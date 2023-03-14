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30 необычных вещей — как будто из параллельной вселенной

30 необычных вещей — как будто из параллельной вселенной

Автор:
14 марта 2023 16:24
Сообщество : Картинка дня
Метки: и такое бывает   интересные фото   интересные фотографии   картинка дня   необычно   необычные вещи   неожиданности   
1632
31

Мы привыкли к тому, что эппловское яблоко белое, ананас жёлтый, в радуге семь цветов, и так далее. И если привычные вещи вдруг меняют цвет или форму, появляется ощущение, будто они явились к нам прямиком из альтернативной реальности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   интересные фото   интересные фотографии   картинка дня   необычно   необычные вещи   неожиданности   
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8  комментариев
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16k
Alex 47 минут назад
Из зеленых помидор?
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11k
kaboza 5 минут назад
чемпион по изменению цветов и реальности
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4k
Старичок 19 минут назад
Комментарий к фото
в советское время на верткальной шахматной доске, правда магнитной, разбирали матчи великих шахматистов на тв.
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4k
Старичок 23 минуты назад
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