Восемь очень красивых французских актрис

Котийяр стала очень известной после боевика "Такси" и достаточно быстро влюбила в себя многих. В ее копилке такие награды как "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Сезар" и приз Каннского кинофестиваля. И это все в один и тот же год!

В 2008 году Марион получила "Оскар" за роль Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете". Она стала второй актрисой, которая получила "Оскар" за главную роль в иностранном фильме. Первой была Софи Лорен.

Ее можно увидеть в таких фильмах как "Макбет", "Начало", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Восстание Темного рыцаря".