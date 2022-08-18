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Мемный клип «Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

Мемный клип «Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

Автор:
18 августа 2022 11:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Мемы   Юмор   видео   клип   мем   прикол   реклама   рик эстли   рикролл   
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Музыкант и герой мема "рикролл" Рик Эстли повторил ключевые сцены из своего клипа «Never Gonna Give You Up» спустя 35 лет после его выхода. Всё благодаря страховой компании, которая решила перезаписать известный музыкальный клип для своей рекламы.

«Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

Американская страховая компания InsurAAAnce пригласила музыканта Рика Эстли и сняла рекламный ролик, который во многом повторяет музыкальный клип «Never Gonna Give You Up» 1987 года.

Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   видео   клип   мем   прикол   реклама   рик эстли   рикролл   
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11  комментариев
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6k
hhwost Час назад
в оригигальном клипе как-то голос не соответствует внешности пацанчика, диссонанс у меня от этого
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8k
Влад 3 минуты назад
народ! попробуйте максимально быстро запустить сразу оба клипа! эффект эха)))
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19k
nobody® 47 минут назад
Узнаю трейлер Half-Life 3
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4k
alex 49 минут назад
да норм были клипы и никакой гомосятины, хотя она и тогда была

Ссылка youtu.be
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412
ChePaev Час назад
ой, помню эту песнку, она у меня ассоциируется с окончанием школы и началом взрослой студенческой жизни, в 92-году помню ее крутили по всем радио, почему она и ассоциируется у меня с тем временем. Так же наравне с этой песней еще была Black "Wonderful life" и A-ha " Take on me", хотя конечно выпущены они были в середине 80-х, но мы по понятным причинам их услышали только в начале 90-х, с появлением музыкальных радио.
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412
ChePaev satra 7 минут назад
ну Snap, MC Hammer, KLF мы еще и раньше в 80-х знали, т.к. кассеты с их песнями продавались везде, а вот эти что я перечислил мы узнали только с появлением музыкальных радиостанций
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