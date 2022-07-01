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Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных

Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных

Автор:
01 июля 2022 19:38
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   подборка   приюты   спасение животных   трогательно   фото   
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Животные нуждаются в нас, а мы - в них. Каждое животное заслуживает любви, заботы и сострадания. К сожалению, по улицам бродит большое количество бездомных пушистиков, и многим из них очень хочется найти того, кто о них позаботится. Посмотрите на эти трогательные снимки животных, спасённых с улиц и из приютов - они обязательно зарядят вас теплом.
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   подборка   приюты   спасение животных   трогательно   фото   
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