Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине

Почему именно его? Потому что в 1942 году Иосиф Виссарионович подписал специальное постановление о цирках: о их сохранении, поддержке и обеспечении бесперебойной работы на всей территории страны, не занятой нацистами.

Багаж артистов получил статус военного груза (красная полоса, что означало первоочередную отправку). Этот статус действовал и после окончания Великой Отечественной - даже в конце 1940-х, багаж циркачей путешествовал по стране с красной полосой. Также в постановлении отмечалось, что цирковых зверей нужно обеспечить кормом на довоенном уровне. Как заметил в своей речи Никулин: