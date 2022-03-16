Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь

Еще при его жизни книга стала одной из самых популярных в СССР и вышла многомиллионным тиражом.
«Приключения Незнайки и его друзей», «Весёлая семейка», «Витя Малеев в школе и дома» - в конце 1950-х Носов был третьим в списке самых издаваемых русских и советских писателей за границей. Хотя его творческий путь начинался не так уж и просто.
Публиковаться начал только в 30 лет. До этого работал извозчиком, трудился на кирпичном заводе и даже успел поторговать древесным углём. Затем поступил в институт кинематографии, который закончил в 1932 году.
Рассказы стал сочинять для сына, а его первая публикация состоялась в 1938 году в журнале «Мурзилка». Семейная жизнь с первой женой не сложилась, Николай ушёл к другой женщине. А в 1941 году первая жена погибла, тогда Носов забрал их сына Петю к себе.
Над своими главными книгами - о Незнайке, писатель начал работать только в 47 лет. Причём персонажей придумал еще в молодости, но только в зрелом возрасте решился сделать их героями знаменитой трилогии. Самая известная повесть - «Незнайка на Луне». В этой книге писатель будто перенёсся в будущее и увидел 1990-е годы и наше время.
Носов описал олигархат и его сращивание с властью, дикий капитализм и коррупцию, бандитизм и «крышевание». Даже «МММ» и электрошокеры предвидел. Показал нам общество потребления: «Мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку». И продакт-плейсмент: в «Давилонских юморесках», они принадлежали Спрутсу, «случайно» хвалили товары его фабрики.
Так что писатель обогнал своё время… Наверное, поэтому в СССР он и был так популярен. А вот в 1990-х его книги стали никому не нужны, потому что всё то, что он описал как непростую и поучительную историю, стало нашей реальностью. И Носова стали постепенно забывать - хотя он заслуживает памятника как талантливейший детский писатель и провидец.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бандиты! с раздражением сказал Колосок.
Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!
Тут у вас как-то чудно! сказал Винтик.
Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?
Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! Колосок пригорюнился.
Теперь вот явлюсь домой, сказал он, а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. (с)
Незнайка на Луне
Николай Носов
И - никто даже не думал, что капитализм может быть ещё гаже, чем это было написано в детской, на первый взгляд, книжке.
Перечисление того, что предсказал Носов может занять несколько страниц текста.
А, по сути, мы, кроме предсказанного в его книжках получили тотальную монополизацию рынков, аренду интеллектуальной собственности под видом продажи с возможностью её забрать в любой момент (привет "цифровым копиям"), тонны одноразового хлама, продаваемые под видом "высококачественного товара" и т. д.
А Луна соответственно омерика.
Это ж хрестоматия всех тупорылых лепералов