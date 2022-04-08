Пять интересных историй об удивительных людях

Про феминистку, желавшую воспитать идеальную женщину, императора с необычным хобби, французскую дворянку, полжизни мстившую за казнь мужа, и кое-что ещё.
Японец Сидзо Канакури считается у себя на родине "отцом марафона". В 1912 году он был одним из двух атлетов, представлявших Японию на Олимпиаде в Стокгольме, ставшей дебютом для японской олимпийской сборной.
До Стокгольма летом 1912-го Канакури добирался 18 дней. После изматывающей поездки он ещё в себя не успел прийти, привыкнуть к климату, еде, как уже надо бежать марафон. А ещё как назло тренер заболел, и лето выдалось особенно жарким по шведским меркам. Короче говоря, пробежав половину марафонской дистанции, Канакури понял, что живым он до финиша не добежит. "Отец" японского марафона решил незаметно улизнуть с марафона шведского, чтобы избежать позора. Атлет, никого не поставив в известность, "огородами" добрался до вокзала и покинул олимпийскую столицу.
В 1967 году шведы разыскали 76-летнего Сидзо Канакури и предложили ему завершить начатое. Японец согласился. Пробежав марафон, он сказал, что между стартом и финишем у него родилось 6 детей и 10 внуков. Результат Канакури был официально зафиксирован, он пробежал марафон за 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 8 часов, 32 минуты и 20,3 секунды.
Социалистка и феминистка Аврора Родригес Карбальейра всегда мечтала об идеальной дочери. Она уверенно шла к своей мечте. Отца для дочери Аврора выбирала не по любви, всех мужчин она рассматривала только как набор генов. В 1914 году она нашла умного, здорового и красивого мужчину, и в декабре того же года родила, как и планировала, девочку, которой дала имя Хильдегард. Отец даже и не знал, что у него родилась дочь. Такова была воля Авроры - вместе с мужчиной идеальную девочку не воспитать.
Мать сразу же принялась лепить из младенца женщину будущего. В 2 года девочка уже свободно читала, в 4 владела печатной машинкой, в 8 разговаривала на трёх языках, не считая родного испанского (немецкий, английский, французский). В 11 девочка выступала на тему феминизма на конференциях, а в 13 лет поступила в юридическую школу. В 18 лет Хильдегард возглавляла рабочую партию, принимала активное участие в работе Лиги сексуальных реформ (той самой, куда Бендер советовал обратиться Паниковскому) - она всё успевала, ей всё удавалось. Создание идеальной женщины будущего шло по плану.
В 1933 году Аврора убила собственную дочь, застрелив во сне. Хильдегард погубила любовь. Она влюбилась в юношу и собиралась уехать с ним. Этого мать ей позволить не могла. Аврора так объяснила свой поступок: "Скульптор уничтожил свою работу, обнаружив в ней дефект". Убийцу приговорили к 26 годам тюрьмы. Аврора закончила свои дни в сумасшедшем доме, мастеря втайне от санитаров кукол с непомерно большими гениталиями.
Прусский король Фридрих Вильгельм I коллекционировал высоких солдат. Сам король был ростом 160 см, а солдат в 6-й старый прусский пехотный полк он набирал не ниже 188 см. Полк Его Королевского Величества прозвали "потсдамскими великанами". Рост самого высокого солдата составлял 217 см.
Зная пристрастие короля к великанам, его коллеги со всей Европы дарили ему высоких солдат. Фридрих подарил Петру I Янтарную комнату, а Пётр в знак благодарности пополнил "потсдамский полк" русскими великанами. Анна Иоановна тоже меняла русских солдат на янтарные подарки. Елизавета Петровна прекратила этот обмен людей на янтарь и потребовала вернуть солдат домой.
Будто бы однажды Фридрих Вильгельм, демонстрируя своих гигантов (некоторые солдаты действительно страдали гигантизмом и нести службу им было тяжеловато), разоткровенничался с французским послом: "Даже самой красивой девушке мира я предпочту высокого солдата для моего полка. Они - моя слабость". Император так любил свой полк, что держал его при себе и на войны не отправлял. "Потсдамскими великанами" он хвалился иностранным гостям, а когда императору было грустно, он устраивал смотр и радовался, глядя на марширующих высоченных солдат. Преемник Фридриха Вильгельма I расформировал полк для тех, кто от 188.
Режиссёр Уильям Касл снимал посредственные ужастики, но гениально их продвигал.
В 1959 году Касл выпустил фильм The Tingler (от англ. tingle - покалывание) про паразита, цепляющегося к позвоночнику человека и питающегося страхом. Победить тинглера можно только громким криком. В крупнейших кинотеатрах Касл распорядился установить моторчики под креслами, чтобы в нужный момент пугать зрителей. В кульминационный сцене картины тинглер сбегал с экрана в зрительный зал. Экран гас, в зале зажигался свет, и голос за кадром объявлял, что присасывание тинглера сопровождается покалыванием, поэтому кричите, если хотите жить. За покалывание отвечали моторчики, а остальную работу доделывало зрительское воображение. Для усиления эффекта присутствия на некоторых сеансах подсадные впечатлительные зрители падали в обморок от страха, а потом их увозили на скорой. Моторчики в 2,5 раза увеличили бюджет картины, но этого того стоило - "Тинглер" окупился в два раза.
Во время показа картины Касла "Дом ночных призраков" (1955) с потолка кинотеатра свешивался скелет с горящими глазами. Перед сеансами фильма "Мрак" (1958) зрителям вместе с билетом вручали страховку на случай смерти от страха во время просмотра картины. Перед кульминацией "Со склонностью к убийству" (1961) показ прерывали на 45 секунд, чтобы особо впечатлительные зрители смогли покинуть зал и вернуть деньги за билет.
Француженка Жанна де Клиссон поклялась отомстить за смерть супруга и стала пираткой. Её мужа Оливье Клиссона IV публично казнили в 1343 году, обвинив в содействии англичанам - исконным врагам французов. Жанна продала всё своё имущество и на вырученные деньги снарядила пиратский флот из трёх кораблей. Флагманский корабль носил название "Моя месть". Заручившись поддержкой англичан, пиратка терроризировала Ла-Манш. Поначалу французы не воспринимали Жанну де Клиссон всерьёз, но со временем чёрные корабли с красными парусами, возглавляемые "Львицей Бретани", как её прозвали моряки, стали внушать страх любому, кто попадал в пролив Ла-Манш.
У Жанны был свой почерк: она пытала французских дворян, оказавшихся на борту, а потом рубила им головы. С точки зрения пиратства это было нелогично, потому что за дворян можно было получить хороший выкуп. Но Жанна руководствовалась не расчётом, а местью. Также "Львица" жестоко расправлялась с матросами, но всегда оставляла 1-2 выживших, чтобы они рассказали о её "подвигах" Франции.
Однажды французам удалось потопить "Мою месть". Чудом Жанне и двоим её сыновьям удалось спастись. Пять дней они дрейфовали на обломках корабля. От переохлаждения скончался младший сын, но Жанна и наследник Оливье V выжили. После этого Жанна ещё 13 лет держала в страхе Ла-Манш.
В конечно счёте Жанна де Клиссон отомстила всем, кому хотела, вышла замуж за английского рыцаря и поселилась в замке в Бретани. Умерла она в 1359 году, на 60-м году жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками
- Знаменитости, которые нас удивили
- Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей
- Смерти, которые так и не смогли раскрыть
- Случится-же такое
Понравилось27