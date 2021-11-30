11 самых смешных фильмов последних лет

В комедийном жанре кризис, но кое над чем посмеяться всё-таки можно.
Псевдодокументальная комедия про вампиров-соседей и проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Второй после "Властелина колец" самый известный фильм, снятый в Новой Зеландии. В "Упырях" (оригинальное название What we do in the shadows - Что мы делаем в тени) даже засветилось то дерево, в корнях которого хоббиты прятались от назгулов.
В 2019 году состоялась премьера сериала "Что мы делаем в тени".
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Благодаря "Реальным упырям" новозеландского актёра и режиссёра Тайку Вайтити заметили в Голливуде и дали ему снять "Тор: Рагнарёк". Качественно выполнив марвеловский заказ, Вайтити вольно перенёс на экран роман Кристины Лёненс "Птица в клетке" про австрийского мальчика, мечтающего вступить в гитлерюгенд. Вайтити написал сценарий (за адаптацию романа он получил "Оскар"), поставил "Кролика" и сыграл роль воображаемого мальчиком Гитлера.
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Вариация на тему "Дня сурка". В разгар свадьбы своей младшей сестры девушка Сара замечает на торжестве странного раскованного молодого человека в гавайской рубашке по имени Найлз. Сара следует за ним в некую пещеру, и вдруг просыпается в начале того же дня свадьбы. Она находит Найлза и узнаёт, что попала во временную ловушку, в которой сам парень живёт уже очень давно. В главных ролях Энди Самберг ("Бруклин 9-9"), Кристин Милиоти ("Волк с Уолл-стрит"), Джей Кей Симмонс ("Одержимость").
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Дженнифер Энистон играет стриптизёршу и танцует в фильме стриптиз. Другие комментарии излишни.
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Самая популярная комедия на Netflix. "Убийство на яхте" по просмотрам обогнало даже "Очень странные дела".
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Душевный и забавный фильм про то, как оставшиеся без работы жители канадской деревни водят за нос доктора, чтобы получить разрешение на строительство завода. В главной роли Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге").
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Жанр "Евровидения" - комедия с Уиллом Феррелом. Если вам нравятся "Телеведущий", "Эльф", "Сводные братья", то наверняка понравится и эта пародия на европейский песенный конкурс. Роль отца персонажа Уилла Феррела сыграл Пирс Броснан.
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Дуэт Райна Гослинга и Рассела Кроу оказался на редкость гармоничным и смешным. Если бы не мизерные сборы в прокате, фильм наверняка получил бы продолжение. Со "Славными парнями" Мартина Скорсезе этот фильм ничего общего не имеет.
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Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу и Мелисса Маккарти ("Девичик в Вегасе") в комедии про то, как женщина-аналитик из ЦРУ внезапно стала секретным агентом. В эпизоде в картине сыграл Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
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Три дочери Клода Вернёйя (Кристиан Клавье) неудачно, с его точки зрения, выходят замуж - за еврея, араба и китайца. Каково же было удивление консервативного Клода, когда четвёртая дочь собралась замуж за негра. Комедия была безумно популярна во Франции. В 2019 году вышло продолжение, а на 2022-й запланирована третья часть "Безумной свадьбы". Оригинальное название переводится как "Чем же мы прогневили Бога?".
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"Брюс Всемогущий" по-бельгийски от режиссёра "Господина Никто".
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К сожалению я посмотрел этот киновысер.