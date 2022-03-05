Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР?

Гостей угощали водкой, закусывали её чёрной икрой и другими деликатесами. Потом отвезли на правительственную дачу и Черчилля поразил…смеситель в ванной.

«Я заметил, что над раковинами нет отдельных кранов для холодной и горячей воды, а в раковинах нет затычек. Горячая и холодная вода, смешанная до желательной температуры, вытекала через один кран. Кроме того, не приходилось мыть руки в раковине, это можно было сделать под струей из крана. В скромной форме я применил эту систему у себя дома. Если нет недостатка в воде, это самая лучшая система».

Во второй раз британский премьер приехал в Союз в 1944-м:

«Однажды Портал (главнокомандующий британских ВВС) пришел в восторг, увидев большой стеклянный аквариум в котором росли растения, но заметил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя сюда была доставлена целая партия золотых рыбок. В другой раз кто-то случайно сказал, что в коктейле нет лимонных корочек. На следующий день в холле выросло лимонное дерево, отягощенное плодами».

11 октября 1944 года Сталин приехал на обед в британское посольство. Перед этим туда направили офицеров НКВД и они расставили караулы по всем переходам и лестницам. Черчилль слегка удивился такому повороту дел, а Вышинский в ответ на это бодро пошутил:

«Видимо, Красная армия одержала новую победу: она заняла английское посольство».