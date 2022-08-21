Фильм Литвиновой не пустят в повторный прокат в России

На большие экраны картина вышла в 2021 году и собрала множество положительных отзывов от кинокритиков, но при этом в рейтинге Кинопоиска у "Северного ветра" весьма скромные оценки.

В августе этого года фильм должен был выйти в повторный прокат в сети кинотеатров "Каро", но чуда не случилось.

В своём телеграм-канале актриса и режиссёр по совместительству опубликовала пост с комментарием: "Прокат, спецпоказ «Северного ветра» - всё отменено. «Внезапно».Причины - без комментариев"