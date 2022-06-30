Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания

Кот будто точно знал, что ему нужно, и спокойно подвёл девушку к прилавку с кормом. Таня не могла отказать пушистому другу, и купила ему пакетик корма. На следующий день девушка вновь увидела того же кота рядом с этим магазином - и решила узнать, откуда он там взялся. Сотрудники рассказали, что кот бездомный, и каждый день приходит к дверям магазина, надеясь получить вкусняшки. Когда кто-то его накормит, котяра уходит в неизвестном направлении.