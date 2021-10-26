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«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами

«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами (3 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2021 17:04
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   беспредел   задержание   изнасилование   мигранты   полиция   проверка   
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Люди организуют отряды самообороны и защищаются как могут.

Подмосковье активно застраивается — один за другим появляются шикарные ЖК. По сложившийся традиции, на них работают мигранты. В основном из Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана и остальных республик бывшего СССР.

Эти люди находятся в гостях. Хотя частенько об этом забывают:

«В вечерние часы выходить на улицу просто страшно, — рассказал житель поселения Сосенское. — Детей выпускаем гулять только около дома».

«Мигранты ведут себя отвратительно, просто как свиньи. Весь район в их плевках, сидят на лавочках с ногами, плюются семечками, ходят толпами, рассматривают девушек». Добавляет местная жительница.

Одними рассматриваниями дело не ограничивается. За последние 1,5 месяца произошло одно изнасилование и еще 2 попытки удалось пресечь. Жители поселения неоднократно обращались в полицию с требованием остановить этот беспредел. Но от них просто отмахивались.

«Мы много раз вызывали полицию, но она просто не приезжает. У нас есть участковый пункт, но там всегда закрыто».

В итоге жители создали отряды самообороны (на самом деле, просто группа невооруженных мужчин, никакой жести там нет) и по вечерам организовано встречают женщин у метро и автобусных остановок. И вот когда в сеть просочилась информация о таких группах, вот тогда полиция встрепенулась.

Сейчас в поселении идут показательные проверки: останавливают машины с людьми нерусской внешности, задерживают нелегальных мигрантов (оказалось, что там таких хватает — кто бы мог подумать).

Но местные уверены, что это просто показательный рейд, и как только шумиха спадет, то полицейские снова даже и не появятся.

«Только недавно у нас украли велосипеды, у соседей все то же самое: просто берут, перекусывают замки и увозят. На камерах — лица явно нерусской национальности. Соседи видели, как ночью у Фуд-сити они их продают. Вообще противно очень жить в таком районе, с детьми невозможно гулять — там везде на площадках дети этих мигрантов, которых не учат никаким правилам поведения». Рассказывает жительница Сосенского.

Для справки: количество мигрантов в Сосенском сейчас составляет 44% населения. Такими темпами поселок скоро превратится в настоящее гетто.

Кстати, в ближайшее время в Россию может въехать до 400 тысяч мигрантов — рекордный показатель за последние 25 лет.

Источник:

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Метки: Подмосковье   беспредел   задержание   изнасилование   мигранты   полиция   проверка   
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25k
Vazari 46 минут назад
Сами же сперва берут на работу, в погоне за дешевизной, а потом удивляются засилью мигрантов. Проблему можно решить только комплексно! Бойкотом. Не брать на работу, не пользоваться их услугами, не покупать ничего. Если так будет делать каждый-проблема схлопнется сама собой. У меня тоже есть загородный дом, но я никогда не беру на "шабашку" подобный персонал. Тем более, что всегда хватает рабочих рук с географией от Тамбова до Костромы.
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3k
Александр 9 минут назад
Властям, походу, граждане не нужны. Рабы из чуркестанов предпочтительнее.
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16
Владислав 18 минут назад
«По сложившейся традиции на стройках подмосковных ЖК работают мигранты…» А кто виноват в сложившейся традиции? Кто принимает мигрантов на работу, даёт им жилье?… Если бы им не давали работу, они бы сюда и не приезжали!
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
"группа невооружённых мужчин" - ну ещё не вечер, как говорится
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−10
Dmytro Danchenko 40 минут назад
Вы говорите, что «на Украине гражданская война» - а нет, она будет у вас… И очень скоро. И тогда вы и от нас отъ@бётесь.
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2
msurkov Dmytro Danchenko 13 минут назад
Дмитро, на *уй - это там. Шагай в припрыжку! :)
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1k
Пихайло 47 минут назад
Отличное начало! Как только такие отряды появятся по всей стране, то можно будет и от нахлебников с двойным гражданством также избавиться!
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2k
Михаил 47 минут назад
Что я могу сказать. У себя они страну подняли, теперь сюда приехали поднимать.
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34k
Антон 49 минут назад
Сегодня.
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3k
Федор 49 минут назад
Когда нибудь да полыхнет.....
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4k
alex 55 минут назад
зато главному мигрантов не хватает
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63k
Нанук Паналык 57 минут назад
Я не верю!Это может где нибудь в европах?
Сто пудов вШвеции какой...У нас такого быть не может.Я по телевизору видел!
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7k
Ivan 57 минут назад
«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантамиПосмотреть
«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
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57k
Парагвайский шпион 57 минут назад
Ментов надо прессовать. Причем громко, с копией в СК. Они разленились просто до безобразия. Надеются на камеры. Оперативным сыском, без записей с камер вообще не занимаются, а это - нарушение должностной инструкции. И вообще, Вы когда видели полицейский наряд, который прогуливается по району??
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34k
Антон 58 минут назад
Только это не подмосковье, территория Новой Москвы. У Фуд Сити и у метро Теплый Стан, вечером такое чувство что не в Москве вообще находишься, русский вообще не видно и не слышно, когда полыхнет это только вопрос времени.
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−4
Снежный Барс Час назад
Нарушителей выдворять из страны при первой возможности, остальных на ночь к батареям на цепи
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8k
antonium Час назад
Надо по все стране такие отряды самообороны создавать. Чтобы поздно можно было не боятся за женщин и детей, разные ситуации бывают. Ну а полиция и наша миграционная политика... ну что тут скажешь)
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