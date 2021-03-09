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118 не помеха: старейшая жительница планеты в мае понесет Олимпийский огонь

118 не помеха: старейшая жительница планеты в мае понесет Олимпийский огонь (5 фото)

Автор:
09 марта 2021 00:32
Сообщество : Истории
Метки: 118 лет   Канэ Танака   Япония   огонь   олимпиада   пламя   старейшина   
397
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Канэ Танака пережила две глобальные пандемии, дважды победила рак, а сегодня признается, что больше всего любит газированные напитки. Отметившая в январе свой 118-й день рождения женщина намерена присоединиться к эстафете передачи олимпийского символа, которая пройдет через местечко Шиме, в ее родной японской префектуре Фукуока.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 118 лет   Канэ Танака   Япония   огонь   олимпиада   пламя   старейшина   
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amrita 3 часа назад
зачем так долго жить.
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Ego sum qui sum amrita 3 часа назад
думаю она вам бы ответила "почему бы и нет?"
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539
Миша 50 минут назад
Может быть понесет Олимпийский огонь, но мне почему то кажется, что понесут её с Олимпийским огнём. Грешно так истязать старушку.
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Aleksei 3 часа назад
Если не полуовощь, не доставляешь хлопот родным и не поехал головой, то очень клево
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Свирепый Бамбр Aleksei 2 часа назад
Сейчас "овощей" больше среди молодежи.
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Миша Aleksei 45 минут назад
Согпасен, к тому же ещё приятный момент, в 60 уйти на пенсию, и потом ещё 60 лет её получать. ))
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