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Убойная реклама — двигатель убойной торговли

Убойная реклама — двигатель убойной торговли

Автор:
25 июня 2022 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   креатив   оформление   подборка   прикол   реклама   
1518
18
Есть реклама посредственная, которую никто не замечает. А есть такая реклама, которая настоящий огонь. Но и это ещё не всё... есть дагестанская реклама! Значительная часть подборки уделена именно ей.
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Источник:

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Метки: Юмор   дизайн   креатив   оформление   подборка   прикол   реклама   
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3  комментария
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Izrin Maria 40 минут назад
"Приезжайте к нам на Колыму!"
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SHAGREEN 4 минуты назад
Охреннетительно!
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