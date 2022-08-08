Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время

Довольно смешно и когда критики заявляют, что это, однозначно, «фильм года», хотя на календаре ещё только первые числа января.

Нередко бывает и такое, когда киноделы выпускают по 3 трейлера предстоящего фильма, демонстрируя зрителю всё самое интересное, что нас ожидает.