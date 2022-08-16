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15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока

15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока

Автор:
16 августа 2022 09:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   альфред хичкок   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Альфред Хичкок — это не только режиссёр, это ещё и феномен, легенда и брэнд. Все или почти все о нём что-то слышали, но вот работал он уж довольно давно, поэтому попробовать посмотреть его фильмы отваживаются не очень немногие. А ведь оно того стоит!

Сегодня мы попробуем вовлечь вас в мир творений Альфреда Хичкока через интересные факты о создании его фильмов или о самих его картинах. Несмотря на суровые жанры, в которых работал Хичкок — триллеры и даже ужастики — вокруг его фильмов всегда творилось много веселья. Фирменные хичкоковские камео, крайне специфические по сегодняшним меркам трейлеры фильмов, а какие тогда делали постеры!

А ещё важно помнить, что Хичкок привнёс в индустрию кино множество фишек и решений, которыми пользуются до сих пор.


«Психо» (1960) был снят чёрно-белым исключительно из-за легендарной сцены в душе

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Это было сделано, чтобы кровь, вместо которой использовали шоколадный сироп, выглядела в кадре реалистично. Хичкок как всегда заранее знал, что это сцена фильма — самая важная.


Транстрав или «эффект вертиго»


Впервые в кино этот известный приём появился именно в фильме Хичкока «Головокружение» (Vertigo, 1958). Ещё вы наверняка видели его в фильмах «Челюсти», «Властелин колец» и в сериале «Во все тяжкие».

Эффект достигается путём зуммирования и одновременного физического отдаления камеры от объекта.


Камео Хичкока — отдельный вид искусства. На кадре его появление в «Птицах» (1963)

Всего у режиссёра 39 камео в своих фильмах. Существует даже отдельная статья в русскоязычной «Википедии», где они все перечислены.


Самое весёлое камео Хичкока, вероятно, случилось в фильме «Спасательная шлюпка» (1944)

Вообще режиссёру надо было постараться всунуть своё присутствие в фильм про девятерых человек, которые плывут в спасательной шлюпке посреди Атлантического океана. Хичкок появился на рекламном фото в газете в двух версиях самого себя — до и после похудания.


Для фильма «На север через северо-запад» (1959) в павильоне была построена копия монумента на горе Рашмор

Хичкок очень хотел снять кульминационную сцену со знаменитым памятников в качестве декораций, но снимать там было запрещено. Впрочем, Хичкок всегда предпочитал павильоны натуре — чтобы никуда не ездить.


Альфред Хичкок сидит на одном из облаков, сделанных для имитации городского пейзажа за окном в фильме «Верёвка» (1948)

Было создано восемь облачных образований из стекловолокна нескольких оттенков света, которые должны были использоваться для имитации заката во время съёмок.


Кстати, «Верёвка» снята в формате одного неделимого дубля

Один из первых случаев использования этого приёма в истории кино. На самом деле фильм снимался 10-минутными кусками, а переходы маскировались наездами камеры в спину кого-то из персонажей.


В «Окне во двор» (1954) героиня Грейс Келли зажигает сигарету, держит её во рту, а через мгновение тушит, так и не выкурив

Актриса всегда отказывалась курить в кадре, выстояла и здесь, хоть и с помощью небольшой хитрости, ведь по сюжету её героиня была курящей.


Хичкок и огромный телефон, созданный для фильма «В случае убийства набирайте М» (1954)

Здоровенный аппарат был нужен для съёмки нескольких крупных планов деталей телефона. В те времена камеры не могли сфокусироваться на телефоне обычного размера. Кстати, палец, появляющийся в кадре, тоже искусственно созданный гигант.


В фильме «Незнакомцы в поезде» (1951) была снята знаменитая сцена убийства, показанная в отражении очков жертвы

Хичкок 20 лет мечтал о таком кадре и смог реализовать его с помощью Роберта Бёркса — специалисту по оптическим эффектам.


В фильме «Подозрение» (1941) есть сцена, где стакан молока будто светится в темном коридоре

Важный для сюжета момент со стаканом молока, который герой несёт по тёмному коридору был специально выделен светом. Как? Очень по-хичкоковски. Источник света был помещён прямо в стакан молока.


Хичкок контролирует запись звука в фильме «Шантаж» (1929)

Первоначально фильм должен был быть немым, но под конец его создания появились технологии звукового кино, и часть сцен были пересняты. Актриса, исполняющая главную роль, Анни Ондра, говорила с чешским акцентом, поэтому её реплики произносила другая актриса — Джоан Бэрри.


Альфред Хичкок показывает Энтони Перкинсу как выглядеть угрожающе, просто стоя на месте. Съёмки «Психо»

А здесь Хичкок показывает Ингрид Бергман, как правильно добавлять яд в кофе на съёмках фильма «Дурная слава» (1946)

Альфред Хичкок и сценарии всех его фильмов к 1966 году

Источник:

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Метки: актеры   альфред хичкок   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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27k
lem02 7 часов назад
Гений!
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8k
sivanov1079 2 часа назад
Гений, базара нет
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Григорий 4 часа назад
Его фильмы помнишь. Первопроходец-пионер. И представьте как все было сложно и дорого. Пленка стоила космические деньги.
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HalloFreeSpace 6 часов назад
не простой дядька )
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18k
Corvus Corax 7 часов назад
Прекрасные фильмы!
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