Необычности, которые не каждый день увидишь

Автор:
25 января 2022 08:30
В мире существует масса странных и интересных вещей: необычных существ, удивительных людей и прочих необычных штук, которые не каждому повезет встретить в жизни. Так что получайте удовольствие от этой коллекции необычных снимков - а заодно убедитесь, что удивительное и вправду рядом.
"Подсветка в моей раковине меняет цвет в зависимости от температуры"
"Рука греха": дверная ручка в форме кисти, держащей яблоко
"Этим духам 100 лет. Флакон с ними светится в ультрафиолете"
"На лапе моей черепахи есть рисунок - отпечаток меньшей лапы"
"Так выглядят раковины в музее креационизма"
Письмо, пришедшее с опозданием в 25 лет"
Слишком полосатый леденец
Калифорнийская кукушка-подорожник стоит в очереди в киоск-кафе
Оригинальный способ не потерять ключ
"Фонари у входа в соседнюю аптеку выполнены в виде шприцев"
"В новых самолетах авиакомпании Delta есть иллюминатор в уборных"
Левая монетка в один пенни выпущена в 1920-м, правая - в 2020-м году
Если смотреть через эти солныечне очки, димплеи и телевизоры кажутся выключенными
Оригинальный набор новогодних печенек, в который входит топор и горящий дом
Предупреждение "Внимание! Мокрый пол!" выполнено в виде банановой кожуры
Закусочная McDonald's, разместившаяся в старом амбаре
"Вид из уборной на нашем круизном лайнере"
"Мой жених любит рисовать леденцовые тросточки"
"В первый раз вижу такой заметный переход цвета у апельсина"
"Кто-то в нашем офисном здании оставил перекус для доставщиков, которые приезжают в выходные"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: