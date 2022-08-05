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Китаянка возвращает любовниц на путь добродетели

Китаянка возвращает любовниц на путь добродетели

Автор:
05 августа 2022 16:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Очень странные дела   добродетель   и такое бывает   необычно   психотерапевт для любовниц   редкая профессия   странные люди   удивительное рядом   
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Ван Чжэньси, жительница Лояна, города в провинции Хэнань, известна как одна из ведущих китайских «психотерапевтов для любовниц». Она - специалист, который убеждает любовниц прекратить отношения с женатыми мужчинами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные дела   добродетель   и такое бывает   необычно   психотерапевт для любовниц   редкая профессия   странные люди   удивительное рядом   
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3  комментария
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6k
Shtoppi Минуту назад
<<Одним из них является «убийца любовниц», своего рода детектив-линчеватель, который помогает отвергнутым женам раскрыть измены своих мужей, а также отомстить любовницам.>>
Наверное это про нее.
<<«Убийца любовниц» Чжан Юфен хорошо известна в китайской провинции Хэнань благодаря своему очень необычному частному агентству. Будучи сама однажды отвергнутой, китаянка основала бизнес по поимке и публичному избиению любовниц мужчин-изменщиков.
Чжан выслеживает любовниц мужей своих клиенток и собирает информацию о них. Потом она разоблачает их прямо на «месте преступления» обычно это получаются очень жестокие и унизительные нападения.>>
http://soulpost.ru/ee-prozvali-ubijcej-lyubovnic-kitayanka-otkryla-agentstvo-zhenskoj-mesti/http://soulpost.ru/ee-prozvali-ubijcej-lyubovnic-kitayanka-otkryla-agentstvo-zhenskoj-mesti/
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17k
alexis Час назад
Мужикам какая разница, они все на одно лицо.
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10k
Vacony Час назад
сжечь ведьму...
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