«Россию не победить никому»: что стало с фельдмаршалом Паулюсом после войны

Как выяснилось позже - Паулюс был болен, у него диагностировали рак прямой кишки. И его отправили в советский госпиталь. Там его лечили и держали на диете из супов, тушёных овощей, котлет на пару и фруктов. Понемногу он пришёл в себя, но всё ещё был сильно болен.

Чуть позже его перевели в Суздаль и поселили в бывшем монастыре, который превратили в тюрьму для военнопленных. Паулюс был серьёзным козырем, поэтому его берегли как зеницу ока. Кормили по часам, его регулярно осматривал врач и назначал все необходимые препараты и процедуры. В Германии же думали, что Паулюс погиб. А сам он - усталый, больной и разочарованный - уже хотел отречься от нацизма. Последней каплей стал заговор против Гитлера и жуткая расправа со всеми его участниками. Среди них были и друзья Паулюса, так что сомнений у него больше не было.