Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время

Все мы любим смотреть кино, будь то на большом экране кинотеатра или вечером на диване перед телевизором. Однако сейчас всё чаще выходят картины, качество которых вызывают глубокое разочарование. Но можно ли предугадать посредственность фильма, не тратя на него своё драгоценное время впустую?
Пользователи Reddit поделились своими секретами, как распознать паршивый проект. Вероятно, некоторыми из них пользуетесь и вы.
Например, если вы видите сиквел картины, где нет ни одной звезды из оригинала, это весьма тревожный звоночек.
Как и последние попытки режиссёров сделать из мультфильмов киноадаптации, как это было с «Книгой джунглей» и «Королём Львом».
В общем-то это касается так же ремейков и продолжений фильмов 80-х и 90-х, из которых выветривается весь шарм и дух.
Некоторые из них просто неудачны, тогда как другие чересчур перебарщивают с ностальгией.
Довольно смешно и когда критики заявляют, что это, однозначно, «фильм года», хотя на календаре ещё только первые числа января.
Нередко бывает и такое, когда киноделы выпускают по 3 трейлера предстоящего фильма, демонстрируя зрителю всё самое интересное, что нас ожидает.
Некоторые понимают, что фильм будет неудачным, когда сюжет повествует о «не такой, как все, девочке-подростке». Хотя, стоит признать, аудитории у них хватает. Да и хватает фильмов с другими, уже надоевшими клише.
Среди фильмов, снятых по книгам, действительно есть хорошие примеры. Если, конечно, одно произведение не пытаются запихнуть в серию картин.
Хотя иногда не стоит особо искать подводные камни, ведь трейлер уже пестрит сделанными на коленке спецэффектами, которые просто режут глаза.
Тревожным звонком оказывается и момент, когда фильм готов, но почему-то его релиз решают отложить «до лучших времён». Как правило, ничего хорошего от таких проектов ждать не стоит.
Иногда и присутствие именитого актёра уже значит, что фильм – мусор. Ведь на его гонорар тратят 95% бюджета, тогда как 1% уходит на сценарий. Это всё чаще происходит со Скалой Джонсоном и Николасом Кейджом.
О заведомом провале картины можно судить и тогда, когда режиссёры и продюсеры начинают кидать оправдания в защиту фильма ещё до того, как он вышел на экраны. Обычно это значит, что критики уже прошлись по нему как следует.
Ну и, наконец, некоторые постеры, где актёры корчат идиотские лица или совершают неестественные действия, уже указывают на то, что на фильм не стоит тратить времени.
А какие детали, указывающие на низкое качество кино, замечаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или копипаст тупой?
гудзонский ястреб из той же оперы тоже сейчас смотрится наивно но ребенку мне очень заходил)
тогда просто всё было в новинку, а сейчас ты смотришь такой "а я ведь где то это уже видел, и там было лучше" вот из последнего прикольнуло "красавчики до нашей эры" казахстансыке по моему квнщики создали комедию на час, это конечно идея взята с французского фильма но тут шуток больше как по мне, а если ещё подумать, ну мужет быть Мортдекай с джони деппом и всё, выделить не могу больше ничего, Конечно полно фильмов от ДС и Марвел но блин когда посмотрел штук 5 то все последующие они очень похожими кажутся и приедаются, но снято как всегда на высшем уровне, вау эффект имеется
"Гудзонский ястреб" это приключенческая комедия комедия с элементами пародии на все голливудские клише, так что не удивительно что он тебе ребенку заходил, но и много кому еще.