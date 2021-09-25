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Парень дополняет собой обложки альбомов мировых звёзд

Парень дополняет собой обложки альбомов мировых звёзд (17 фото)

Автор:
25 сентября 2021 10:58
Метки: Юмор   звезды   прикол   фотограф   фотомонтаж   фотошоп   
199
17
Игорь Липчанский — меломан и фотошопер из Волгограда, придумывает креативные дополнения к обложкам альбомов известных исполнителей.
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Метки: Юмор   звезды   прикол   фотограф   фотомонтаж   фотошоп   
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Ваня Полчаса назад
симпатично, мне понравилось...
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