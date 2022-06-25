Убойная реклама — двигатель убойной торговли

Есть реклама посредственная, которую никто не замечает. А есть такая реклама, которая настоящий огонь. Но и это ещё не всё... есть дагестанская реклама! Значительная часть подборки уделена именно ей.

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2. Вроде бы прорекламировались, а вроде и нет... 0 Источник:

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3. Однажды в Дагестане 0 Источник:

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7. Дагестанская ИКЕА не собирается покидать рынок 0 Источник:

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9. Как бы... да! 0 Источник:

10. Ах эти китайцы... 0 Источник:

11. Реклама москитных сеток 0 Источник:

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14. Это приглашение или угроза? 0 Источник:

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16. Ахаха 0 Источник:

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