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Восемь очень красивых французских актрис

Восемь очень красивых французских актрис (9 фото)

Автор:
04 марта 2022 19:20
Сообщество : RealFishki
Метки: актрисы   девушки   интересное   кино   фильмы   франция   
3079
9
Красота актрис этой страны - это уже давно, своего рода, визитная карточка кинематографа Франции. Некоторые из них даже стали эталонами и популярны по всему миру.
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Метки: актрисы   девушки   интересное   кино   фильмы   франция   

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30  комментариев
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12k
BARcyk 5 часов назад
Все эти посты о красоте, все равно что споры о религии.
Натуральное разжигание.
Я вот не считаю этих особей красивыми, а кто-то в драку полезет, мол , совершенство.
Что есть красота ?
Как ее определить ?
Почему самая заурядная лань, кажется нам красивее самого совершенного крокодила ?
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5k
Анонимный Трезвенник 4 минуты назад
Подкину в тему:
Мирей Дарк

Изабель Аджани
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13k
info-kozirev 10 минут назад
Определенный шарм есть,но им далеко до "самых красивых"
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50k
smakido 47 минут назад
А про Бриджит Бардо все забыли?!
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7k
0rfans Час назад
Ну...50/50
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Беарт? Это как Пеугеот или Ренаулт?
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Без молодой Анук Эме список так себе.
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10k
добрыйдух 2 часа назад
Каста и Марсо по молодости были интересны. Остальные - ну, посолимши, поперчимши...
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1k
Бомбардир 2 часа назад
Марион Котийяр реально классная, только в Такси и видел, даже не знал как её и зовут то. Чисто внешне очень нравилась. А у нее еще оказывается еще и много серьезных ролей есть, я не знал. Еще больше понравилась.
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20k
Luc72 2 часа назад
Марсо... 80-е, Бум первый и Бум 2, на экране в сельском клубе... и мы, примерно того же возраста, что и в фильме...
Где те времена...
А Марсо классная, хоть тогда, хоть сейчас. Школярам не понять.
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−2
Деревянный 3 часа назад
Изабель Аджани! Фаначу от этой самочки!
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6k
a_komolow 3 часа назад
Инквизиция всех красивых давно на кострах сожгла!
Остались одни страхолюдины
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4k
Kozlodoev 3 часа назад
А мне Ева Грин безумно нравится, сразу видно- стерва первостатейная, так бы и отшлёпал )))
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3k
aleksander 3 часа назад
Жюльет Бинош классная


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934
Трям 4 часа назад
Актрис показали, а где красивые?
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37k
jonnyD 4 часа назад
Не... ну как так ? Уж Марину Влади должны были то помянуть ...
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