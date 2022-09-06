Как буйволы стали национальным символом Индонезии

Некоторые пользуются трактором, но это стоит денег и не так привычно для местных. Буйвол же дополнительно разбивает большие камни, которые попадают под копыта. Благодаря этому земля делается более рыхлой и пористой, из-за чего вода просачивается лучше и растет более богатый урожай.

Балийцы трепетно относятся к процессу вспахивания, который тут довольно необычен. И дело не только в буйволах, а еще и в уникальной системе ирригации под названием субак. Благодаря множеству дамб и каналов, которые соединены в единую сеть, воду из горных источников можно равномерно распределить между угодьями. В результате получаются благоприятные условия для выращивания риса и других культур.