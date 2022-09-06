Как буйволы стали национальным символом Индонезии

В современном мире, пока многие страны переходят на новейшие технологии, жители Индонезии используют повсеместно буйволов. Без этих животных ни один балиец не может себе представить ни жизнь, ни смерть. С их помощью местные производят пищу, зарабатывают, а также проводят похоронные обряды.
Роль буйволов в хозяйстве
У местных трепетное отношение к природе. Сегодня бы это посчитали экологичным образом жизни, однако у индонезийцев этот метод был опробован еще предками. С помощью буйволов в стране принято пахать землю, следуя особой технике. Буйвола пускают вперед, а его хозяин садится на плуг и перебирает ногами — так он контролирует не только направление движения плуга, но и глубину вспахивания.
Некоторые пользуются трактором, но это стоит денег и не так привычно для местных. Буйвол же дополнительно разбивает большие камни, которые попадают под копыта. Благодаря этому земля делается более рыхлой и пористой, из-за чего вода просачивается лучше и растет более богатый урожай.
Балийцы трепетно относятся к процессу вспахивания, который тут довольно необычен. И дело не только в буйволах, а еще и в уникальной системе ирригации под названием субак. Благодаря множеству дамб и каналов, которые соединены в единую сеть, воду из горных источников можно равномерно распределить между угодьями. В результате получаются благоприятные условия для выращивания риса и других культур.
Буйвол по цене автомобиля
Буйволы — главные участники сельскохозяйственного процесса на Бали. Однако ценятся они даже не поэтому. Все дело в том, что у местных есть традиция жертвоприношения буйволов во время похорон. Чем больше используют животных в церемонии — тем легче будет переход усопшего в иной мир и тем более высокий статус он получит.
Однако буйволы в стране очень дорогие. Рынок Болу знает в Индонезии каждый — это главное место для торговли этими животными. Именно здесь можно купить красивых и здоровых буйволов, правда, цены на них редко падают ниже полутора тысяч долларов. Если у животного есть какая-нибудь уникальная особенность, то цены молниеносно взлетают. Купить буйвола могут не все — в стране, где почти треть населения живет на 3 доллара в день, цифры кажутся заоблачными.
Местные говорят, что похороны у них дороже свадьбы. На покупку буйволов для ритуала во время похорон собирают деньги всей семьей. Бывает, что после гибели человека может пройти несколько лет, пока семья сможет купить животных. В это время тело бальзамируют, а усопшего считают «больным». По местным традициям, пока не проведен обряд, душа находится в теле, потому с членом семьи в это время общаются и советуются по важным вопросам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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