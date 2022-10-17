Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли

Но мало кому известно, что актёру ради удачного дубля пришлось полчаса стоять под ледяным душем, что чуть не подорвало его здоровье. У Яковлева резко поднялась высокая температура, однако уже через 2 дня он нашёл в себе силы, чтобы вернуться к съёмочному процессу.

В фильме «Дон Кихот» трюк в сцене борьбы с ветряными мельницами должен был выполнять дублёр, который вовремя не явился на площадку. Терять время никто не хотел, поэтому было принято решение привязать к крылу мельницы самого 53-летнего Николая Черкасова, а затем поднять его на 16 метров.