Как полковник Голованов заснул на совещании у Сталина и что с ним после этого стало

Голованов А.Е.

Советские люди жили и работали на износ, отдавая последние силы на борьбу с вероломным врагом. Все, от рядового и до генерала, а так же труженики тыла без отдыха и сна били ненавистного врага. Все валились буквально с ног.

В качестве примера можно привести случай, который произошел с полковником А.Е. Головановым в кабинете главнокомандующего.

Так, во время получения одно из заданий полковник Голованов (будущий Главный маршал авиации) в прямом смысле этого слова чуть не упал на пол от того, что заснул. Хорошо, что вблизи оказались Г. М. Маленков и Б. М. Шапошников, которые своевременно поддержали полковника и усадили на рядом стоявший стул.

Голованов попытался тут же встать, но сил не было совсем.

Из воспоминаний А.Е. Голованова:

Сталин быстро подошел к буфету, налил что-то в стакан, подал мне.

— Пей!

Не переводя дух, махнул я содержимое стакана и, лишь вздохнув, по спазме в горле понял, что это — очень крепкое спиртное.

— Когда спал? — спросил Сталин.

Ответить на этот вопрос я не смог, потому что сам уже не помнил, когда…

Возвращаясь из Ставки Голованов никак не мог понять, как это он умудрился заснуть, стоя перед Сталиным.