Как полковник Голованов заснул на совещании у Сталина и что с ним после этого стало

На вопрос, какой год в войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков 1941 - 1945 гг. был самым тяжелым, вряд ли можно дать однозначный ответ. Каждый год был по-своему трудным.
Хотя, и ветераны, и историки сходятся во мнении, что все же 1941 год был самым напряженным.
Голованов А.Е.
Советские люди жили и работали на износ, отдавая последние силы на борьбу с вероломным врагом. Все, от рядового и до генерала, а так же труженики тыла без отдыха и сна били ненавистного врага. Все валились буквально с ног.
В качестве примера можно привести случай, который произошел с полковником А.Е. Головановым в кабинете главнокомандующего.
Так, во время получения одно из заданий полковник Голованов (будущий Главный маршал авиации) в прямом смысле этого слова чуть не упал на пол от того, что заснул. Хорошо, что вблизи оказались Г. М. Маленков и Б. М. Шапошников, которые своевременно поддержали полковника и усадили на рядом стоявший стул.
Голованов попытался тут же встать, но сил не было совсем.
Из воспоминаний А.Е. Голованова:
Сталин быстро подошел к буфету, налил что-то в стакан, подал мне.
— Пей!
Не переводя дух, махнул я содержимое стакана и, лишь вздохнув, по спазме в горле понял, что это — очень крепкое спиртное.
— Когда спал? — спросил Сталин.
Ответить на этот вопрос я не смог, потому что сам уже не помнил, когда…
Возвращаясь из Ставки Голованов никак не мог понять, как это он умудрился заснуть, стоя перед Сталиным.
И.В. Сталин
Товарищи, конечно же, поняли Голованова и при последующих встречах никакого вида после случившегося не подавали. Видимо хроническое недосыпание было им тоже знакомо.
Интересна была реакция Сталина на это «происшествие».
При последующих встречах с Головановым он предпочел не вспоминать о произошедшем. И только через несколько дней выразил мнение, что при планировании работы личный состав должен хотя бы немного отдыхать.
Ведь не зря Сталин говорил:
- Кадры решают все!
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
А вот генерал Апанасенко даже однажды накричал на Сталина. Читайте об этом ЗДЕСЬ.
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1941-ый - шок, паника, отступление, тактические провалы, просчёты и импровизации военного руководства, стремительная потеря гигантских территорий, дезорганизация, упорное сопротивление, перестройка экономики, конец Барбароссы, приход в чувство, мощный контрудар под Москвой, который, однако, помимо стратегического перелома, вселил ложную уверенность в своих силах, что привело к трагическим провалам кампаний 1942-го года. Да, 1941-ый был тяжелейшим годом, но, по моему мнению, пик напряжения пришёлся всё-таки, на следующий, 1942-ой год. Показательно, что знаменитый Приказ 227 вышел в июле 1942-го года, а не 41-го.
Речь о напряжении военном, экономическом, политическом, стратегическом в государственном масштабе. "Песни Ножкина".... Вы серьёзно?
МИНУС.
И за текст, и за рекламу, и за содержание.
у него в подписчиках мама и бабушка, наверное) По крайней мере, мама строчит восторженные отзывы о его писанине. Я, честно говоря, не понимаю, какой мало-мальски образованный человек подпишется на его говноканал. Абсолютно безграмотная сопливая лубочная херня, судя по тому, что он заливает на фишки.