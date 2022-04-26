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«Россию не победить никому»: что стало с фельдмаршалом Паулюсом после войны

«Россию не победить никому»: что стало с фельдмаршалом Паулюсом после войны

Автор:
26 апреля 2022 00:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая Отечественная война   Германия   Нюрнбергский трибунал   СССР   Фридрих Паулюс   предатель   сталинград   фельдмаршал   
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Как к нему относились на родине и в СССР, считали ли предателем или раскаявшимся человеком, и почему пощадили в Нюрнберге.

Паулюс руководил штурмом Сталинграда и сдаваться не хотел. Хотя объективно он уже проиграл - у солдат почти не осталось патронов, еды и сил чтобы сражаться.

8 января 1943 он получил ультиматум от советского командования: «Сдавайтесь! Иначе мы вас уничтожим!» Реакции не последовало и Красная армия начала планомерно ликвидировать противников. К 23 января сдались генералы Макс Пфеффер, Мориц фон Дреббер и Отто Корфес. Но никто из них не знал где прячется Паулюс.

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30 января перехватили радиограмму. Из неё узнали, что Гитлер присвоил Паулюсу звание фельдмаршала, а такие люди в плен не сдаются - или выигрывают, или пускают пулю в висок. Но Паулюс выбрал третий вариант - когда наши разведчики всё-таки нашли его в здании разрушенного ЦУМа, он беспрекословно сдался в плен. Вместо бравого фельдмаршала они увидели щетинистого, усталого старика.

Как выяснилось позже - Паулюс был болен, у него диагностировали рак прямой кишки. И его отправили в советский госпиталь. Там его лечили и держали на диете из супов, тушёных овощей, котлет на пару и фруктов. Понемногу он пришёл в себя, но всё ещё был сильно болен.

Чуть позже его перевели в Суздаль и поселили в бывшем монастыре, который превратили в тюрьму для военнопленных. Паулюс был серьёзным козырем, поэтому его берегли как зеницу ока. Кормили по часам, его регулярно осматривал врач и назначал все необходимые препараты и процедуры. В Германии же думали, что Паулюс погиб. А сам он - усталый, больной и разочарованный - уже хотел отречься от нацизма. Последней каплей стал заговор против Гитлера и жуткая расправа со всеми его участниками. Среди них были и друзья Паулюса, так что сомнений у него больше не было.

8 августа 1944 года фельдмаршал выступил по радио, которое вещало на всю Германию, и призвал народ отречься от Гитлера и больше не участвовать в самоубийственной войне. Это был как гром среди ясного неба, обращение услышало множество людей, в том числе и все окружение Гитлера.

Ну а потом наша доблестная армия прошла всю Европу, взяла Берлин и подняла советское знамя над рейхстагом. Фюрер застрелился в своем бункере, а война окончилась.

Паулюса же держали в подмосковном Томилино: окончательно вылечили от рака, шикарно кормили и заботились о бывшем фельдмаршале. Его даже возили в Крым под усиленной охраной - позагорать и поправить пошатнувшееся здоровье. Сталин считал, что он ему ещё пригодится. Так и получилось.

Паулюс выступил на Нюрнбергском процессе - не как обвиняемый, а как свидетель. Советская сторона использовала его как одну из ключевых фигур в доказательстве преступлений нацистов. Увидев его, Йодль, Геринг и Кейтель стали кричать. Ну как же! Ведь он помогал разрабатывать план «Барбаросса», вел армию под Сталинград, получил звание фельдмаршала… И тут на тебе - свидетельствует против них. Но никакие истерики им не помогли - нацистов быстро угомонили и они смиренно выслушали все показания Паулюса. А тому было что сказать.

Так что Паулюс избежал смерти и тюрьмы. После процесса он мирно жил в СССР под охраной и заботой. Он уехал только после смерти Сталина. Тогда, в 1953 году он сказал: «Я пришёл к вам как враг, а ухожу как друг». Приехав на родину, он поселился на вилле неподалеку от Дрездена, к нему приставили охрану, шофера и прислугу. Позже подыскали работу: он стал читать лекции в Высшей школе народной полиции ГДР. Позже возглавил Военно-Исторический центр. Всегда охотно давал интервью, в которых хвалил СССР и критиковал ФРГ. Главной мыслью всех его речей было: «Россию не победить никому».

Но такая спокойная и сытая жизнь длилась недолго - вскоре у Паулюса начался склероз головного мозга и он слёг. И в феврале 1957 года его не стало: умер тот, кого одни ненавидели и считали трусом и предателем, а другие - человеком, который понял, что ошибся и попытался хоть как-то это исправить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Германия   Нюрнбергский трибунал   СССР   Фридрих Паулюс   предатель   сталинград   фельдмаршал   
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