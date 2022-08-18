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«С русскими поговорили, и всё, до свидания»: в Европарламенте раскритиковали снос памятника Т-34 в Нарве

«С русскими поговорили, и всё, до свидания»: в Европарламенте раскритиковали снос памятника Т-34 в Нарве

Автор:
18 августа 2022 14:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: депутат   европарламент   памятник   политика   скандал   т-34   танк   эстония   
2752
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Причём это сделала депутат от Эстонии.

Когда в Нарве демонтировали и увезли танк Т-34, власти Эстонии назвали это: «Актом стратегической коммуникации». И это несмотря на то, что против сноса выступали и активисты, и мэр Нарвы, Катри Райк.

Такой поступок не понравился не только русскоязычным жителям, но и самим эстонцам. Некоторые даже посчитали, что это противоречит здравому смыслу. Среди них - депутат Европарламента от Эстонии, Яна Тоом.

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«Кто будет с нами разговаривать? Проснитесь, откройте газеты, почитайте, какие заголовки. Вот сейчас просто кто-то поставит себе галочку — акт стратегической коммуникации — с русскими поговорили, и все, до свидания».

Как она заявила, власти и не собираются общаться с русскоязычными жителями страны. А это только накаляет и без того непростую обстановку.

Она также высказалась и о сносе других советских памятников. Например, монумент Игорю Графову, который просто закатали в землю бульдозером:

«Чем был виноват, например, младший лейтенант Игорь Графов, памятник которого тоже убрали? Погибший при форсировании Нарвы, ему был 21 год».

С ней полностью солидарны российские хакеры из KillNet. Вчера они как следует «отработали» все важные ресурсы Эстонии, в том числе и этот:

Кстати, и СМИ, и власти Эстонии об этом как-то не сильно говорят. Но хакеры обещают «жарить», до тех пор, пока местное руководство не прекратит сносить советские памятники.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: депутат   европарламент   памятник   политика   скандал   т-34   танк   эстония   
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22  комментария
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Танк Т-34 в эстонской Нарве не убран, а отправлен на реконструкцию, - сообщил анонимный источник в Минобороны РФ. - Через пару лет его заменит более новый Т-14 Армата. И скорее всего даже не один.
Не моё, но мне понравилось)
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1k
Dimon 5 минут назад
Не надо думать, что в Эстонии и Латвии русские "страдают"! Им просто стало чуточку некомфортно! Да, понятно обида есть у многих к такому отношению властей, но удобства жизни в ЕС перевешивают. Те же жители Нарвы, где 95% процентов русских, то есть оставшиеся 5% нерусских - это пограничники и чиновники, в основном полицейские, то же самое хотят дружить с Россией, ездить в гости, бегать через границу за товарами, НО жить!!! в России не хотят!!! После 24 февраля основной мотив речей даже самых ярых поклонников Путина - это " с Россией надо дружить" и тут же испуганно добавляют "нас ни от кого спасать не надо" ! Вот в такой позе: сракой к Таллину, мордой на Ивангород и живут, причем не плохо! У меня там много знакомых! Все как один "диванно - штурмовые войска"! Даде просто выйти, без плакатов, камней и палок - бздят! Накуа таких защищать?!
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2k
Pioner76 11 минут назад
Прикрываясь «Актом стратегической коммуникации» эстонцы дали понять, что пора менять на более современный Русский танк. Например Армату.
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5k
Vladimir 18 минут назад
На что надеются бешеные шпроты? Неужели они не понимают, что их хозяину приходит кирдык? Защищать лимитрофов будет некому. В Европе, а потом во всем мире наступит новый порядок. Что потом? Приползут на пузе будут каяться, обвинять во всем прежнего царька. Мол это он виноват, а сами мы хорошие и готовы дружить вечно. Вот тогда и поставить им первое условие "дружбы" - восстановить все памятники освободителям, или как там у лабусов "советской оккупации". Выполнят первое условие, подумаем о втором.
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
а не снести ли к ирпеням все правительства проибалтийских штатов?
а то амерам можно правитесльтва менять а нам что нет?
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179
Olldd 43 минуты назад
Непонятно, какой интерес у РФ в Прибалтике? Давно надо прервать с [мат] дип.отношения и построить глухой забор на границе, чтоб ни одна вайкуля не прошла. Пусть плавают в своей прибалт.проруби как хотят.
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179
Olldd 42 минуты назад
И, да, мат я не печатал, сам нарисовался, видимо достала прибалтика. ))
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7k
ron 2 часа назад
А вам не кажется, что они просто вопят: "Нападите же на нас и присоедините нас к себе!" ?
))
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25k
Киры4 2 часа назад
Остались еще не съехавшие крышей люди.
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11k
Denissg 2 часа назад
Яна Игоревна Тоом - дофига эстонка.
Но уважуха!
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
В Латвии ситуация аналогичная: если ты защищаешь русских, ты повторяешь нарративы Путина, значит ты агент Кремля, а значит враг. Тоже по украинскому вопросу: попробуй не поддержать известную сторону и можно получить уголовное преследование по статье 74 УК Латвии (ответственность за публичное оправдание и восхваление преступлений против мира и военных преступлений).
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33k
Нанук Паналык 2 часа назад
На Фишках остался еще кто нибудь кроме своры пригожинских псинок? Аууу!
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