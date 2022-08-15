В Подмосковье коллеги сообщили в полицию о своей сотруднице за её антироссийские высказывания

Она поставили на уши весь коллектив и он с ней разобрался.
В подмосковном Пушкино проживает Мария Н. - сейчас ей заинтересовались правоохранительные органы. А началось всё с того, что после 24.02 она стала жёстко критиковать СВО и власти.
Она постоянно и весьма эмоционально твердила об этом своим коллегам и их терпение кончилось. На Марию Н. написали письмо в МВД, с подробным перечислением чего и когда она говорила:
1. Мария негативит в адрес президента РФ и осуждает политический строй.
2. Симпатизирует и сочувствует армии Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
3. В первые дни после начала спецоперации призывала поучаствовать в митингах против военных действий в Украине.
4. Распространяет фейки о ВС РФ: рассказывает о якобы зверствах, которые творят военные с детьми и женщинами в Украине и заставляет коллег смотреть зарубежные видео об этом.
Кроме того, её коллеги подчеркнули, что Мария - уроженка Узбекистана, а российское гражданство получила всего 5 лет назад. Действительно, она настроила против себя всех.
Теперь её ждёт беседа с силовиками - может быть, этим всё и ограничится. А может и нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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(!)НА(!) Украине. Хватить коверкать русский язык!
- Нехай цэ буде моя тайна...
может по новым обстоятельствам, есть какая-то ускоренная процедура лишения гражданства?
Есть отдельная статья для таких «любителей правды»
За язык никто никого не тянет, а если в башке вместо мозгов майонез и язык без костей, то пиши сам на себя жалобу.
И не надо тут строить из себя пи@дострадальца, притворяясь идиотом.
Про насиловать мужиков и продавать наркотики в конституции ничего нет, да и вы путаете уголовные действия, которые напрямую наносят физический вред здоровью людей, и могут привести к летальному исходу и выражение своего мнения, которое может отличаться от мнения других людей, что конечно может быть не приятно, но точно никакой угрозы не несет.
А вот за п.3 и п.4 - лишить гражданства и отправить в родные пенаты, без права возвращения лет на 500.
А вообще - это не пост, а какой-то показательный вброс. Ни конкретики, ни пруфов. Просто сказка для устрашения.
"...при этом «пенаты» имеют разные значения: в первом случае - домашние духи, охраняющие спокойствие семьи, во втором - домашний очаг, родной дом. «Большой толковый словарь»"