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На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа

На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа

Автор:
18 августа 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bihar   Индия   и такое бывает   купить мужчину   необычно   рынок   рынок женихов   удивительное рядом   
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Уже более 700 лет в индийском штате Бихар существует уникальный рынок женихов, куда женщины и их семьи приходят, чтобы купить мужей.
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Источник:

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Метки: Bihar   Индия   и такое бывает   купить мужчину   необычно   рынок   рынок женихов   удивительное рядом   
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1  комментарий
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Babangdida 4 минуты назад
Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил?
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