«Аэрофлот» перевез тигрицу из Приморья в Москву на лечение

Юную раненую хищницу спасли из дикой природы Приморья в декабре 2021 года. Благодаря усилиям врачей сейчас жизни тигрицы ничто не угрожает, но, к сожалению, в дикой природе ей самостоятельно не справиться: она нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле. Их ей обеспечат в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
Спасение тигрицы из дикой природы стало возможным благодаря группе по разрешению конфликтных ситуаций Службы охотничьего надзора Приморского края и Центру «Амурский тигр», который также взял на себя расходы на лечение и кормление тигрицы в период нахождения на реабилитации. Лечение и проведение операций с привлечением врачей организовал МРОО «Центр «Тигр»*. Авиаперевозку хищницы на безвозмездной основе обеспечила авиакомпания «Аэрофлот».
Раненного тигренка в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак на берегу ключа Черемшаны реки Синегорка в Анучинском районе Приморского края. Он незамедлительно сообщил в охотнадзор, инспекторы отловили малыша и доставили его в центр реабилитации.
Возраст тигрицы на тот момент был 4-5 месяцев. Осмотр показал, что на ее нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей. Скорее всего в дикой природе тигренок, оставшись без матери, в поисках пропитания столкнулся с представителями семейства псовых (лисицей или собакой) и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды.
Врач Никита Верещак и ассистент Андрей Продан провели несколько операций, благодаря которым удалось восстановить мышечные ткани на нижней челюсти. Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но из-за полученных травм у нее не образовывается шерстяной покров на поврежденном участке и неправильно растут резцы, поэтому она нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле.
«Инспекторы, врачи и сотрудники реабилитационного центра проделали огромную работу, чтобы дать тигрице шанс выжить, которым она воспользовалась. Но, к всеобщему огромному сожалению, полученные в природе травмы все равно оставили свой след. Если зубы можно удалить, и они не сыграют серьезную роль, то отсутствие кожного покрова с шерстью, как и должно быть в норме, это серьезная проблема. В случае выпуска в тайгу эта «особенность» станет серьезным препятствием для самостоятельной жизни — тигрица просто не сможет питаться добытыми животными, так как незащищенный участок кожи будет постоянно травмироваться, что неизбежно приведет к нагноениям летом или обморожению в зимнее время. Свою лепту будут вносить и кровососущие насекомые, поэтому отпустить её на волю — это обречь на вечные мучения, — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — В связи с этим, специалисты коллегиально приняли решение не выпускать тигрицу в дикую природу. Росприроднадзор согласился с доводами специалистов, и хищница отправилась на постоянное место жительство в Москву».
С просьбой о помощи в транспортировке дикой кошки с Дальнего Востока в столицу Центр «Амурский тигр» обратился в авиакомпанию «Аэрофлот», которая приняла решение оказать эту услугу безвозмездно.
«Диких животных мы перевозим не так часто, но благодаря профессионализму наших коллег в Москве и во Владивостоке, процесс был организован безупречно. Воздушная перевозка – это серьезный стресс для любого животного. Сотрудники нашей авиакомпании сделали всё, чтобы обеспечить максимальный комфорт для амурской тигрицы во время полета. Желаем нашей очаровательной «пассажирке» здоровья и лёгкой адаптации на новом месте!», — говорит Ирина Лапицкая, директор филиала ПАО «Аэрофлот» во Владивостоке.
Сейчас тигрица уже осваивается в своем новом вольере в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под г. Волоколамском.
«Мы приняли и разместили тигрицу в нашем Центре воспроизводства редких видов животных. У Московского зоопарка большой опыт в спасении амурских тигров – сейчас мы уже заботимся о нескольких попавших в беду. Сейчас тигрица активно осваивает новую для себя территорию. Она ведет себя недоверчиво и агрессивно, что вполне естественно для дикого зверя. К счастью, она уже проявляет интерес к пище, то есть ее состояние понемногу стабилизируется. В начале осени начнется курс ее лечения и последующей реабилитации под контролем ветврачей. В перспективе она сможет принять участие в программе размножения и создания искусственной популяции этого редкого и знакового для нашей страны вида», — рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Международная программа по сохранению популяции амурского тигра в неволе, участником которой может стать тигрица из Приморья, была запущена в 2006 году. Программа — резервный фонд, который создали на случай, если человечество не сможет сохранить тигров в условиях дикой природы и благодаря которому вид можно будет восстановить.
Курирует программу Московский зоопарк. Участники программы — государственные, а также некоторые частные зоопарки и сафари-парки, например, Приморский сафари-парк. Они ведут базу данных с информацией обо всех проживающих у них тиграх, а о любых происходящих у них изменениях: рождении тигрят, смерти особей и т.п. сообщают координатору программы.
Координатор на основе поступающих к нему данных проводит анализ демографического и генетического состояния популяции в неволе и даёт участникам программы рекомендации по перемещению животных с целью создания пар и получения тигриного потомства. Все перемещения строго фиксируются в специальной племенной книге и специалистам известно откуда приехал тот или иной тигр, кто его отец, мать, дедушка, бабушка и т.д. Иногда в Программу приходят новенькие — тигры из дикой природы, которые по тем или иным причинам не вернутся в тайгу, но все равно могут помочь общему делу.
Кроме задачи сохранить генофонд, Программа по сохранению тигра в неволе может помочь восстановить популяцию хищника в странах его исторического ареала. Эту возможность, а также связанные с ней задачи и риски специалисты стран ареала тигра будут обсуждать на II Международном форуме по сохранению тигра.
Форум состоится 5 сентября 2022 года во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума. Организаторами Форума выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство Юстиции РФ, Центр «Амурский тигр» и фонд Росконгресс.
*МРОО «Центр «Тигр» осуществляет свою деятельность в том числе при поддержке Фонда президентских грантов (Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества) и Центра «Амурский тигр».
Источник:
АНТИФИШКИ
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