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В Подмосковье коллеги сообщили в полицию о своей сотруднице за её антироссийские высказывания

В Подмосковье коллеги сообщили в полицию о своей сотруднице за её антироссийские высказывания

Автор:
15 августа 2022 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   коллеги   коллектив   мвд   полиция   пушкино   сотрудница   
12318
1

Она поставили на уши весь коллектив и он с ней разобрался.

В подмосковном Пушкино проживает Мария Н. - сейчас ей заинтересовались  правоохранительные органы. А началось всё с того, что после 24.02 она стала жёстко критиковать СВО и власти.

Она постоянно и весьма эмоционально твердила об этом своим коллегам и их терпение кончилось. На Марию Н. написали письмо в МВД, с подробным перечислением чего и когда она говорила:

1. Мария негативит в адрес президента РФ и осуждает политический строй.

2. Симпатизирует и сочувствует армии Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

3. В первые дни после начала спецоперации призывала поучаствовать в митингах против военных действий в Украине.

4. Распространяет фейки о ВС РФ: рассказывает о якобы зверствах, которые творят военные с детьми и женщинами в Украине и заставляет коллег смотреть зарубежные видео об этом.

Кроме того, её коллеги подчеркнули, что Мария - уроженка Узбекистана, а российское гражданство получила всего 5 лет назад. Действительно, она настроила против себя всех.

Теперь её ждёт беседа с силовиками - может быть, этим всё и ограничится. А может и нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье   коллеги   коллектив   мвд   полиция   пушкино   сотрудница   
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225  комментариев
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16k
Роберт Шекли 8 часов назад
<<3. В первые дни после начала спецоперации призывала поучаствовать в митингах против военных действий в Украине.>>

(!)НА(!) Украине. Хватить коверкать русский язык!
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1k
Василич 4 минуты назад
Сегодня мы поговорим о такой полезной вещи, как агитация и пропаганда...
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55
vitros666 15 минут назад
Надеюсь ей займутся.
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51k
smakido Полчаса назад
Если так симпатизирует салорейху, то тогда почему выбрала местом жительства Россию?!
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6k
Gamletof 52 минуты назад
Херня какаято, прокукарекали а фактов нет.
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3k
sailor_cool Час назад
- Артор, ты москвич?
- Нехай цэ буде моя тайна...
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37k
Крымчанка Час назад
Какая смелая и принципиальная дЭвушка. Ей не хватает для нашего искреннего уважения только одного : в соответствии со своими принципами отказаться от российского гражданства и отправиться на историческую родину. Или, альтернативный вариант, пусть валит (вна) Украину. Там её оценят лучше чем здесь. Нужно чтобы был разработан механизм изъятия гражданства у тех, кто его получил, но оказался недостоин.
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3
Alex Furlong Крымчанка Час назад
отказаться от российского гражданства - ты видимо не в курсе дела. нельзя вот так просто отказаться от гражданства РФ, даже при всем твоем желании. сама процедура занимает года ДВА + нервы, беготня и куча документов.

может по новым обстоятельствам, есть какая-то ускоренная процедура лишения гражданства?
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405
ChePaev 2 часа назад
все правильно сделали, время сейчас такое что надо быть бдительным, выявлять и сдавать паскуд и врагов народа.
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−65
ЕГЭ 2 часа назад
Рашка не изменилась со времён Сталина. Стукачек на стукачке
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12
Iprit 2 часа назад
Ей к Бодрову пора. Уж он объяснит"В чем сила"...
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Непонятно только, что мешало этой прекрасной женщине сразу поехать из Узбекистана в страну своей мечты, а не мучаться в нашем зверском тоталитарном государстве, где едят младенцев
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4k
Кистень 2 часа назад
Лишить гражданства,и под жопу-в Узбекистан, на родину предков.
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170
Vint 2 часа назад
Кстати, если кто не в курсе, то 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
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4k
Andrey Abramov 2 часа назад
Вброс ЦИПСО, такой же убогий как и сами его сотрудники.
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4k
mtonaka 3 часа назад
Херь какая то! За болтовню на офисной кухне у нас пока не сажают!
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5k
молотый Либентроп 3 часа назад
А ссылки на первоисточник будут?
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26k
Юрьевич 3 часа назад
Давайте начнём с того, что мы живём в обществе. Если большая часть общества поддерживает выбранного президента, его политику... СВО в частности, то вы как член этого общества должны это принять. Это как раз и есть то, что называется демократией - это когда меньшинство подчиняется воле большинства, а не наоборот. А посему - любить взасос президента, громко кричать о пользе СВО и прочее от вас никто не требует, просто не обсирайте то место и тех людей с кем живёте в одной стране, примите волю большинства как неоспоримый факт, вот и всё. Не согласны с этой волей - ваше сугубо личное дело, но при попытке противодействия придётся ответить. Ну или ищите страну, где большая часть населения разделяет ваши взгляды и валите туда на ПМЖ... Тем более это касается тех, кто получил гражданство не родившись в нашей стране...
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Толерантность плохо влияет на людей.Раздобрел русский народ.В 90-е прикопали бы это черножопое говно где нибудь.И никто бы не вспомнил.
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−27
Thomsen 4 часа назад
Доносительство, собственно, было нормой всегда. Как форма мести и шкурного выгодоприобретательства включительно. Это не удивляет, особенно, если учесть градус паранойи в связи с невойной и явный сигнал сверху - "стучите, да не застучимы будете". Под это подгоняется законодательство и пропаганда, это становится моральной нормой. Но теперь сакраментальный довлатовский вопрос "КТО написал четыре миллиона доносов?" отпал сам собой.
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2k
Трям 4 часа назад
Справедливости ради, п.1 и п.2 - ваще по похер! Это можно спокойно делать кто угодно, ибо это его мнение.
А вот за п.3 и п.4 - лишить гражданства и отправить в родные пенаты, без права возвращения лет на 500.

А вообще - это не пост, а какой-то показательный вброс. Ни конкретики, ни пруфов. Просто сказка для устрашения.
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330
Евгений Эдельштейн 4 часа назад
Лучше нет вл.......ща,чем о.........ко товарища. Гадость какая...
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August

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