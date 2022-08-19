Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине

Знаменитый артист высмеял последнего руководителя СССР. В своём стиле - тонко и иронично. Правда поняли это не все.
Юрия Никулина призвали в РККА в 1939 году. В 1941-м он отправился на фронт и служил зенитчиком, домой вернулся лишь в 1946 году.
В кино он пришёл довольно поздно - в 36 лет, до этого трудился в цирке. И быстро стал знаменит на всю страну и любим советскими гражданами. В его фильмографии есть бессмертные комедии, например, “Бриллиантовая рука”, а есть и драматические роли: “Когда деревья были большими”, “Они сражались за Родину”.
Также Юрий Владимирович проявил себя и как хороший управленец. В 1982 году он возглавил цирк на Цветном бульваре и до конца своей жизни отстаивал интересы родного цирка и выбивал у государства дополнительное финансирование.
А та памятная встреча с Горбачёвым состоялась 28 ноября 1990 года в Кремле. Тогда собрались представители творческой интеллигенции, было много речей, но и на их фоне выделялось выступление Никулина. Он вспомнил тяжелейший 1942 год и Сталина.
Почему именно его? Потому что в 1942 году Иосиф Виссарионович подписал специальное постановление о цирках: о их сохранении, поддержке и обеспечении бесперебойной работы на всей территории страны, не занятой нацистами.
Багаж артистов получил статус военного груза (красная полоса, что означало первоочередную отправку). Этот статус действовал и после окончания Великой Отечественной - даже в конце 1940-х, багаж циркачей путешествовал по стране с красной полосой. Также в постановлении отмечалось, что цирковых зверей нужно обеспечить кормом на довоенном уровне. Как заметил в своей речи Никулин:
«Человек полуголодный будет работать и терпеть, а тигр – не пойдёт».
И добавил: «Как сказали, полуграмотный был вождь. А – сообразил».
Это была тонкая ирония - в то время вовсю гремела антисталинская пропаганда, в которой военного, политического и народного вождя СССР приравнивали к тёмному и полудикому мужику, который едва понимал, что делает. Но Никулин так никогда не считал - ни во времена Хрущева, ни в годы правления Горбачёва. Да, в перестройку он мог во время интервью ввернуть добродушный анекдот о Сталине, но критики или поливания грязью не было никогда.
В высказывании про “полуграмотного вождя” была и шпилька в адрес Горбачёва, как известно, он окончил МГУ с красным дипломом. Потому что даже в военное время, когда ситуация была на грани, руководитель СССР понимал важность “хлеба и зрелищ” для народа. И когда хлеба становится меньше, людям нужно хоть что-то, чтобы отвлечься от суровых военных будней и тяжёлого, но необходимого труда.
А в 1990-м финансирование стали резать и цирки отпустили в свободное плавание по океану “шоковой экономической терапии”. К сожалению, выжили далеко не все.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никулин - великий артист той Великой Державы.
Горбач - дерьмо собачье и Иуда, просравший ту Великую Державу!
ИМХО!
оценил.
Какие уж тут шпильки и подколки.