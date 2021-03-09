Семья Танаки сказала, что она не готовилась к эстафете передачи огня, но очень рада быть частью Олимпийских игр.

«Она всегда любила фестивали», - сказал Эйдзи Танака. Но уточнил, что ее участие в майской эстафете, будет зависеть от состояния здоровья долгожительницы и погодных условий.

В прошлом месяце официальные лица объявили, что отложенная пандемия эстафеты олимпийского огня Токио-2020 стартует в префектуре Фукусима 25 марта, при этом будут приняты несколько мер противодействия Covid-19.

По словам официальных лиц, сначала факел пройдет через регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году в ознаменование 10-й годовщины стихийного бедствия, а затем «обогнет все уголки Японии».

Ограничения по коронавирусу включают в себя отказ от закрытых помещений, многолюдных собраний и тесного контакта.

Те, кто хочет наблюдать за эстафетой с обочины дороги, должны носить маски, остаться дома, если плохо себя почувствуют, и воздерживаться от выезда за пределы префектуры, в которой они живут.

Зрителей также просили «поддержать участников аплодисментами, а не криками». Эстафета будет транслироваться в прямом эфире.

Факелоносцы должны будут заполнять ежедневный контрольный список здоровья за две недели до эстафеты и воздерживаться от питания вне дома или посещение людных мест, сообщают официальные лица.

Правнучка долгожительницы Джунко Танака в январе 2020 года создала для нее аккаунт в Твиттере.

Она размещает там фотографии своей прабабушки, которая наслаждается такими угощениями, как пирожные и газированные напитки, и делится своими мыслями и впечатлениями.

«Удивительно, что в 118 она сама пьет кока-колу и играет в «Отелло», - говорит Джунко Танака. - Я могу быть предвзятой, потому что мы в родстве, но я думаю, что это потрясающе. И я хотела поделиться с людьми ее вдохновением и радостью жизни».