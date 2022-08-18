«С русскими поговорили, и всё, до свидания»: в Европарламенте раскритиковали снос памятника Т-34 в Нарве

«Кто будет с нами разговаривать? Проснитесь, откройте газеты, почитайте, какие заголовки. Вот сейчас просто кто-то поставит себе галочку — акт стратегической коммуникации — с русскими поговорили, и все, до свидания».

Как она заявила, власти и не собираются общаться с русскоязычными жителями страны. А это только накаляет и без того непростую обстановку.

Она также высказалась и о сносе других советских памятников. Например, монумент Игорю Графову, который просто закатали в землю бульдозером:

«Чем был виноват, например, младший лейтенант Игорь Графов, памятник которого тоже убрали? Погибший при форсировании Нарвы, ему был 21 год».

С ней полностью солидарны российские хакеры из KillNet. Вчера они как следует «отработали» все важные ресурсы Эстонии, в том числе и этот: