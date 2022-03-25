Как мать-одиночка ликвидировала 309 немцев на войне

Людмила Павличенко - самая известная женщина-снайпер в истории. Как её только не называли: «Королева огня», та же «Валькирия» и, конечно же, «Леди Смерть».

Она появилась на свет в необычной семье: мать была бывшей дворянкой, а отец - работником НКВД. Людмила очень быстро повзрослела: после 9-го класса уже работала шлифовальщицей на заводе а в 16 лет вышла замуж. Правда, тот брак быстро распался, зато у девушки появился сын Ростислав.

В 1930-х обстановка с стране была непростой, руководство понимало, что дело идёт к войне и старалось заранее подготовиться. Например, открывали клубы Осоавиахим, где молодёжь изучала основы радиодела, училась водить машину и стрелять из разных видов оружия. Вот в один из таких клубов как-то и пришла Людмила.

Ей понравилась стрельба, особенно из винтовки. Практически с первых занятий она стала бить в «десятку» - через несколько занятий удивлённые инструкторы порекомендовали её к зачислению в школу снайперов. Там Людмила прошла полный курс подготовки: как оценивать местность, как двигаться, как маскироваться, как обнаружить врага. И к лету 1941-го она была уже полностью обученным и профессиональным снайпером.