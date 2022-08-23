4 дикие кошки, которые живут в лесах и степях России

Помимо рысей, леопардов и тигров есть несколько видов кошек, которые живут в дикой природе и выглядят почти как домашние питомцы. Однако не стоит пытаться подойти к ним и гладить при встрече, ведь часто они этого не любят.
Несмотря на милый внешний вид, эти кошки росли вдалеке от людей и не привыкли к излишнему вниманию. Ниже рассказываем о четверке диких кошек России, которых можно встретить в лесах и степях.
Кавказская лесная кошка
Эта дикая кошка является одним из самых опасных хищников в кавказских горных лесах. Она обитает в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионах российского Кавказа. Как и любая кошка, она любит забраться повыше, но в отличие от домашних кошек предпочитает не чуланы или шкафы, а горные вершины до 3000 метров над уровнем моря. На Кавказе достаточно таких мест.
Это животное отличается от домашней кошки большим весом (до 4-6 кг) и суровым взглядом. Конечно, как и любое дикое животное, она избегает людей, но во время брачного сезона может скрещиваться с домашними кошками, если они находятся поблизости.
Степная дикая кошка
У этой красивой и элегантной кошки есть известный предок, который считается прародителем всех современных домашних кошек — африканская степная. Ученые полагают, что именно она постепенно стала домашней около 9000 лет назад на Ближнем Востоке, а затем начала сопровождать корабли, сражаясь с мышами и крысами, — и именно так этот вид и распространился по всему миру. Чаще всего эти дикие кошки обитают в Африке и Азии.
В России диких степные кошек начали регистрировать только 30 лет назад. Они живут в степях Калмыкии, Астрахани и Дагестана. Этот вид редкий и занесен в Красную книгу.
Амурский леопардовый кот
Эта кошка действительно похожа на мини-леопарда. Амурская кошка — северный подвид бенгальской кошки, обитающей в тропиках Индонезии и на островах Японии. Амурский леопардовый кот любит воду и живет недалеко от берегов большого озера Ханка на Дальнем Востоке в окружении лесов, а также в национальном парке «Земля леопарда». Эта кошка отлично плавает и отлично лазает, может взбираться как на деревья, так и на скалы, где устраивает засады.
Шансы увидеть эту кошку в дикой природе меньше, чем шансы встретить тигра, хотя они соседи. Этот кот был внесен в Красную книгу и считается настолько редким, что ученые затрудняются оценить, сколько их осталось. Тем не менее, местные жители считают, что в последние годы их число растет.
Камышовый кот
У этой кошки несколько названий — болотный кот, болотная рысь или просто лесной кот. Как правило, эти кошки обитают в Китае и Центральной Азии, но в России их можно встретить на равнинах Дагестана. Всего в дикой природе их осталось всего около 500 особей (меньше, чем амурских тигров!).
Отличаются от домашних кошек крупным размером (8-12 кг) и довольно коротким хвостом. Как видно из названия вида, кот любит заросли тростника и камыша, избегая открытых пространств и гор. Он не боится змей и любит ловить рыбу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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