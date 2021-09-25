Парень дополняет собой обложки альбомов мировых звёзд

В своих работах Игорь добавляет себя любимого на обложки музыкальных альбомов знаменитостей разных времён — от The Beatles до Билли Айлиш. При этом он не просто стоит в уголке, а принимает участие в происходящем, добавляя обложкам долю юморка. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже!