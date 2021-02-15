FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3140 постов • 1701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Будни монтажника слаботочника

Будни монтажника слаботочника (16 фото)

Автор:
15 февраля 2021 10:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Видеонаблюдение   Юмор   интернет   подборка   прикол   слаботочка   
1227
16

Если ты не стал электриком, то всегда остаётся надежда на то, что ещё можно стать слаботочником.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Видеонаблюдение   Юмор   интернет   подборка   прикол   слаботочка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Антон Семёныч 15 минут назад
Его там Боярский поймал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k 4 минуты назад
Каков хозяин, такой и работник

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Конь Юлий 20 минут назад
Проэктировщик всегда пиорас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Юрий Николаевич 21 минуту назад
Давно дело было.
Монтировали в одном офисе телефонию. Моя задача была расшить 50-ти парный кабель на кросс. Мне в напарники дали молодого, но опытного (с его слов) парнишку. Я ушел к нижнему кроссу, а напарнику сказал чтоб зачистил кабель и разобрал пары по цветам. Я закончил и поднялся на верх. Сказать что я офуел, значит ни чего не сказать. Этот тип, напарник, зачистил кабель на всю длину, от межэтажной гильзы до кросса, метра два. Расплел все пары и скрутил их обратно, но по цветам, синий к синему, красный к красному и т.д. Пол дня ушло на исправление творения пустой головы и кривых рук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Юрий Николаевич Минуту назад
как ТЗ дал, так его и выполнили )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Истории изысканной мести Истории изысканной мести Небольшое недопонимание вышло Небольшое недопонимание вышло Когда получил диплом Когда получил диплом Смекалка в действии Смекалка в действии IT-юмор для тех, кто шарит IT-юмор для тех, кто шарит
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
3
273
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
3
65
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
﻿
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#приколы#прикольные#позитив#китай#новости#фотографии#жизнь#Украина
#Юмор#животные#картинки#прикол#СССР#комментарии#смешные#на различный вкус#природа#Интересные
#интересно#факты#люди#девушки#Россия#настроение#сша#подборка#интересное#дети

На что жалуетесь?

Вернуться