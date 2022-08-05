Китаянка возвращает любовниц на путь добродетели

166
7
Ван Чжэньси, жительница Лояна, города в провинции Хэнань, известна как одна из ведущих китайских «психотерапевтов для любовниц». Она - специалист, который убеждает любовниц прекратить отношения с женатыми мужчинами.
Внебрачные связи не одобряются практически во всех культурах мира, но Китай, пожалуй, единственная страна в мире, где есть, по крайней мере две профессии, которые занимаются искоренением внебрачных отношений. Одним из них является «убийца любовниц», своего рода детектив-линчеватель, который помогает отвергнутым женам раскрыть измены своих мужей, а также отомстить любовницам. Другой — «психотерапевт для любовниц», которая полагается на более дипломатические методы, чтобы убедить любовниц прекратить отношения с женатым мужчиной и позволить партнерам вернуться в семьи. Одной из таких специалистов удалось убедить более 800 любовниц за один год.
Ван Чжэньси, одна из самых успешных психотерапевтом для любовниц в Китае, на личным опыте на убедилась в важности миссии по прекращению интрижек. Ее отец изменял ее матери, пока она росла, поэтому она из первых рук узнала о негативном влиянии внебрачных отношений на семью. Позже, выйдя замуж, ей также пришлось столкнуться с неверностью собственного мужа.
Ван рассказала, что ее бывший муж женился на ней только для того, чтобы угодить своим родителям. На самом деле он все еще был влюблен в свою бывшую девушку, и вскоре после свадьбы они возобновили романтические отношения. Едва узнав об измене, Ван подала на развод и, опираясь на свой личный опыт, стала одна из главных специалистов в стране по отвращению любовниц от отношений с женатыми мужчинами.
Ван Чжэньси, одна из самых успешных психотерапевтом для любовниц в Китае, на личным опыте на убедилась в важности миссии по прекращению интрижек. Ее отец изменял ее матери, пока она росла, поэтому она из первых рук узнала о негативном влиянии внебрачных отношений на семью. Позже, выйдя замуж, ей также пришлось столкнуться с неверностью собственного мужа.
Ван рассказала, что ее бывший муж женился на ней только для того, чтобы угодить своим родителям. На самом деле он все еще был влюблен в свою бывшую девушку, и вскоре после свадьбы они возобновили романтические отношения. Едва узнав об измене, Ван подала на развод и, опираясь на свой личный опыт, стала одна из главных специалистов в стране по отвращению любовниц от отношений с женатыми мужчинами.
×
×
Любовь делает нас всех слепыми, и любовницы не исключение. Это ключевая концепция, которую учитывают специалисты по убеждению при выполнении своей миссии. В отличие от убийц любовниц, которые не против унижения и даже избиения любовниц на публике, профессиональные увещеватели сосредотачиваются на том, чтобы заставить женщин увидеть ошибочность своего пути мирными средствами.
Сама Ван рассказала, что после того, как с ней связалась клиентка — обычно это обманутая жена, личность которой никогда не раскрывается третьим лицам, — первый шаг — установить любовницу и попытаться сблизиться с ней. Обычно процесс включает в себя период наблюдения, за которым следует слежка за любовницей в местах, которые она часто посещает. В конечном итоге, специалисту предстоит подружиться с любовницей.
Сама Ван рассказала, что после того, как с ней связалась клиентка — обычно это обманутая жена, личность которой никогда не раскрывается третьим лицам, — первый шаг — установить любовницу и попытаться сблизиться с ней. Обычно процесс включает в себя период наблюдения, за которым следует слежка за любовницей в местах, которые она часто посещает. В конечном итоге, специалисту предстоит подружиться с любовницей.
Ван считает, что быть пресловутым третьим лишним — неудобная ситуация для любовниц, и они почти всегда готовы пожаловаться на это подходящему человеку. Когда это происходит, они используют различные аргументы, чтобы убедить их прекратить роман и жить дальше. Приводимые аргументы зависят от положения любовницы, от того, есть ли у нее дети, в том числе от женатого партнера, а также от того, как долго они встречаются.
Убедить любовницу прекратить роман непросто, и мастерам убеждения, таким как Ван Чжэньси, приходится делать все возможное. Возможные шаги включают сближение с их семьями и друзьями, раскрытие их романа и прямое убеждение любовницы прекратить отношения.
Убедить любовницу прекратить роман непросто, и мастерам убеждения, таким как Ван Чжэньси, приходится делать все возможное. Возможные шаги включают сближение с их семьями и друзьями, раскрытие их романа и прямое убеждение любовницы прекратить отношения.
В некоторых случаях Ван использует психологические методы и тактики, вдохновленные легендарным Сунь-Цзы, чтобы посеять разногласия между любовницей и ее возлюбленным. В случае успеха отношения заканчиваются разрывом. В некоторых случаях решение заключается в том, чтобы помочь любовнице больше общаться, помочь ей взаимодействовать с другими мужчинами и понять, что у нее есть другие варианты, кроме того, чтобы быть «третьей лишней».
Однако есть определенные случаи, когда вероятность успеха слишком мала. Ван сказала, что если после анализа дела она приходит к выводу, что шансы на успех составляют менее 60 процентов, она отказывается от миссии и возвращает клиенту свой гонорар.
Однако есть определенные случаи, когда вероятность успеха слишком мала. Ван сказала, что если после анализа дела она приходит к выводу, что шансы на успех составляют менее 60 процентов, она отказывается от миссии и возвращает клиенту свой гонорар.
Пандемия Covid-19 и последующие карантины были особенно напряженным временем для мастеров убеждения любовниц в целом и Ван Чжэньси в частности. Она постоянно курсировала между крупными городами, помогая женщинам справляться с изменами мужей. Измены подпитывались частыми ссорами, вызванными тем, что пары долгое время находились вместе взаперти, не имея возможности отдохнуть друг от друга.
По словам Ван, ей удалось убедить около 800 любовниц за один год, что принесло ей своего рода статус супергероя среди коллег, а также рекордные комиссионные. Один человек был настолько впечатлен ее результатами, что предложил Ван 300 000 юаней (44 500 долларов США), чтобы учиться у нее.
По словам Ван, ей удалось убедить около 800 любовниц за один год, что принесло ей своего рода статус супергероя среди коллег, а также рекордные комиссионные. Один человек был настолько впечатлен ее результатами, что предложил Ван 300 000 юаней (44 500 долларов США), чтобы учиться у нее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Этого не могло случиться - но это все-таки случилось
- Гиганты, которые украшают мир
- Жена купила мужу свою резиновую заместительницу
- 20 фотографий, от которых делается как-то не по себе
- Удачное решение проблем с помощью подручных средств
Метки: Очень странные дела добродетель и такое бывает необычно психотерапевт для любовниц редкая профессия странные люди удивительное рядом
Новости партнёров
Наверное это про нее.
<<«Убийца любовниц» Чжан Юфен хорошо известна в китайской провинции Хэнань благодаря своему очень необычному частному агентству. Будучи сама однажды отвергнутой, китаянка основала бизнес по поимке и публичному избиению любовниц мужчин-изменщиков.
Чжан выслеживает любовниц мужей своих клиенток и собирает информацию о них. Потом она разоблачает их прямо на «месте преступления» обычно это получаются очень жестокие и унизительные нападения.>>
http://soulpost.ru/ee-prozvali-ubijcej-lyubovnic-kitayanka-otkryla-agentstvo-zhenskoj-mesti/http://soulpost.ru/ee-prozvali-ubijcej-lyubovnic-kitayanka-otkryla-agentstvo-zhenskoj-mesti/