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Необычности, которые не каждый день увидишь

Необычности, которые не каждый день увидишь (22 фото)

Автор:
25 января 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Картина маслом   винегрет   и такое бывает   необычно   ну вы даете!   странно   удачный кадр   удивительное рядом   
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В мире существует масса странных и интересных вещей: необычных существ, удивительных людей и прочих необычных штук, которые не каждому повезет встретить в жизни. Так что получайте удовольствие от этой коллекции необычных снимков - а заодно убедитесь, что удивительное и вправду рядом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Картина маслом   винегрет   и такое бывает   необычно   ну вы даете!   странно   удачный кадр   удивительное рядом   
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2  комментария
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56k
Похабыч 46 минут назад
"Если смотреть через эти солныечне очки, димплеи и телевизоры кажутся выключенными" - это называется поляризационные стёкла, если экраны повернуть как положено всё будет видно
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271
Евгений Машеров 44 минуты назад
В зелёном флаконе самое интересное не духи, а стекло. Это урановое стекло, слабо радиоактивное.
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