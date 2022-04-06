Судьба ближайших сталинских соратников

Берии, который влился в ряды партийной верхушки после службы в ЧК, вождь доверил управление ядерными проектами. В перечень обязанностей Лаврентия также входило выявление антисоветчины и взаимодействие с гитлеровцами на оккупированных территориях.

Особенно тесно взаимодействовать со Сталиным Берия начал уже после войны, что подтверждают многочисленные архивные снимки, на которых он запечатлён с детьми Сталина. Вскоре после его смерти Берию обвинили в заговорах против СССР, многочисленных убийствах и приговорили к расстрелу.