На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа

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Уже более 700 лет в индийском штате Бихар существует уникальный рынок женихов, куда женщины и их семьи приходят, чтобы купить мужей.
Каждый год тысячи мужчин собираются под деревьями пипал на местном рынке города Мадхубани, индийский штат Бихар, и ждут, пока их выберут будущие невесты. Известный под названиями Саурат Мела или Сабхагачхи, рынок женихов, который работает в течение 9 дней подряд, якобы был основан Раджей Хари Сингхом из династии Карнатов более семи веков назад, чтобы облегчить женщинам поиск подходящего мужа и дать им выбор из большего разнообразия мужчин. Женихов здесь оценивают строго, обращая внимание на все детали, включая образование и репутацию семьи.
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Представьте, что вы идете на рынок, чтобы найти там спутника жизни. Это кажется дикостью в наши дни, но именно так некоторые женщины Бихаре выбирают себе мужей. В сопровождении своих родственников они просматривают доступные предложения, запрашивают подтверждения его рассказов о себе, такие, как свидетельства о рождении и школьные аттестаты. Если в итоге они находят кого-то, кто им нравится, стороны начинают обсуждать детали дальнейшего общения.
Арабский телеканал Аль-Джазира недавно снял фильм про традиционный рынок женихов в Бихаре, сообщив, что инженеры, врачи и государственные служащие пользуются наибольшим спросом, причем наиболее популярны молодые люди. Несмотря на то, что требовать от невесты приданое официально запрещено в Индии, и что одной из основных целей рынка женихов было избавление от традиции приданого, молодые, пользующиеся спросом холостяки по-прежнему часто требуют богатого приданого от семьи невесты.
Арабский телеканал Аль-Джазира недавно снял фильм про традиционный рынок женихов в Бихаре, сообщив, что инженеры, врачи и государственные служащие пользуются наибольшим спросом, причем наиболее популярны молодые люди. Несмотря на то, что требовать от невесты приданое официально запрещено в Индии, и что одной из основных целей рынка женихов было избавление от традиции приданого, молодые, пользующиеся спросом холостяки по-прежнему часто требуют богатого приданого от семьи невесты.
Сами невесты редко имеют право голоса в выборе жениха. Последнее слово остается за их семьями: умудренные родственники выбирают холостяка, который представляет собой наилучшее соотношение финансовой доступности и впечатляющего резюме. И хотя рынок женихов в Бихаре уже не так популярен, как несколько десятилетий назад, в основном из-за более удобных интернет-вариантов знакомств, он по-прежнему привлекает тысячи холостяков, некоторые из которых едут сюда за сотни километров в надежде быть избранным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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