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Как мать-одиночка ликвидировала 309 немцев на войне

Как мать-одиночка ликвидировала 309 немцев на войне (6 фото)

Автор:
25 марта 2022 15:23
Сообщество : Истории
Метки: Великая Отечественная война   Павлюченко   СССР   США   Снайпер   немцы   
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Враги называли её «большевистская валькирия» и боялись как огня.

Людмила Павличенко - самая известная женщина-снайпер в истории. Как её только не называли: «Королева огня», та же «Валькирия» и, конечно же, «Леди Смерть».

Она появилась на свет в необычной семье: мать была бывшей дворянкой, а отец - работником НКВД. Людмила очень быстро повзрослела: после 9-го класса уже работала шлифовальщицей на заводе а в 16 лет вышла замуж. Правда, тот брак быстро распался, зато у девушки появился сын Ростислав.

В 1930-х обстановка с стране была непростой, руководство понимало, что дело идёт к войне и старалось заранее подготовиться. Например, открывали клубы Осоавиахим, где молодёжь изучала основы радиодела, училась водить машину и стрелять из разных видов оружия. Вот в один из таких клубов как-то и пришла Людмила.

Ей понравилась стрельба, особенно из винтовки. Практически с первых занятий она стала бить в «десятку» - через несколько занятий удивлённые инструкторы порекомендовали её к зачислению в школу снайперов. Там Людмила прошла полный курс подготовки: как оценивать местность, как двигаться, как маскироваться, как обнаружить врага. И к лету 1941-го она была уже полностью обученным и профессиональным снайпером.

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Как только объявили о вторжении немцев, Людмила пошла в военкомат и отправилась на фронт. Только лишь за первые месяцы боевых действий она уничтожила 179 нацистов. Не жалела себя, сильно рисковала: например, чтобы обнаружить противника, часто открывалась и вызывала огонь на себя. За время войны отважная девушка получила четыре непростых ранения и контузию.

А в октябре 1941 года Людмила встретила снайпера Алексея Киценко, он стал её частым партнёром по снайперским дуэлям с немцами. Девушка влюбилась без памяти, пара даже подала документы на регистрацию брака… Но произошло несчастье: в одном из бою, где они участвовали, молодые люди попали под ураганный миномётный обстрел, Алексею оторвало руку, а Людмила кое-как довела его до своих. Через несколько дней он умер. И с этого момента Людмила не просто воевала за Родину, она мстила за смерть любимого человека.

В 1942 году девушку тяжело ранили и для восстановления её отправили в тыл. Там она получила необычное предложение: в составе советской делегации поехать в США и убедить политиков побыстрее открыть второй фронт. Приехав в Америку, Людмила быстро стала популярной, через несколько дней о ней говорили все. Дело дошло до Элеоноры Рузвельт, жены президента США. Она познакомилась с Людмилой на приёме и даже пригласила её пожить несколько дней в Белом доме.

Что касается убеждения, то Людмила и здесь показала себя молодчиной. К примеру, когда делегация приехала в Чикаго, то для выступления перед собравшейся толпой ей выделили всего 3 минуты. «Мне хватит и одной» - усмехнулась девушка. Потом вышла на трибуну: «Джентльмены! Мне 26 лет. Я уже успела уничтожить на фронте 309 фашистов, – заявила она. – Не думается ли вам, джентльмены, что вы слишком долго отсиживаетесь за моей спиной?» Повисло молчание, а потом люди стали яростно аплодировать.

25 октября 1943-го Людмила стала Героем Советского Союза. К окончанию войны ей присвоили звание майора и после победы она легко вернулась к мирной жизни: закончила Университет и работала в главном штабе ВМФ. К сожалению, нечеловеческое напряжение и тяжёлые ранения не прошли даром: в 1974 году Людмилы не стало, ей было всего 58 лет.

А её знаменитая винтовка-трёхлинейка до сих пор хранится в Московском Центральном музее Вооруженных сил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Павлюченко   СССР   США   Снайпер   немцы   
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1  комментарий
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Прораб Полчаса назад
Взгляд у неё на всех фото жуткий. Аж мороз по коже...
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