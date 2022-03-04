Восемь очень красивых французских актрис

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Красота актрис этой страны - это уже давно, своего рода, визитная карточка кинематографа Франции. Некоторые из них даже стали эталонами и популярны по всему миру.
Если вам нравится французское кино, то вы наверняка знаете большинство этих ярких и талантливых актрис. Давайте просто посмотрим на красавиц, которые подарили нам не один фильм со своим участием.
Катрин Денев
Она стала звездой после выхода мюзикла "Шербурские зонтики" в 1964 году. В 1995 году она появилась в триллере Романа Полански "Отвращение". Ее много раз звали в Голливуд, но там она так и осталась как "французская парфюмерная дама", так как была звездой этих рекламных роликов.
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Эммануэль Беарт
Ей отлично удаются как комедийные, так и драматичные роли. Беарт снимается и в Голливуде, но больше всего ее знают и помнят по таким работам как "Натали", "8 женщин", "Ад" и не только.
Луиза Бургуан
Интересно, что она стала любимицей зрителя не столько из-за кино, а благодаря телешоу. Начиная с 2008 года, каждую пятницу она появляется на телешоу Le Grand Journal с обзорами книг. И в конце каждого выпуска показывают ролик, где Луиза пародирует персонажа из книги выпуска. В кино Луиза тоже снимается, но шоу - это ее коронная фишка.
Марион Котийяр
Котийяр стала очень известной после боевика "Такси" и достаточно быстро влюбила в себя многих. В ее копилке такие награды как "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Сезар" и приз Каннского кинофестиваля. И это все в один и тот же год!
В 2008 году Марион получила "Оскар" за роль Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете". Она стала второй актрисой, которая получила "Оскар" за главную роль в иностранном фильме. Первой была Софи Лорен.
Ее можно увидеть в таких фильмах как "Макбет", "Начало", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Восстание Темного рыцаря".
В 2008 году Марион получила "Оскар" за роль Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете". Она стала второй актрисой, которая получила "Оскар" за главную роль в иностранном фильме. Первой была Софи Лорен.
Ее можно увидеть в таких фильмах как "Макбет", "Начало", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Восстание Темного рыцаря".
Софи Марсо
Как-то раз подруга Софи рассказала ей, что Клод Пиното проводит кастинг подростков для нового фильма. И 14-летняя Марсо была выбрана на главную роль в фильме "Бум", который стал невероятно популярным, а вместе с ним и юная актриса. Было снято продолжение этого фильма, за которое Софи получила премию "Сезар" за лучший дебют и самую перспективную актрису. Неплохой старт!
Ева Гаэль Грин
Она дебютировала в 2003 году, в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели". Также она известна по ролям в драме "Царство небесное", по роли девушки Бонда в "Казино Рояль". Грин с уважением относится к авторскому кино, вы можете ее увидеть в фильмах "Чрево", "Трещины", "Последняя любовь на земле".
Летиция Каста
В свои пятнадцать лет Касту пригласило к себе модельное агентство и вскоре она оказалась на обложке журнала Elle. В 1993 году она была звездой рекламы джинс Guess, а в 18 лет стала главной моделью Victoria's Secret. В 1999 году Летиция дебютировала в очень смешной комедии "Астерикс и Обеликс против Цезаря" и после Каста снялась больше, чем в 30 фильмах, клипах и телешоу.
Одри Тоту
Изящная, похожая на маленькую птичку, Одри стала известна благодаря фильму "Амели". В 1998 году она выиграла конкурс молодых талантов и именно эта победа принесла ей первую роль в кино - "Салон красоты Венера", который вышел в 1999 году. Ее фильмография достаточно большая и каждый фильм с ней - это щепотка неповторимого французского шарма.
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