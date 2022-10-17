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Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли

Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли

Автор:
17 октября 2022 23:04
Сообщество : Кино
Метки: Советские актёры   зрители   игра актёров   истории   кино   советские фильмы   
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Почему большинство из нас готово пересматривать советские фильмы раз за разом? Конечно, благодаря увлекательной истории и талантливой игре, ради которой любимым актёрам и актрисам приходилось прикладывать немало сил, чтобы зритель получил должные впечатления.

По крайней мере, это подтверждают следующие истории со съёмочной площадки.


И начнём с Юрия Яковлева и его импровизационной сцены про «тёпленькую» в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». Многие наверняка слышали, что культовая фраза была придумана на ходу, ведь на киностудии регулярно наблюдались проблемы с горячей водой.

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Но мало кому известно, что актёру ради удачного дубля пришлось полчаса стоять под ледяным душем, что чуть не подорвало его здоровье. У Яковлева резко поднялась высокая температура, однако уже через 2 дня он нашёл в себе силы, чтобы вернуться к съёмочному процессу.


В фильме «Дон Кихот» трюк в сцене борьбы с ветряными мельницами должен был выполнять дублёр, который вовремя не явился на площадку. Терять время никто не хотел, поэтому было принято решение привязать к крылу мельницы самого 53-летнего Николая Черкасова, а затем поднять его на 16 метров.

Для знаменитой сцены из «Белого солнца пустыни» Спартака Мишулина пришлось не просто зарыть по шею в яму, а дожидаться, пока песок раскалится, и солнце войдёт в зенит. Кроме того, ему мазали щёки и лоб вареньем, пуская рядом с ним змей, чтобы добавить кадру реалистичности.

Хотя актёр и сидел в земле на табурете, а в перерывах ему прикрывали голову зонтиком,  после трех дней мучительным съёмок, начинавшихся с 5 утра, он отказался снова лезть в яму. Правда, ненадолго. Ещё один повторить сцену его всё-таки уговорил режиссер.


А у Натальи Селезнёвой в «приключениях Шурика» вышла довольно забавная история с сосисками. Чтобы сцена, где Лида аппетитно их уплетает, актрисе, прежде чем вышел идеальный дубль, пришлось за раз съесть около 20 штук. Как позже призналась Селезнёва, она очень любит сосиски, но после съёмок около двух лет не могла на них смотреть.

В финальной сцене «Вокзала для двоих» Олегу Басилашвили и Людмиле Гурченко пришлось бежать по заснеженным дорогам в 28-градусный мороз. Самое интересное, что из-за больших сугробов для работы невозможно было использовать рельсы для кинокамер, поэтому всей съёмочной группе, в числе которой был и режиссер Эльдар Рязанов, пришлось на себе тащить сани с оператором и оборудованием.

Культовую бабу Шуру из фильма «Любовь и голуби» сыграла 38-летняя Наталья Тенякова, которая ради роли пожертвовала своей красотой. Дело в том, что для того, чтобы состарить актрису, ей накладывали на лицо специальную плёнку, которую приходилось чуть ли не сдирать в конце съёмочного дня. Из-за этого после завершения картины на её лице осталось много нехарактерных морщин.

 Юрий Богатырев уделил немало времени подготовке к съёмкам в «Свой среди чужих, чужой среди  своих»: он занялся спортом, освоил верховую езду и решился сам выполнять все трюки. Именно его физическая подготовка и помогла избежать трагедии в сцене, где он вместе с Райкиным прыгают в реку с 19-метровой высоты.

Актёров подхватило сильное течение и понесло вниз, однако Богатырев смог не только сам выплыть к берегу, но и дотащить до него своего коллегу.


Ну и закончим Андреем Мироновым, который также блеснул своими каскадёрскими навыками в «Невероятных приключениях итальянцев в России». Ведь актёр сам перебирался на крышу «Жигулей», отвлекал внимание льва и под уговорами Рязанова согласился повисеть на краю разведённого моста.

К слову, от последних двух сцен актёр мог отказаться, однако всё же решился, считая, что для пущей достоверности необходимо преодолеть свои страхи.

Труд каких советских или, может, российских актёров для максимальной убедительности своих ролей, по вашему мнению, также стоило бы отметить?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Советские актёры   зрители   игра актёров   истории   кино   советские фильмы   
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Viktor Полчаса назад
Это что-то новенькое!

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Sata33 Час назад
интересная у них жизнь , но как правило не долгая ...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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