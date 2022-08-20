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Как полковник Голованов заснул на совещании у Сталина и что с ним после этого стало

Как полковник Голованов заснул на совещании у Сталина и что с ним после этого стало

Автор:
20 августа 2022 09:07
Сообщество : СССР
Метки: Великая Отечественная война   СССР   сталин   
1034
2

На вопрос, какой год в войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков 1941 - 1945 гг. был самым тяжелым, вряд ли можно дать однозначный ответ. Каждый год был по-своему трудным.

Хотя, и ветераны, и историки сходятся во мнении, что все же 1941 год был самым напряженным.

Голованов А.Е.


Советские люди жили и работали на износ, отдавая последние силы на борьбу с вероломным врагом. Все, от рядового и до генерала, а так же труженики тыла без отдыха и сна били ненавистного врага. Все валились буквально с ног.


В качестве примера можно привести случай, который произошел с полковником А.Е. Головановым в кабинете главнокомандующего.


Так, во время получения одно из заданий полковник Голованов (будущий Главный маршал авиации) в прямом смысле этого слова чуть не упал на пол от того, что заснул. Хорошо, что вблизи оказались Г. М. Маленков и Б. М. Шапошников, которые своевременно поддержали полковника и усадили на рядом стоявший стул.


Голованов попытался тут же встать, но сил не было совсем.

Из воспоминаний А.Е. Голованова:

Сталин быстро подошел к буфету, налил что-то в стакан, подал мне.

— Пей!

Не переводя дух, махнул я содержимое стакана и, лишь вздохнув, по спазме в горле понял, что это — очень крепкое спиртное.

— Когда спал? — спросил Сталин.

Ответить на этот вопрос я не смог, потому что сам уже не помнил, когда…

Возвращаясь из Ставки Голованов никак не мог понять, как это он умудрился заснуть, стоя перед Сталиным.

И.В. Сталин


Товарищи, конечно же, поняли Голованова и при последующих встречах никакого вида после случившегося не подавали. Видимо хроническое недосыпание было им тоже знакомо.

Интересна была реакция Сталина на это «происшествие».


При последующих встречах с Головановым он предпочел не вспоминать о произошедшем. И только через несколько дней выразил мнение, что при планировании работы личный состав должен хотя бы немного отдыхать.

Ведь не зря Сталин говорил:

- Кадры решают все!


👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

А вот генерал Апанасенко даже однажды накричал на Сталина. Читайте об этом ЗДЕСЬ.


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Метки: Великая Отечественная война   СССР   сталин   
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16  комментариев
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−54
Киргуда 5 часов назад
А вот Медведев постоянно спит и ничего.
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17k
Олег 2 часа назад
Однажды Сталин сказал, что ветер истории развеет мусор, что нанесло на его могилу. Отрадно видеть, что ветерок, поднявшийся несколько лет назад, становится все устойчивее и сильнее.
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27
Thomsen 3 часа назад
< Хотя, и ветераны, и историки сходятся во мнении, что все же 1941 год был самым напряженным >

1941-ый - шок, паника, отступление, тактические провалы, просчёты и импровизации военного руководства, стремительная потеря гигантских территорий, дезорганизация, упорное сопротивление, перестройка экономики, конец Барбароссы, приход в чувство, мощный контрудар под Москвой, который, однако, помимо стратегического перелома, вселил ложную уверенность в своих силах, что привело к трагическим провалам кампаний 1942-го года. Да, 1941-ый был тяжелейшим годом, но, по моему мнению, пик напряжения пришёлся всё-таки, на следующий, 1942-ой год. Показательно, что знаменитый Приказ 227 вышел в июле 1942-го года, а не 41-го.
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27
Thomsen VPJ Час назад
Это всё сантименты, извините.
Речь о напряжении военном, экономическом, политическом, стратегическом в государственном масштабе. "Песни Ножкина".... Вы серьёзно?
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 часа назад
Опять рекламируешь свой ДЗЕН???
МИНУС.
И за текст, и за рекламу, и за содержание.
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27
Thomsen ♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
< Опять рекламируешь свой ДЗЕН??? >

у него в подписчиках мама и бабушка, наверное) По крайней мере, мама строчит восторженные отзывы о его писанине. Я, честно говоря, не понимаю, какой мало-мальски образованный человек подпишется на его говноканал. Абсолютно безграмотная сопливая лубочная херня, судя по тому, что он заливает на фишки.
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