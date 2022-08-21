Обезьяны в Индонезии используют камни в качестве «секс-игрушек»

Команда специалистов обнаружила, что самцы и самки разных возрастных групп для игры с собой использовали камни, но между группами были некоторые различия: самки обезьян были более разборчивы в выборе камней, в то время как молодые самцы занимались этим больше. Учёным, наблюдавшим за обезьянами, обычно не приходилось слишком долго ожидать начала проявления подобного поведения.

«Вы действительно наблюдаете, как этот камень на регулярной основе постукивается и трётся по гениталиям», рассказала Live Science ведущий автор исследования Камилла Ченни (Camilla Cenni), докторант Университета Летбриджа в Альберте, Канада. — Они, конечно, не делают это постоянно, но если вы остановитесь и увидите то, как они играют с камнями, они, скорее всего, это сделают.»

Некоторые популяции макак регулярно манипулируют камнями в рамках своего поведенческого репертуара, по-видимому, в качестве формы игры. Они таскают камни, натирают ими поверхности своих тел и колотят ими друг друга. По словам Ченни, эти манипуляции с камнями, вероятно, носят культурный характер, потому что они наблюдаются только у определённых групп популяции.