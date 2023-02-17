Новые шедевры фотошоп-тролля и просто хорошего парня Джеймса Фридмана

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Гуру фотошопа Джеймс Фридман не нуждается в представлении. Британский графический дизайнер продолжает покорять сердца пользователей сети тем, что никогда не упускает возможности потроллить своих заказчиков, исполняя их желания слишком буквально. Впрочем, доброта ему не чужда, и он всегда готов поддержать тех, кто не уверен в себе и своей внешности. Посмотрим, что он приготовил на этот раз?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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