В Подмосковье коллеги сообщили в полицию о своей сотруднице за её антироссийские высказывания

В подмосковном Пушкино проживает Мария Н. - сейчас ей заинтересовались правоохранительные органы. А началось всё с того, что после 24.02 она стала жёстко критиковать СВО и власти.

Она постоянно и весьма эмоционально твердила об этом своим коллегам и их терпение кончилось. На Марию Н. написали письмо в МВД, с подробным перечислением чего и когда она говорила:

1. Мария негативит в адрес президента РФ и осуждает политический строй.

2. Симпатизирует и сочувствует армии Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

3. В первые дни после начала спецоперации призывала поучаствовать в митингах против военных действий в Украине.

4. Распространяет фейки о ВС РФ: рассказывает о якобы зверствах, которые творят военные с детьми и женщинами в Украине и заставляет коллег смотреть зарубежные видео об этом.

Кроме того, её коллеги подчеркнули, что Мария - уроженка Узбекистана, а российское гражданство получила всего 5 лет назад. Действительно, она настроила против себя всех.

Теперь её ждёт беседа с силовиками - может быть, этим всё и ограничится. А может и нет.