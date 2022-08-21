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Фильм Литвиновой не пустят в повторный прокат в России

Фильм Литвиновой не пустят в повторный прокат в России

Автор:
21 августа 2022 17:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Северный ветер   кино   критика   литвинова   отмена   франция   
1803
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В далёком 2017 году Рината Литвинова поставила спектакль-фантасмагорию «Северный ветер», музыку к спектаклю написала Земфира. Впоследствии из спектакля сделали фильм-продолжение.

На большие экраны картина вышла в 2021 году и собрала множество положительных отзывов от кинокритиков, но при этом в рейтинге Кинопоиска у "Северного ветра" весьма скромные оценки.

 

В августе этого года фильм должен был выйти в повторный прокат в сети кинотеатров "Каро", но чуда не случилось.

 

В своём телеграм-канале актриса и режиссёр по совместительству опубликовала пост с комментарием: "Прокат, спецпоказ «Северного ветра» - всё отменено. «Внезапно».Причины - без комментариев"

Литвинова уехала после начала спецоперации на Украине во Францию, объяснив свой отъезд проблемами со здоровьем, однако осудить СВО она не забыла.

 

При этом Рината периодически делится в своих соцсетях мыслями о Родине и тоске по оставленному дому, но комментарии предпочитает держать закрытыми, так как регулярно получает тонны критики от своих же подписчиков.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Северный ветер   кино   критика   литвинова   отмена   франция   
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32  комментария
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4k
Copycat 10 часов назад
>>собрала множество положительных отзывов от кинокритиков

после таких фраз я понимаю что фильм мне не понравится, по тому что критики сейчас это элемент маркетинга и рекламы
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1k
Павел Астахов 38 секунд назад
Кто же смотрит "шедевры" Литвиновой?! Кто эти люди?! Про критиков не говорю , они денежку отрабатывают
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3k
Master Bo 50 минут назад
У меня только один вопрос: А кто-то вообще смотрел фильмы этого режиссёра?
Ась?
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Не подскажете, что такое за "специальное событие" намечалось 22 августа? Не иначе какой-то феебический пестец вселенского масштаба? А то мы тут в своей серости всё пропустили.

И, надеюсь, "очень хотелось вами поработать" - опечатка.
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7k
vitenok 5 часов назад
Так во Франции и организуй прокат. Делов то... Стадионы соберёшь, бабла поднимешь, вещь то наверняка стоящая, шедевр небось. Это ж не абы кто, а сама Рената Литвинова!!! ( Если что, это сарказм и ирония).
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4k
Estetik 7 часов назад
все, кто против войны- бездарности. Еще нужно запретить песни ДДТ,БИ2,Земфиры, Аквариум, Пугачевой, Несчастный случай...также было бы хорошо создать лагеря, как при Сталине.
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103
Ffffff Ffffffffff Estetik 5 часов назад
Против какой войны, по вашему мнению, уточните пожалуйста?
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3k
Гур 8 часов назад
Щэдевр

Ссылка youtu.be
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103
Ffffff Ffffffffff Гур 5 часов назад
'в семье достатоШно денег, можем купить самолёт" - шикарно просто... Вот кто добровольно бы заплатил деньги, чтобы сходить на просмотр этого фильма?
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2k
IS 8 часов назад
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1k
Тордион 9 часов назад
Если она такая никчема от чего о ней снова и снова пишут?
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875
idhr 9 часов назад
охххххх ... по скриншоту тожэе как то не вдохновляет ... с другой стороны, словосочетания спектакль-фантасмагория музыку к которому написала Земфира Рамазановна ... А что ещё могли написать критики при таких вводных, даже не посмотрев фильм снятый по мотивам этого спектакля ... Не напишешь шедэвр, тебя закидают тухлыми помидорами, обвинив в не понимании всего нового и не толерантности ...
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12k
Antique computer 10 часов назад
Плохая актриска оказалась таким же плохим "режиссером".

Единственное, чем она мне запомнилась - как в фильме "Брат" ее шлепают по заднице бандиты. По всей видимости, это было пиком её успеха.
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0
gorbunkovsem3nsemenytch Кружок 8 часов назад
ты хрень не дописал патамушта хрень?
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2k
Sam 10 часов назад
рЕната Муратовна Литвинова
Грамотеев понаберут по объявлениям...
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15k
Алекс 10 часов назад
Срать их франции на Россию и зарабатывать в ней же это так по либерастному...
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