Планетарное безумство: самые странные законы из разных стран, в которые трудно поверить

Конечно, шуметь после 22:00 нельзя во многих странах, однако в Швейцарии есть по этому поводу отдельный пункт, запрещающий смывать воду в унитазе.

А вот в Китае вы не оберётесь проблем, если решите переродиться без одобрения властей. Такой закон был принят после того, как в стране усилилась религиозная вера тибетских монахов.