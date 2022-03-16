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Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь

Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь (5 фото)

Автор:
16 марта 2022 21:32
Сообщество : Истории
Метки: Незнайка на луне   СССР   будущее   детские книги   капитализм   носов   писатель   
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5

Еще при его жизни книга стала одной из самых популярных в СССР и вышла многомиллионным тиражом.

«Приключения Незнайки и его друзей», «Весёлая семейка», «Витя Малеев в школе и дома» - в конце 1950-х Носов был третьим в списке самых издаваемых русских и советских писателей за границей. Хотя его творческий путь начинался не так уж и просто.

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Публиковаться начал только в 30 лет. До этого работал извозчиком, трудился на кирпичном заводе и даже успел поторговать древесным углём. Затем поступил в институт кинематографии, который закончил в 1932 году.

Рассказы стал сочинять для сына, а его первая публикация состоялась в 1938 году в журнале «Мурзилка». Семейная жизнь с первой женой не сложилась, Николай ушёл к другой женщине. А в 1941 году первая жена погибла, тогда Носов забрал их сына Петю к себе.

Над своими главными книгами - о Незнайке, писатель начал работать только в 47 лет. Причём персонажей придумал еще в молодости, но только в зрелом возрасте решился сделать их героями знаменитой трилогии. Самая известная повесть - «Незнайка на Луне». В этой книге писатель будто перенёсся в будущее и увидел 1990-е годы и наше время.

Носов описал олигархат и его сращивание с властью, дикий капитализм и коррупцию, бандитизм и «крышевание». Даже «МММ» и электрошокеры предвидел. Показал нам общество потребления: «Мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку». И продакт-плейсмент: в «Давилонских юморесках», они принадлежали Спрутсу, «случайно» хвалили товары его фабрики.

Так что писатель обогнал своё время… Наверное, поэтому в СССР он и был так популярен. А вот в 1990-х его книги стали никому не нужны, потому что всё то, что он описал как непростую и поучительную историю, стало нашей реальностью. И Носова стали постепенно забывать - хотя он заслуживает памятника как талантливейший детский писатель и провидец.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Незнайка на луне   СССР   будущее   детские книги   капитализм   носов   писатель   
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26  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
А кто такие эти полицейские? спросила Селёдочка.
Бандиты! с раздражением сказал Колосок.
Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!
Тут у вас как-то чудно! сказал Винтик.
Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?
Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! Колосок пригорюнился.
Теперь вот явлюсь домой, сказал он, а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. (с)
Незнайка на Луне
Николай Носов
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
Замчательный писатель! Можно сказать, что провидец. Хотя, когда я был дитём, я в страшном сне не мог представить, что многое судудется в самом плохом варианте!. Война России и Укрианы? - Жуть!. Бля... Дожился... ПЦ. Но давить фашизм НАДО! ес ть ещё и у Стругацких на такую тему очсень мног интересного. До дрожи и озренения!. Фашизм надо давить! иЛи он раздавит весь Мир. И США нынче самый рассадик самого диког и оголтелого. Модут пора таки по ним привентивно шарахнуть чем-т ядерным? Ибо они достали всех!
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11k
Denissg 13 минут назад
Лучший учебник политэкономии
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4k
мемфрид 15 минут назад
Любимой книгой детства была "фантазёры".. великий писатель, честь и хвала ему.
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7k
Артём 22 минуты назад
Есть некоторая ирония, в том как воспринимают книги Носова сейчас. Ведь он не придумал вообще ничего! Всё о чём он писал, описано в пропагандистской советской литературе 50-60-х годов. Рекомендую в этом плане "Эй, как вы там в Америке?" Бориса Стрельникова.
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4k
mtonaka 22 минуты назад
Писатель даже предположить не мог, что "коротышки" начнут убивать друг друга...
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28k
Alex 36 минут назад
Я эту книжку, вернее все 3 тома, в 43 года купил, захотелось перечитать, так как ту книгу что читал в детстве не смог найти в архивах, дома
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7k
Regerald Час назад
Так он просто смотрел как там "у них", в капиталистических странах. А потом вдруг в СССР захотели, чтобы всё было как у них. Чего просили, то и получили.
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32k
Минчанин 2 часа назад
Носов просто описал тот капитализм, который был в то время.

И - никто даже не думал, что капитализм может быть ещё гаже, чем это было написано в детской, на первый взгляд, книжке.

Перечисление того, что предсказал Носов может занять несколько страниц текста.

А, по сути, мы, кроме предсказанного в его книжках получили тотальную монополизацию рынков, аренду интеллектуальной собственности под видом продажи с возможностью её забрать в любой момент (привет "цифровым копиям"), тонны одноразового хлама, продаваемые под видом "высококачественного товара" и т. д.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Тут даже Жирик в шоке
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Ну не совсем наша,Наш Незнайка жил в Цветочном Городе на улице Колокольчиков.

А Луна соответственно омерика.
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1k
nikam 2 часа назад
когда был малым и на летних каникулах был в пионерском легере, к нам на встречу ниезжал н.носов. помню был такой доброжелательный дяденька и весело рассказывал нам свякие случаи. при воспоминании о нем приятные впечатления остались.
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19k
Serg2001 2 часа назад
Просто описал капиталистическое общество. В чем тут обгон времени?
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457
imho Serg2001 Полчаса назад
Мне так думается что в то время пропагандой было четко сформированное мнение о капиталисте как о звере толстосуме(вспомните плакаты) и соответственно в произведении представлен самый худший вариант капитализма доведенный до абсурда. То же с Г. Данелия.
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971
Сергей 2 часа назад
Носов не предсказывал , а просто описывал капитализм.
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457
imho Сергей 37 минут назад
При чем настолько наихудший его вариант, чтоб прям до абсурда.
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