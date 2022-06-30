Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания

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Девушка заметила возле супермаркета потрёпанного кота, который всячески пытался привлечь её внимание. Как только она решила его погладить, кот тут же повёл девушку к полке с кормом для животных. Он как будто точно знал, что ему нужно.
Жительница Мексики по имени Таня Сантос собиралась сделать покупки в супермаркете, как вдруг заметила бездомного потрёпанного кота, который сидел снаружи. Кот как будто специально пытался привлечь внимание девушки. А когда она подошла к нему, чтобы погладить, тот повёл ее в отдел кормов для животных.
Кот будто точно знал, что ему нужно, и спокойно подвёл девушку к прилавку с кормом. Таня не могла отказать пушистому другу, и купила ему пакетик корма. На следующий день девушка вновь увидела того же кота рядом с этим магазином - и решила узнать, откуда он там взялся. Сотрудники рассказали, что кот бездомный, и каждый день приходит к дверям магазина, надеясь получить вкусняшки. Когда кто-то его накормит, котяра уходит в неизвестном направлении.
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Таня решила проследить за ним. На третий день она вновь пришла в магазин, купила коту пакетик корма, накормила - и тайно последовала за котом, когда он пообедал. Девушка увидела, что котик пришел на обочину дороги и прилег на небольшом участке земли. Она не могла смотреть на эту картину без жалости - и в итоге решила забрать кота с собой.
Так у котейки из магазина началась новая жизнь. В тот день девушка накупила ему еды и игрушек, принесла домой и назвала Конехо (Conejo, или "кролик" с испанского). Жизнь на улице оставила на котике следы - у него было несколько ран, колтуны на шерсти, и не было хвоста. Хозяйка сразу начала восстанавливать его здоровье и заботиться.
"У меня был трудный период в жизни, но это пушистое милое создание неожиданно скрасило её. Я думаю, что Конехо показывает ценный урок всем нам - о том, что мы должны проявлять уважение, любовь и сострадание другим, и тогда это вознаградится вдвойне," - говорит девушка.
Сейчас Конехо наслаждается каждым днем в новом доме, с любящей хозяйкой и другим ее домашним котёнком, с которым они стали друзьями. Благодаря доброй девушке котик из супермаркета обрёл новую жизнь, о чем даже и не мечтал недавно. Спасибо за спасение!
Источник:
АНТИФИШКИ
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