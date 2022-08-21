Фильм Литвиновой не пустят в повторный прокат в России

В далёком 2017 году Рината Литвинова поставила спектакль-фантасмагорию «Северный ветер», музыку к спектаклю написала Земфира. Впоследствии из спектакля сделали фильм-продолжение.
На большие экраны картина вышла в 2021 году и собрала множество положительных отзывов от кинокритиков, но при этом в рейтинге Кинопоиска у "Северного ветра" весьма скромные оценки.
В августе этого года фильм должен был выйти в повторный прокат в сети кинотеатров "Каро", но чуда не случилось.
В своём телеграм-канале актриса и режиссёр по совместительству опубликовала пост с комментарием: "Прокат, спецпоказ «Северного ветра» - всё отменено. «Внезапно».Причины - без комментариев"
Литвинова уехала после начала спецоперации на Украине во Францию, объяснив свой отъезд проблемами со здоровьем, однако осудить СВО она не забыла.
При этом Рината периодически делится в своих соцсетях мыслями о Родине и тоске по оставленному дому, но комментарии предпочитает держать закрытыми, так как регулярно получает тонны критики от своих же подписчиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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после таких фраз я понимаю что фильм мне не понравится, по тому что критики сейчас это элемент маркетинга и рекламы
И, надеюсь, "очень хотелось вами поработать" - опечатка.
Единственное, чем она мне запомнилась - как в фильме "Брат" ее шлепают по заднице бандиты. По всей видимости, это было пиком её успеха.
"Ну, жопа" - это, конечно шедевр. На 30 секунд экранного времени.
Грамотеев понаберут по объявлениям...
Мерзкая бабешка.