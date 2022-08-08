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Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время

Полное разочарований кино: как распознать халтуру, не потратив впустую своё время

Автор:
08 августа 2022 23:35
Сообщество : Кино
Метки: зрители   кино   кинокритика   плохое кино   просмотр фильма   фильмы   халтура   
1669
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Все мы любим смотреть кино, будь то на большом экране кинотеатра или вечером на диване перед телевизором. Однако сейчас всё чаще выходят картины, качество которых вызывают глубокое разочарование. Но можно ли предугадать посредственность фильма, не тратя на него своё драгоценное время впустую?

Пользователи Reddit поделились своими секретами, как распознать паршивый проект. Вероятно, некоторыми из них пользуетесь и вы.


Например, если вы видите сиквел картины, где нет ни одной звезды из оригинала, это весьма тревожный звоночек.

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Как и последние попытки режиссёров сделать из мультфильмов киноадаптации, как это было с «Книгой джунглей» и «Королём Львом».

В общем-то это касается так же ремейков и продолжений фильмов 80-х и 90-х, из которых выветривается весь шарм и дух.

Некоторые из них просто неудачны, тогда как другие чересчур перебарщивают с ностальгией.

Довольно смешно и когда критики заявляют, что это, однозначно, «фильм года», хотя на календаре ещё только первые числа января.


Нередко бывает и такое, когда киноделы выпускают по 3 трейлера предстоящего фильма, демонстрируя зрителю всё самое интересное, что нас ожидает.

Некоторые понимают, что фильм будет неудачным, когда сюжет повествует о «не такой, как все, девочке-подростке». Хотя, стоит признать, аудитории у них хватает. Да и хватает фильмов с другими, уже надоевшими клише.

Среди фильмов, снятых по книгам, действительно есть хорошие примеры. Если, конечно, одно произведение не пытаются запихнуть в серию картин.


Хотя иногда не стоит особо искать подводные камни, ведь трейлер уже пестрит сделанными на коленке спецэффектами, которые просто режут глаза.

Тревожным звонком оказывается и момент, когда фильм готов, но почему-то его релиз решают отложить «до лучших времён». Как правило, ничего хорошего от таких проектов ждать не стоит.


Иногда и присутствие именитого актёра уже значит, что фильм – мусор. Ведь на его гонорар тратят 95% бюджета, тогда как 1% уходит на сценарий. Это всё чаще происходит со Скалой Джонсоном и Николасом Кейджом.

О заведомом провале картины можно судить и тогда, когда режиссёры и продюсеры начинают кидать оправдания в защиту фильма ещё до того, как он вышел на экраны. Обычно это значит, что критики уже прошлись по нему как следует.


Ну и, наконец, некоторые постеры, где актёры корчат идиотские лица или совершают неестественные действия, уже указывают на то, что на фильм не стоит тратить времени.

А какие детали, указывающие на низкое качество кино, замечаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: зрители   кино   кинокритика   плохое кино   просмотр фильма   фильмы   халтура   
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7  комментариев
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1k
Saplus 2 часа назад
"А какие детали, указывающие на низкое качество кино, замечаете вы?"
- Надпись на постере "Новая российская комедия".
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25k
Ego sum qui sum 40 минут назад
вот еще деталь
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619
Гиви Час назад
А америкосы, оказывается, не такие тупые!
Или копипаст тупой?
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4k
Copycat 2 часа назад
Не знаю, пока не появилось обзорщиков куча, я и не подозревал что фильмы которые мне понравились оказывается плохие, например в детстве смотрел с удовольствием "Бетмен форевер" он у меня на касете ВХС был - сейчас смотрю понимаю что фильм наивный и реально детский, ну так это и понятно мне он как ребенку очень нравился)

гудзонский ястреб из той же оперы тоже сейчас смотрится наивно но ребенку мне очень заходил)
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Антибиотик
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