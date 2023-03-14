30 необычных вещей — как будто из параллельной вселенной

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Мы привыкли к тому, что эппловское яблоко белое, ананас жёлтый, в радуге семь цветов, и так далее. И если привычные вещи вдруг меняют цвет или форму, появляется ощущение, будто они явились к нам прямиком из альтернативной реальности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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