«С русскими поговорили, и всё, до свидания»: в Европарламенте раскритиковали снос памятника Т-34 в Нарве

Причём это сделала депутат от Эстонии.
Когда в Нарве демонтировали и увезли танк Т-34, власти Эстонии назвали это: «Актом стратегической коммуникации». И это несмотря на то, что против сноса выступали и активисты, и мэр Нарвы, Катри Райк.
Такой поступок не понравился не только русскоязычным жителям, но и самим эстонцам. Некоторые даже посчитали, что это противоречит здравому смыслу. Среди них - депутат Европарламента от Эстонии, Яна Тоом.
«Кто будет с нами разговаривать? Проснитесь, откройте газеты, почитайте, какие заголовки. Вот сейчас просто кто-то поставит себе галочку — акт стратегической коммуникации — с русскими поговорили, и все, до свидания».
Как она заявила, власти и не собираются общаться с русскоязычными жителями страны. А это только накаляет и без того непростую обстановку.
Она также высказалась и о сносе других советских памятников. Например, монумент Игорю Графову, который просто закатали в землю бульдозером:
«Чем был виноват, например, младший лейтенант Игорь Графов, памятник которого тоже убрали? Погибший при форсировании Нарвы, ему был 21 год».
С ней полностью солидарны российские хакеры из KillNet. Вчера они как следует «отработали» все важные ресурсы Эстонии, в том числе и этот:
Кстати, и СМИ, и власти Эстонии об этом как-то не сильно говорят. Но хакеры обещают «жарить», до тех пор, пока местное руководство не прекратит сносить советские памятники.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским
- В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии
- "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах
- Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве
- Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото из Киева
Не моё, но мне понравилось)
а то амерам можно правитесльтва менять а нам что нет?
))
Мы - ольгинские - пригоженских не любим, им всегда достаётся больше маринованных ежей, а на премию и выдают новые неношенные валенки и целых две порции диколону.
и твоя семейка которая сосёт у всех по очереди!