Обезьяны в Индонезии используют камни в качестве «секс-игрушек»

Новое исследование показало, что обезьяны в Индонезии получают удовольствие, используя настоящие камни, что подтверждает так называемую гипотезу о секс-игрушках.
Исследователи, изучающие макак-крабоедов (Macaca fascicularis), обнаружили, что обезьяны, чтобы получить удовольствие, постоянно постукивали и тёрли свои гениталии камнями, согласно исследованию, впервые опубликованному New Scientist. Данное открытие служит дополнительным доказательством гипотезы о секс-игрушках, предложенной теми же учёными в более раннем исследовании, в котором эта активность представлена как форма мастурбации с помощью инструментов.
Команда специалистов обнаружила, что самцы и самки разных возрастных групп для игры с собой использовали камни, но между группами были некоторые различия: самки обезьян были более разборчивы в выборе камней, в то время как молодые самцы занимались этим больше. Учёным, наблюдавшим за обезьянами, обычно не приходилось слишком долго ожидать начала проявления подобного поведения.
«Вы действительно наблюдаете, как этот камень на регулярной основе постукивается и трётся по гениталиям», рассказала Live Science ведущий автор исследования Камилла Ченни (Camilla Cenni), докторант Университета Летбриджа в Альберте, Канада. — Они, конечно, не делают это постоянно, но если вы остановитесь и увидите то, как они играют с камнями, они, скорее всего, это сделают.»
Некоторые популяции макак регулярно манипулируют камнями в рамках своего поведенческого репертуара, по-видимому, в качестве формы игры. Они таскают камни, натирают ими поверхности своих тел и колотят ими друг друга. По словам Ченни, эти манипуляции с камнями, вероятно, носят культурный характер, потому что они наблюдаются только у определённых групп популяции.
«Самостоятельная мастурбация с помощью инструментов», описанная в новом исследовании, вероятно, связана с более широким использованием камней. Однако подобное было зарегистрировано только у одной популяции макак на Бали, Индонезия.
«Когда мы говорим об использовании инструментов животными, мы обычно думаем о случаях, направленных на выживание», — сказала Ченни.
Например, шимпанзе (Pan troglodytes) используют камни, чтобы раскалывать орехи, чтобы затем их есть.
«Появляется всё больше исследований, которые предполагают, что использование предметов в качестве инструментов не обязательно должно быть вопросом выживания. И это тому наглядный пример», — добавила она.
Это новое исследование основано на исследовании, проведённом Сенни и опубликованном в журнале Physiology & Behavior в 2020 году. В исследовании впервые была предложена гипотеза о секс-игрушках у самцов макак, в то время как новое исследование рассматривало как самцов, так и самок, а также их потенциальную мотивацию.
Молодые самцы тратили значительно больше времени на эту деятельность, чем зрелые. На самом деле зрелые самцы были наименее склонны к мастурбации камнями, возможно, потому, что у них был доступ к зрелым самкам. Однако между отдельными макаками обоих полов было много различий.
«В этих группах были обезьяны, которые делали это намного чаще, чем другие», — сказала Ченни.
Обезьяны были городскими макаками, живущими в заповеднике «Лес обезьян» в городе Убуд и вокруг него. Там они свободно бродят и кормятся людьми. Исследователи предположили, что кормление может ослабить давление на обезьян в вопросе пропитания, побуждая их к более активному взаимодействию с камнями. Другими словами, у них больше свободного времени, чем у других обезьян, и они предпочитают проводить его с камнями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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