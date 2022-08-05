Китаянка возвращает любовниц на путь добродетели

Внебрачные связи не одобряются практически во всех культурах мира, но Китай, пожалуй, единственная страна в мире, где есть, по крайней мере две профессии, которые занимаются искоренением внебрачных отношений. Одним из них является «убийца любовниц», своего рода детектив-линчеватель, который помогает отвергнутым женам раскрыть измены своих мужей, а также отомстить любовницам. Другой — «психотерапевт для любовниц», которая полагается на более дипломатические методы, чтобы убедить любовниц прекратить отношения с женатым мужчиной и позволить партнерам вернуться в семьи. Одной из таких специалистов удалось убедить более 800 любовниц за один год.

Ван Чжэньси, одна из самых успешных психотерапевтом для любовниц в Китае, на личным опыте на убедилась в важности миссии по прекращению интрижек. Ее отец изменял ее матери, пока она росла, поэтому она из первых рук узнала о негативном влиянии внебрачных отношений на семью. Позже, выйдя замуж, ей также пришлось столкнуться с неверностью собственного мужа.

Ван рассказала, что ее бывший муж женился на ней только для того, чтобы угодить своим родителям. На самом деле он все еще был влюблен в свою бывшую девушку, и вскоре после свадьбы они возобновили романтические отношения. Едва узнав об измене, Ван подала на развод и, опираясь на свой личный опыт, стала одна из главных специалистов в стране по отвращению любовниц от отношений с женатыми мужчинами.