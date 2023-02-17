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Новые шедевры фотошоп-тролля и просто хорошего парня Джеймса Фридмана

Новые шедевры фотошоп-тролля и просто хорошего парня Джеймса Фридмана

Автор:
17 февраля 2023 19:44
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Приколы   Юмор   забавно   мастер фотошопа   фотошоп-тролль   
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Гуру фотошопа Джеймс Фридман не нуждается в представлении. Британский графический дизайнер продолжает покорять сердца пользователей сети тем, что никогда не упускает возможности потроллить своих заказчиков, исполняя их желания слишком буквально. Впрочем, доброта ему не чужда, и он всегда готов поддержать тех, кто не уверен в себе и своей внешности. Посмотрим, что он приготовил на этот раз?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Фридман   Приколы   Юмор   забавно   мастер фотошопа   фотошоп-тролль   
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2  комментария
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52k
dima423 12 минут назад
ну вот последняя херня конечно обязательна в каждом подобном посте...как же они заепали со своими шаблонами
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1k
master_luga Полчаса назад
Креативный чувак !
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