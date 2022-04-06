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Судьба ближайших сталинских соратников

Судьба ближайших сталинских соратников (6 фото)

Автор:
06 апреля 2022 10:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: molotov   Берия   Ворошилов   Каганович   СССР   киров   сподвижник   сталин   
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Окружение имелось у любого правителя. Одни приближали к себе огромное количество людей. У других в число единомышленников попадали единицы, которые впоследствии становились товарищами и даже друзьями.

В случае с «отцом народов» некоторые его сподвижники после его смерти расстались с жизнью. Но так случилось не со всеми.


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Берии, который влился в ряды партийной верхушки после службы в ЧК, вождь доверил управление ядерными проектами. В перечень обязанностей Лаврентия также входило выявление антисоветчины и взаимодействие с гитлеровцами на оккупированных территориях.

Особенно тесно взаимодействовать со Сталиным Берия начал уже после войны, что подтверждают многочисленные архивные снимки, на которых он запечатлён с детьми Сталина. Вскоре после его смерти Берию обвинили в заговорах против СССР, многочисленных убийствах и приговорили к расстрелу.


Вячеслав Молотов был одним из первых большевиков, сведших со Сталиным близкое знакомство. Курировал такие направления как экономика и, в частности, оборонный сектор. Широкие массы знали его как подписавшего пакт о ненападении Германии на Союз с министром иностранных дел Германии Риббентропом.

Когда генсек ушёл из жизни, Молотов возглавил неформальную группировку борцов против Хрущёва. Но одержать победу этой борьбе не смог и вскоре лишился всех постов и даже партбилета. Впрочем, членство в партии восстановили, и Молотов скончался по естественным причинам в солидном 97-летнем  возрасте.


С Кагановичем тесно взаимодействовал еще Ленин. Жёсткий, практичный и исполнительный Лазарь приглянулся и генсеку. Коллективизация, застройка столицы, метро, железные дороги – всем этим занимался Каганович. А одновременно ещё и поиском шпионов и всяческих вредных элементов.

Когда Джугашвили  умер, Каганович не оказал Хрущёву поддержку в борьбе за власть. Из-за чего подвергся стандартным обвинениям, которые предъявлялись всем сталинским соратникам: террор и репрессии. Партийного билета Лазаря лишили. Смерть Каганович встретил в одиночестве, но до самого конца был верен своим политическим взглядам и убеждениям.


Несмотря на дореволюционную деятельность в качестве меньшевика после смены ориентиров Сталин сделал Кирова членом Политбюро ЦК Компартии. И хотя авторитет Сергея среди товарищей был слабоват, он брал умением располагать к себе и искусством оратора (обожал выступать на мероприятиях перед рабочим классом, который воспринимал Кирова как своего и равного).

До Второй мировой Киров не дожил: его расстреляли в 1934 году рядом с рабочим кабинетом. Убийцу поймали, но его мотивы так и остались не вполне ясными. По крайней мере, так было обозначено для широких масс. Виновных покарали, и после этого пошла волна репрессий против тех, кто подозревался в заговоре против самого генсека.


Лидером по длительности пребывания на руководящих постах, бесспорно, является Ворошилов. Он командовал армией во время Гражданской войны, затем вместе с Дзержинским организовал ЧК (впоследствии  НКВД и КГБ).

Когда не стало Ленина, Климент сразу же выразил поддержку новой власти и стал одним из самых преданных соратников Сталина. При нём Ворошилов занимался армией, занимая пост министра обороны. Естественно, его подпись на «расстрельных списках» тоже присутствовала.

Когда Сталин умер, судьба Ворошилова сложилась не так печально, как у других членов ближнего круга. Еще несколько лет он оставался главой президиума Верховного Совета СССР, хоть и формальным. Дожил до преклонных лет, умер по естественным причинам и один из немногих был удостоен чести быть погребённым у кремлёвских стен.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: molotov   Берия   Ворошилов   Каганович   СССР   киров   сподвижник   сталин   
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6  комментариев
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1k
Copycat Час назад
Я считаю что Хрущев был натуральным врагом всего советского народа - он мутил козни прости советской власти и Сталина, когда Сталина не стало он захватил власть и унитожил всех соратников Сталина что бы ему не мешали, а затем начал валить всё на самого Сталина не смотря на то что это он когда его назначили управлять украинской сср амнистировал там бендеровцев (и именно это сейчас пипец как ухнуло) и начал проводить зачистку всех кто ему мешал делая на них расстрелянные доносы
как он опорафинался с кукурузой все знают я думаю, сколько всего он развалил тоже наслышаны - да так что отголоски этого до сих пор акукаются и в современной россии

пустобрех и волюнтарист
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5k
Алекс Крайчек 51 минуту назад
Аффтор надергал известных ему партийных деятелей, и включил их в список "ближайших соратников".
Где Мехлис? Где Микоян и Орджоникидзе? Где Поскребышев и Сергеев? Куйбышев и Жданов?
Какой, нафиг, Киров? Киров. подозреваю, никогда не был "соратником Сталина".
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Лимонадный Джо Час назад
Ворошилова за его кавалерийские атаки с саблями на танки надо выбросить из кремлёвской стены. Столько народа зря положил.
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39k
Сергей Час назад
Gatsby , ты оруженосца Сталина забыл упомянуть.
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40k
Франц Лефорт 2 часа назад
Пля, автор вы хоть читаете то, что постите? "Взаимодействие с гитлеровцами на оккупированных территориях" Может вы расскажете нам, КАК он с ними взаимодействовал. Только не надо мне рассказывать о том,что я не правильно понял смысл. Скопировать дебильный текст большого ума не надо, а вот правильно донести смысл, тут одного ЕГЭ мало!
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pinbalist 2 часа назад
Да уж. Современный правитель со своими окружением и рядом не лежали.
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