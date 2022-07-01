Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных

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Животные нуждаются в нас, а мы - в них. Каждое животное заслуживает любви, заботы и сострадания. К сожалению, по улицам бродит большое количество бездомных пушистиков, и многим из них очень хочется найти того, кто о них позаботится. Посмотрите на эти трогательные снимки животных, спасённых с улиц и из приютов - они обязательно зарядят вас теплом.
"Это наш Потейто. Ему уже 10 лет, и от этого даже немного грустно. У него диагностированы повреждение спины, сухожилий и зубов после жизни с предыдущими хозяевами. Мы взяли его из приюта, и подарили новую жизнь"
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"А мы недавно взяли из приюта слепую пожилую собаку. Каждое утро они обнимаются с нашим глухим котом"
Собаку собирались усыпить в приюте, но семья из другого города спасла её. Вот как это чудо выглядит:
"Этот кот прожил в приюте долгое время, и я не могла спокойно на это смотреть. Решила забрать его к себе, и с того дня он постоянно меня благодарит"
"Это милое создание до этого жило в неблагополучной семье. Слышать, как она сладко сопит на диване - бесценно"
Врачи удалили почти все зубы у этой пожилой таксы из-за повреждений. У нее большой недовес и ушной недуг. Но сегодня для нее все равно нашли семью!
"Предыдущие хозяева отказались от этого кота, потому что он был "слишком ласковым". А мы обожаем его за это!"
"Предыдущие хозяева его часто обижали. Каждый раз, когда я делаю с ним фото, он убегает, но в этот раз не убежал!"
"Сначала мы взяли эту даму на передержку, но не смогли отдать ее кому-то. Теперь она будет жить с нами"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы животные истории спасения история спасения подборка приюты спасение животных трогательно фото
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