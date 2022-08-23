4 дикие кошки, которые живут в лесах и степях России

Несмотря на милый внешний вид, эти кошки росли вдалеке от людей и не привыкли к излишнему вниманию. Ниже рассказываем о четверке диких кошек России, которых можно встретить в лесах и степях.

Кавказская лесная кошка

Эта дикая кошка является одним из самых опасных хищников в кавказских горных лесах. Она обитает в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионах российского Кавказа. Как и любая кошка, она любит забраться повыше, но в отличие от домашних кошек предпочитает не чуланы или шкафы, а горные вершины до 3000 метров над уровнем моря. На Кавказе достаточно таких мест.

Это животное отличается от домашней кошки большим весом (до 4-6 кг) и суровым взглядом. Конечно, как и любое дикое животное, она избегает людей, но во время брачного сезона может скрещиваться с домашними кошками, если они находятся поблизости.