11 самых смешных фильмов последних лет

Псевдодокументальная комедия про вампиров-соседей и проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Второй после "Властелина колец" самый известный фильм, снятый в Новой Зеландии. В "Упырях" (оригинальное название What we do in the shadows - Что мы делаем в тени) даже засветилось то дерево, в корнях которого хоббиты прятались от назгулов.

В 2019 году состоялась премьера сериала "Что мы делаем в тени".