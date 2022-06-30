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Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания

Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания

Автор:
30 июня 2022 15:17
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   спасение животных   фото   
961
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Девушка заметила возле супермаркета потрёпанного кота, который всячески пытался привлечь её внимание. Как только она решила его погладить, кот тут же повёл девушку к полке с кормом для животных. Он как будто точно знал, что ему нужно.
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Источник:

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Метки: Бездомные животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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6  комментариев
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70k
Viktor 22 минуты назад
Танюха классная и собой, и как человек!
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1k
анатолий горленко 47 секунд назад
Тётенька, подержите щеночка, я в магазин за колой схожу.
Проходит пол часа, выходит на перекур охранник.
- Скажите, а где мальчик маленький, он мне ещё собачку оставил?
- Он не вернётся, он всех щенков сегодня раздал.
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2k
Трям 43 минуты назад
Телка тоже ничего так...
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