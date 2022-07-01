Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных

Животные нуждаются в нас, а мы - в них. Каждое животное заслуживает любви, заботы и сострадания. К сожалению, по улицам бродит большое количество бездомных пушистиков, и многим из них очень хочется найти того, кто о них позаботится. Посмотрите на эти трогательные снимки животных, спасённых с улиц и из приютов - они обязательно зарядят вас теплом.

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"Это наш Потейто. Ему уже 10 лет, и от этого даже немного грустно. У него диагностированы повреждение спины, сухожилий и зубов после жизни с предыдущими хозяевами. Мы взяли его из приюта, и подарили новую жизнь" 0 Источник:

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"А мы недавно взяли из приюта слепую пожилую собаку. Каждое утро они обнимаются с нашим глухим котом" 0 Источник:

Собаку собирались усыпить в приюте, но семья из другого города спасла её. Вот как это чудо выглядит: 0 Источник:

Кошечку, покрытую блохами, подобрали на улице, и решили оставить 0 Источник:

Женщина спасла и выходила птенца, выпавшего из гнезда 0 Источник:

"Мне кажется, мы приютили покемона" 0 Источник:

"Этот кот прожил в приюте долгое время, и я не могла спокойно на это смотреть. Решила забрать его к себе, и с того дня он постоянно меня благодарит" 0 Источник:

Спасённый пёсик обнимает своих новых хозяев на пути домой 0 Источник:

"Подобрали эту кроху всего три дня назад, а она уже нашла свое любимое место" 0 Источник:

"Это милое создание до этого жило в неблагополучной семье. Слышать, как она сладко сопит на диване - бесценно" 0 Источник:

Врачи удалили почти все зубы у этой пожилой таксы из-за повреждений. У нее большой недовес и ушной недуг. Но сегодня для нее все равно нашли семью! 0 Источник:

Счастливая собака, которую наконец забирают из приюта. Сколько эмоций! 0 Источник:

"Мне кажется, это не я её приютил, а она - меня" 0 Источник:

Очаровательный питбуль, подобранный на улице 0 Источник:

Девушка взяла из приюта двух одноглазых котят 0 Источник:

"Взяли домой этого милого приютского пёсика" 0 Источник:

"Предыдущие хозяева отказались от этого кота, потому что он был "слишком ласковым". А мы обожаем его за это!" 0 Источник:

"Предыдущие хозяева его часто обижали. Каждый раз, когда я делаю с ним фото, он убегает, но в этот раз не убежал!" 0 Источник:

Щенок-метис хаски и бигля, для которого совсем недавно нашли семью 0 Источник:

"Сначала мы взяли эту даму на передержку, но не смогли отдать ее кому-то. Теперь она будет жить с нами" 0 Источник:

"Мой одноглазый красавчик из приюта стал моим лучшим другом" 0 Источник:

"Пошла в приют, чтобы взять кота, а забрала двоих. Не могла разлучить эту парочку друзей" 0 Источник:

"Вот какое чудо мы спасли. Добро пожаловать в семью!" 0 Источник: