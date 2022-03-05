Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР?

Премьер-министр Великобритании был у нас три раза. Герцог, ярый антикоммунист - при этом, в каждый свой приезд он отмечал что-то хорошее. А некоторыми вещами прямо восхищался.
В августе 1942 Сталин хотел, чтобы союзники как можно быстрее открыли второй фронт. Поэтому Черчилля принимали на высшем уровне.По воспоминаниям премьера:
«Всё было подготовлено с тоталитарной расточительностью… Много опытных слуг в белых куртках и с сияющими улыбками следили за каждым пожеланием или движением гостей».
Гостей угощали водкой, закусывали её чёрной икрой и другими деликатесами. Потом отвезли на правительственную дачу и Черчилля поразил…смеситель в ванной.
«Я заметил, что над раковинами нет отдельных кранов для холодной и горячей воды, а в раковинах нет затычек. Горячая и холодная вода, смешанная до желательной температуры, вытекала через один кран. Кроме того, не приходилось мыть руки в раковине, это можно было сделать под струей из крана. В скромной форме я применил эту систему у себя дома. Если нет недостатка в воде, это самая лучшая система».
Во второй раз британский премьер приехал в Союз в 1944-м:
«Однажды Портал (главнокомандующий британских ВВС) пришел в восторг, увидев большой стеклянный аквариум в котором росли растения, но заметил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя сюда была доставлена целая партия золотых рыбок. В другой раз кто-то случайно сказал, что в коктейле нет лимонных корочек. На следующий день в холле выросло лимонное дерево, отягощенное плодами».
11 октября 1944 года Сталин приехал на обед в британское посольство. Перед этим туда направили офицеров НКВД и они расставили караулы по всем переходам и лестницам. Черчилль слегка удивился такому повороту дел, а Вышинский в ответ на это бодро пошутил:
«Видимо, Красная армия одержала новую победу: она заняла английское посольство».
В 1945-м, Черчилль приехал в Ялту, там его поселили в Воронцовском дворце. Когда должен был проходить торжественный обед, туда снова наведались советские силовики:
«Прибыл взвод русских солдат. Они заперли двери по обе стороны приемных залов, где должен был проходить обед. Была расставлена охрана, и никому не разрешалось входить. Затем они обыскали все – смотрели под столами, простукивали стены».
Премьер не стремился общаться с простыми советскими людьми - его интересовали только высшие чины и переговоры. Поэтому обычную жизнь он видел только из окна автомобиля, когда его провозили по улицам. Но и тогда он отмечал что вокруг чисто и спокойно, несмотря на военное время. А офицеры, которые его охраняли и сопровождали - с идеальной выправкой и манерами.
Правда, после окончания войны он быстро всё это позабыл, стал призывать окружить Союз «железным занавесом»... Недолгая оказалась память у английского герцога. Но это уже тема для другой истории.
Источник:
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вообще это именно пошло от недостаточного количества воды - приходилось экономить
в этом плане мы хорошо живем в СНГ не которые удивляются "Эти русские смывают в туалете питьевой водой!"
Вообще они относились друг к другу с большим уважением. Сталин каждый год отправлял в подарок Черчиллю коньяк и сосьвинскую селедку. В т.ч. и после войны. В замке Черчилля сейчас есть почти музей, посвящённый их взаимоотношениям - переписка и т.п.
Это представители двух абсолютно разных, противоположных систем управления государством - авторитарной и демократической. Их взаимоотношения подтверждают тот факт, что в случае экстренных событий авторитарная система более эффективна
На последней картине Черчиля Сталин лично цепю связал за стуль чтоб не кусал окружающих .
После этого читать не стал. Это хуже "Чеховской шляпы".