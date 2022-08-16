15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока

Сегодня мы попробуем вовлечь вас в мир творений Альфреда Хичкока через интересные факты о создании его фильмов или о самих его картинах. Несмотря на суровые жанры, в которых работал Хичкок — триллеры и даже ужастики — вокруг его фильмов всегда творилось много веселья. Фирменные хичкоковские камео, крайне специфические по сегодняшним меркам трейлеры фильмов, а какие тогда делали постеры!

А ещё важно помнить, что Хичкок привнёс в индустрию кино множество фишек и решений, которыми пользуются до сих пор.

«Психо» (1960) был снят чёрно-белым исключительно из-за легендарной сцены в душе