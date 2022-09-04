Сибирские амфибии вырабатывают спирт, чтобы не замерзнуть

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) и магаданского Института биологических проблем Севера (ИБПС) раскрыли механизм устойчивости земноводных к низким температурам и пониженному уровню кислорода в тканях.
Сибирская лягушка до полугода выживает в воде с почти полным отсутствием кислорода и сохраняет способность двигаться, а остромордая лягушка и саламандра остаются на суше в верхних слоях почвы и при замерзании испытывают жесткую гипоксию из-за прекращения циркуляции крови, рассказали ученые.
Биологи изучили метаболом (совокупность малых молекул в организме) этих амфибий и выяснили, что животные к осени накапливают в печени гликоген — полисахарид, который распадаются зимой на глюкозу и глицерин. Они обеспечивают энергией клетки организма до замораживания, а затем выступают в роли антифриза.
«В состоянии гипоксии/замораживания у лягушек и углозуба ученые обнаружили этанол (то есть этиоловый спирт — Прим. ред.), который ранее никогда не отмечался в таком количестве у наземных позвоночных. Интересным показалось и обнаружение 2,3-бутандиола — молекулы, которая часто встречается в метаболомных исследованиях позвоночных, но функция ее остается неизвестной», — говорится в сообщении.
Что еще известно:
Помимо этого, у всех видов обнаружили глицерин, который выступает в качестве защиты у многих морозоустойчивых животных. Однако его роль в организме сибирской лягушки неясна, потому что как раз она не переносит замораживания и зимует в непромерзающих водоемах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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