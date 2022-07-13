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Планетарное безумство: самые странные законы из разных стран, в которые трудно поверить

Планетарное безумство: самые странные законы из разных стран, в которые трудно поверить

Автор:
13 июля 2022 22:58
Сообщество : Факты
Метки: абсурдные законы   взгляд на мир   законодательство   нелепые законы   разные страны   смешные законы   странные законы   страны мира   
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Вероятно, ни в одной стране мира не встретишь человека, который считал бы действующие законы адекватными. Однако некоторые из них действительно настолько безумны, что с трудом веришь в их существование.

Принятый в Великобритании в 1996 году закон о запрете напиваться в пабах, на первый взгляд, не выглядит таким уж безумным. Ведь заведениям не разрешается поить уже пьяных гостей, чтобы предотвратить потенциальные преступления под действием спиртного. Однако самих людей подобный расклад не особо устроил.

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Да и выглядит он не так безумно, как запрет умирать в палате парламента. В противном случае вы даже после своей кончины пойдёте под суд королевской семьи. Правда, как вас потенциально могут наказать на том свете, непонятно.

А вот в Таиланде вы будете злостным нарушителем, если наступите на деньги. А всё из-за того, что на купюрах изображен король страны, к которому вы, таким образом, продемонстрируете своё неуважение.

Конечно, шуметь после 22:00 нельзя во многих странах, однако в Швейцарии есть по этому поводу отдельный пункт, запрещающий смывать воду в унитазе.


А вот в Китае вы не оберётесь проблем, если решите переродиться без одобрения властей. Такой закон был принят после того, как в стране усилилась религиозная вера тибетских монахов.

А вот в норвежском Лонгьире и вовсе запрещено умирать. Всё из-за вечной мерзлоты, в которой трупы не разлагаются. Так что если кто-то находится при смерти, его отвозят в другую часть Норвегии, чтобы там он почил.

В Японии с 2011 года запрещено жиреть, если, конечно, вы не относитесь к борцам сумо. Мужская талия не должна превышать 80 см, тогда как женская – 90 см.

Вероятно, многие слышали про отношение Сингапура к жевательной резинке. Мало того, что купить вы её можете только по документам, удостоверяющим личность, так ещё и рискуете быть оштрафованным на 1000 долларов, если приобрели её не для медицинских целей.

В Вашингтоне вы можете загреметь за решетку, а в лучшем случае отделаться штрафом, если решите поиздеваться над снежным человеком. Его права защищает акт о защите неоткрытых видов. Вероятно, поборники гендерной идентичности находятся под защитой этого же документа.

А в Луизиане, по всей видимости, не очень любят сюрпризы, раз с 1999 года там действует закон, запрещающий пересылать вашему другу какие-либо товары без уведомления.

Если вы каким-то чудом оказались владельцем фламинго на Аляске, то ни в коем случае не водите его  парикмахерскую. Как нетрудно догадаться, это запрещено законом.


С 1997 года в Канзасе запрещено пинать торговый автомат, укравший ваши деньги. Судя по всему, явление это там нередкое.


Непонятно, на что рассчитывали законодатели в Нью-Джерси, но с 1999 года там запрещено надевать бронежилет, если вы планируете кого-то убить. Вероятно, это должно остановить преступников после фразы «а бронежилет ты дома не забыл?».

Но и закончим весьма суровым законом из Бангладеша, согласно которому многие школьники со всего мира уже давно бы заполонили местные тюрьмы. Ведь там можно угодить за решётку, если вам больше 15-ти лет и вас поймали за списыванием тестовых заданий. К слову, этот закон так никто и не отменял.

А какие безумные законы из разных уголков мира известны вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: абсурдные законы   взгляд на мир   законодательство   нелепые законы   разные страны   смешные законы   странные законы   страны мира   
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2  комментария
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kirpal Час назад
Не знаю какие там законы в Китае или Бангладеше, но про американские законы эти байки еще на 5.25" дискетах переносили, как во последсвии выяснилось - большинство "законов" - туфта.
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Антибиотик
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