На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа

Представьте, что вы идете на рынок, чтобы найти там спутника жизни. Это кажется дикостью в наши дни, но именно так некоторые женщины Бихаре выбирают себе мужей. В сопровождении своих родственников они просматривают доступные предложения, запрашивают подтверждения его рассказов о себе, такие, как свидетельства о рождении и школьные аттестаты. Если в итоге они находят кого-то, кто им нравится, стороны начинают обсуждать детали дальнейшего общения.

Арабский телеканал Аль-Джазира недавно снял фильм про традиционный рынок женихов в Бихаре, сообщив, что инженеры, врачи и государственные служащие пользуются наибольшим спросом, причем наиболее популярны молодые люди. Несмотря на то, что требовать от невесты приданое официально запрещено в Индии, и что одной из основных целей рынка женихов было избавление от традиции приданого, молодые, пользующиеся спросом холостяки по-прежнему часто требуют богатого приданого от семьи невесты.