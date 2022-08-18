Мемный клип «Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

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Музыкант и герой мема "рикролл" Рик Эстли повторил ключевые сцены из своего клипа «Never Gonna Give You Up» спустя 35 лет после его выхода. Всё благодаря страховой компании, которая решила перезаписать известный музыкальный клип для своей рекламы.
«Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя
Американская страховая компания InsurAAAnce пригласила музыканта Рика Эстли и сняла рекламный ролик, который во многом повторяет музыкальный клип «Never Gonna Give You Up» 1987 года.
Оригинальный музыкальный клип
Источник:
АНТИФИШКИ
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