«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами

Подмосковье активно застраивается — один за другим появляются шикарные ЖК. По сложившийся традиции, на них работают мигранты. В основном из Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана и остальных республик бывшего СССР.

Эти люди находятся в гостях. Хотя частенько об этом забывают:

«В вечерние часы выходить на улицу просто страшно, — рассказал житель поселения Сосенское. — Детей выпускаем гулять только около дома».

«Мигранты ведут себя отвратительно, просто как свиньи. Весь район в их плевках, сидят на лавочках с ногами, плюются семечками, ходят толпами, рассматривают девушек». Добавляет местная жительница.