение.
Конечно, шуметь после 22:00 нельзя во многих странах, однако в Швейцарии есть по этому поводу отдельный пункт, запрещающий смывать воду в унитазе.
А вот в Китае вы не оберётесь проблем, если решите переродиться без одобрения властей. Такой закон был принят после того, как в стране усилилась религиозная вера тибетских монахов.
А вот в норвежском Лонгьире и вовсе запрещено умирать. Всё из-за вечной мерзлоты, в которой трупы не разлагаются. Так что если кто-то находится при смерти, его отвозят в другую часть Норвегии, чтобы там он почил.
В Японии с 2011 года запрещено жиреть, если, конечно, вы не относитесь к борцам сумо. Мужская талия не должна превышать 80 см, тогда как женская – 90 см.
Вероятно, многие слышали про отношение Сингапура к жевательной резинке. Мало того, что купить вы её можете только по документам, удостоверяющим личность, так ещё и рискуете быть оштрафованным на 1000 долларов, если приобрели её не для медицинских целей.
В Вашингтоне вы можете загреметь за решетку, а в лучшем случае отделаться штрафом, если решите поиздеваться над снежным человеком. Его права защищает акт о защите неоткрытых видов. Вероятно, поборники гендерной идентичности находятся под защитой этого же документа.
А в Луизиане, по всей видимости, не очень любят сюрпризы, раз с 1999 года там действует закон, запрещающий пересылать вашему другу какие-либо товары без уведомления.
Если вы каким-то чудом оказались владельцем фламинго на Аляске, то ни в коем случае не водите его парикмахерскую. Как нетрудно догадаться, это запрещено законом.
С 1997 года в Канзасе запрещено пинать торговый автомат, укравший ваши деньги. Судя по всему, явление это там нередкое.
Непонятно, на что рассчитывали законодатели в Нью-Джерси, но с 1999 года там запрещено надевать бронежилет, если вы планируете кого-то убить. Вероятно, это должно остановить преступников после фразы «а бронежилет ты дома не забыл?».
Но и закончим весьма суровым законом из Бангладеша, согласно которому многие школьники со всего мира уже давно бы заполонили местные тюрьмы. Ведь там можно угодить за решётку, если вам больше 15-ти лет и вас поймали за списыванием тестовых заданий. К слову, этот закон так никто и не отменял.
А какие безумные законы из разных уголков мира известны вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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