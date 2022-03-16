Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь

Публиковаться начал только в 30 лет. До этого работал извозчиком, трудился на кирпичном заводе и даже успел поторговать древесным углём. Затем поступил в институт кинематографии, который закончил в 1932 году.

Рассказы стал сочинять для сына, а его первая публикация состоялась в 1938 году в журнале «Мурзилка». Семейная жизнь с первой женой не сложилась, Николай ушёл к другой женщине. А в 1941 году первая жена погибла, тогда Носов забрал их сына Петю к себе.