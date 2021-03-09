397
5
Канэ Танака пережила две глобальные пандемии, дважды победила рак, а сегодня признается, что больше всего любит газированные напитки. Отметившая в январе свой 118-й день рождения женщина намерена присоединиться к эстафете передачи олимпийского символа, которая пройдет через местечко Шиме, в ее родной японской префектуре Фукуока.
Уже решено, что большую часть 100-метровой дистанции Танака проедет с помощью родни в своей инвалидной коляске, но последние шаги - перед тем как передать факел следующему бегуну - долгожительница намерена пройти самостоятельно.
Канэ Танака дала эксклюзивное интервью каналу CNN, и поделилась: у нее уже есть новая пара кроссовок для этого мероприятия - их подарила ей семья на день рождения.
Канэ Танака дала эксклюзивное интервью каналу CNN, и поделилась: у нее уже есть новая пара кроссовок для этого мероприятия - их подарила ей семья на день рождения.
«Замечательно, что она достигла этого возраста, и все еще может вести активный образ жизни! Мы хотим, чтобы другие люди увидев это, не думали, что возраст - это катастрофа», - сказал ее внук Эйдзи Танака, которому уже за 60.
Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и 101-летний игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году.
Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и 101-летний игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году.
×
Жизнь супердолгожителя
Танака родилась в далеком 1903-м - году, когда пионеры авиации Орвилл и Уилбур Райт вошли в историю, совершив первый в мире полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем.
У нее было четверо детей от владельца рисового магазина, за которого она вышла замуж в 19 лет. Госпожа Канэ проработала в семейном магазине до 103 лет. У нее пять внуков и восемь правнуков.
Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года. И ее внук Эйдзи отмечает: «Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом... Она очень дальновидна - ей действительно нравится жить настоящим».
Кстати, долгожительнице почти столько же лет, сколько нынешним Олимпийским играм, которые ведут свой отсчет от 1896 года.
Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио - в 1964 году, - Танаке был 61 год. Если считать как летние, так и зимние игры, Олимпиада-2020 станет 49-й в ее жизни .
Сейчас Танака живет в доме престарелых, где обычно просыпается в 6 утра и любит играть в стратегическую настольную игру «Отелло». Семья долгожительницы не могла навещать ее в течение 18 месяцев из-за пандемии Covid-19. Родные рассказывают, что любопытство и занятия математикой - это ее секреты для поддержания остроты ума и здоровья тела.
У нее было четверо детей от владельца рисового магазина, за которого она вышла замуж в 19 лет. Госпожа Канэ проработала в семейном магазине до 103 лет. У нее пять внуков и восемь правнуков.
Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года. И ее внук Эйдзи отмечает: «Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом... Она очень дальновидна - ей действительно нравится жить настоящим».
Кстати, долгожительнице почти столько же лет, сколько нынешним Олимпийским играм, которые ведут свой отсчет от 1896 года.
Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио - в 1964 году, - Танаке был 61 год. Если считать как летние, так и зимние игры, Олимпиада-2020 станет 49-й в ее жизни .
Сейчас Танака живет в доме престарелых, где обычно просыпается в 6 утра и любит играть в стратегическую настольную игру «Отелло». Семья долгожительницы не могла навещать ее в течение 18 месяцев из-за пандемии Covid-19. Родные рассказывают, что любопытство и занятия математикой - это ее секреты для поддержания остроты ума и здоровья тела.
Танака - далеко не единственный столетний гражданин Страны восходящего солнца.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, впервые в прошлом году в стране зарегистрировано более 80 000 долгожителей.
В 2020 году каждый 1565-й человек в Японии был старше 100 лет, более 88% из них - это женщины.
Согласно правительственным данным, опубликованным в июле 2020 года, в Японии средняя продолжительность жизни женщин составляет 87,45 года по сравнению с 81,4 года для мужчин.
В 2019 году Книга рекордов Гиннесса признала Танаку самым старым из ныне живущих людей в мире, и теперь она нацелена на еще одно достижение: рекорд по продолжительности жизни официально принадлежит француженке, умершей в возрасте 122 лет.
«Кане сказала, что хочет побить этот рекорд», - сказал Эйдзи Танака, ее внук.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, впервые в прошлом году в стране зарегистрировано более 80 000 долгожителей.
В 2020 году каждый 1565-й человек в Японии был старше 100 лет, более 88% из них - это женщины.
