Пять интересных историй об удивительных людях

Японец Сидзо Канакури считается у себя на родине "отцом марафона". В 1912 году он был одним из двух атлетов, представлявших Японию на Олимпиаде в Стокгольме, ставшей дебютом для японской олимпийской сборной.

До Стокгольма летом 1912-го Канакури добирался 18 дней. После изматывающей поездки он ещё в себя не успел прийти, привыкнуть к климату, еде, как уже надо бежать марафон. А ещё как назло тренер заболел, и лето выдалось особенно жарким по шведским меркам. Короче говоря, пробежав половину марафонской дистанции, Канакури понял, что живым он до финиша не добежит. "Отец" японского марафона решил незаметно улизнуть с марафона шведского, чтобы избежать позора. Атлет, никого не поставив в известность, "огородами" добрался до вокзала и покинул олимпийскую столицу.

В 1967 году шведы разыскали 76-летнего Сидзо Канакури и предложили ему завершить начатое. Японец согласился. Пробежав марафон, он сказал, что между стартом и финишем у него родилось 6 детей и 10 внуков. Результат Канакури был официально зафиксирован, он пробежал марафон за 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 8 часов, 32 минуты и 20,3 секунды.