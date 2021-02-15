Будни монтажника слаботочника

Если ты не стал электриком, то всегда остаётся надежда на то, что ещё можно стать слаботочником.
×
И так сойдёт
Источник:
Ссылки по теме:
- IT-юмор для тех, кто шарит
- Небольшое недопонимание вышло
- Истории изысканной мести
- Смекалка в действии
- Когда получил диплом
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Монтировали в одном офисе телефонию. Моя задача была расшить 50-ти парный кабель на кросс. Мне в напарники дали молодого, но опытного (с его слов) парнишку. Я ушел к нижнему кроссу, а напарнику сказал чтоб зачистил кабель и разобрал пары по цветам. Я закончил и поднялся на верх. Сказать что я офуел, значит ни чего не сказать. Этот тип, напарник, зачистил кабель на всю длину, от межэтажной гильзы до кросса, метра два. Расплел все пары и скрутил их обратно, но по цветам, синий к синему, красный к красному и т.д. Пол дня ушло на исправление творения пустой головы и кривых рук.