Согласно правительственным данным, опубликованным в июле 2020 года, в Японии средняя продолжительность жизни женщин составляет 87,45 года по сравнению с 81,4 года для мужчин.
В 2019 году Книга рекордов Гиннесса признала Танаку самым старым из ныне живущих людей в мире, и теперь она нацелена на еще одно достижение: рекорд по продолжительности жизни официально принадлежит француженке, умершей в возрасте 122 лет.
«Кане сказала, что хочет побить этот рекорд», - сказал Эйдзи Танака, ее внук.
Соединяя поколения
Семья Танаки сказала, что она не готовилась к эстафете передачи огня, но очень рада быть частью Олимпийских игр.
«Она всегда любила фестивали», - сказал Эйдзи Танака. Но уточнил, что ее участие в майской эстафете, будет зависеть от состояния здоровья долгожительницы и погодных условий.
В прошлом месяце официальные лица объявили, что отложенная пандемия эстафеты олимпийского огня Токио-2020 стартует в префектуре Фукусима 25 марта, при этом будут приняты несколько мер противодействия Covid-19.
По словам официальных лиц, сначала факел пройдет через регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году в ознаменование 10-й годовщины стихийного бедствия, а затем «обогнет все уголки Японии».
Ограничения по коронавирусу включают в себя отказ от закрытых помещений, многолюдных собраний и тесного контакта.
Те, кто хочет наблюдать за эстафетой с обочины дороги, должны носить маски, остаться дома, если плохо себя почувствуют, и воздерживаться от выезда за пределы префектуры, в которой они живут.
Зрителей также просили «поддержать участников аплодисментами, а не криками». Эстафета будет транслироваться в прямом эфире.
Факелоносцы должны будут заполнять ежедневный контрольный список здоровья за две недели до эстафеты и воздерживаться от питания вне дома или посещение людных мест, сообщают официальные лица.
Правнучка долгожительницы Джунко Танака в январе 2020 года создала для нее аккаунт в Твиттере.
Она размещает там фотографии своей прабабушки, которая наслаждается такими угощениями, как пирожные и газированные напитки, и делится своими мыслями и впечатлениями.
«Удивительно, что в 118 она сама пьет кока-колу и играет в «Отелло», - говорит Джунко Танака. - Я могу быть предвзятой, потому что мы в родстве, но я думаю, что это потрясающе. И я хотела поделиться с людьми ее вдохновением и радостью жизни».
«Она всегда любила фестивали», - сказал Эйдзи Танака. Но уточнил, что ее участие в майской эстафете, будет зависеть от состояния здоровья долгожительницы и погодных условий.
В прошлом месяце официальные лица объявили, что отложенная пандемия эстафеты олимпийского огня Токио-2020 стартует в префектуре Фукусима 25 марта, при этом будут приняты несколько мер противодействия Covid-19.
По словам официальных лиц, сначала факел пройдет через регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году в ознаменование 10-й годовщины стихийного бедствия, а затем «обогнет все уголки Японии».
Ограничения по коронавирусу включают в себя отказ от закрытых помещений, многолюдных собраний и тесного контакта.
Те, кто хочет наблюдать за эстафетой с обочины дороги, должны носить маски, остаться дома, если плохо себя почувствуют, и воздерживаться от выезда за пределы префектуры, в которой они живут.
Зрителей также просили «поддержать участников аплодисментами, а не криками». Эстафета будет транслироваться в прямом эфире.
Факелоносцы должны будут заполнять ежедневный контрольный список здоровья за две недели до эстафеты и воздерживаться от питания вне дома или посещение людных мест, сообщают официальные лица.
Правнучка долгожительницы Джунко Танака в январе 2020 года создала для нее аккаунт в Твиттере.
Она размещает там фотографии своей прабабушки, которая наслаждается такими угощениями, как пирожные и газированные напитки, и делится своими мыслями и впечатлениями.
«Удивительно, что в 118 она сама пьет кока-колу и играет в «Отелло», - говорит Джунко Танака. - Я могу быть предвзятой, потому что мы в родстве, но я думаю, что это потрясающе. И я хотела поделиться с людьми ее вдохновением и радостью жизни».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Японцы сделают медали для Олимпиады 2020 из старых гаджетов. Как так и откуда в телефонах золото?
- В Токио-2020 к олимпийцам приставят роботов
- Японцы сделают олимпийские медали из мусора
- Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае
- Японские художники превратили олимпийцев в персонажей аниме
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...