Парень дополняет собой обложки альбомов мировых звёзд

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Игорь Липчанский — меломан и фотошопер из Волгограда, придумывает креативные дополнения к обложкам альбомов известных исполнителей.
В своих работах Игорь добавляет себя любимого на обложки музыкальных альбомов знаменитостей разных времён — от The Beatles до Билли Айлиш. При этом он не просто стоит в уголке, а принимает участие в происходящем, добавляя обложкам долю юморка. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже!
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Билли Айлиш — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», 2019 год
Сложно представить реакцию певицы на такую шутку над обложкой её альбома, но это точно было бы что-то эмоциональное. Ведь Билли уже демонстрировала умение попадать в мемы благодаря своему лицу.
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