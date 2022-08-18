«Аэрофлот» перевез тигрицу из Приморья в Москву на лечение

Международная программа по сохранению популяции амурского тигра в неволе, участником которой может стать тигрица из Приморья, была запущена в 2006 году. Программа — резервный фонд, который создали на случай, если человечество не сможет сохранить тигров в условиях дикой природы и благодаря которому вид можно будет восстановить.





Курирует программу Московский зоопарк. Участники программы — государственные, а также некоторые частные зоопарки и сафари-парки, например, Приморский сафари-парк. Они ведут базу данных с информацией обо всех проживающих у них тиграх, а о любых происходящих у них изменениях: рождении тигрят, смерти особей и т.п. сообщают координатору программы.





Координатор на основе поступающих к нему данных проводит анализ демографического и генетического состояния популяции в неволе и даёт участникам программы рекомендации по перемещению животных с целью создания пар и получения тигриного потомства. Все перемещения строго фиксируются в специальной племенной книге и специалистам известно откуда приехал тот или иной тигр, кто его отец, мать, дедушка, бабушка и т.д. Иногда в Программу приходят новенькие — тигры из дикой природы, которые по тем или иным причинам не вернутся в тайгу, но все равно могут помочь общему делу.





Кроме задачи сохранить генофонд, Программа по сохранению тигра в неволе может помочь восстановить популяцию хищника в странах его исторического ареала. Эту возможность, а также связанные с ней задачи и риски специалисты стран ареала тигра будут обсуждать на II Международном форуме по сохранению тигра.





Форум состоится 5 сентября 2022 года во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума. Организаторами Форума выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство Юстиции РФ, Центр «Амурский тигр» и фонд Росконгресс.



