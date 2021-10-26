«Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами

Люди организуют отряды самообороны и защищаются как могут.
Подмосковье активно застраивается — один за другим появляются шикарные ЖК. По сложившийся традиции, на них работают мигранты. В основном из Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана и остальных республик бывшего СССР.
Эти люди находятся в гостях. Хотя частенько об этом забывают:
«В вечерние часы выходить на улицу просто страшно, — рассказал житель поселения Сосенское. — Детей выпускаем гулять только около дома».
«Мигранты ведут себя отвратительно, просто как свиньи. Весь район в их плевках, сидят на лавочках с ногами, плюются семечками, ходят толпами, рассматривают девушек». Добавляет местная жительница.
Одними рассматриваниями дело не ограничивается. За последние 1,5 месяца произошло одно изнасилование и еще 2 попытки удалось пресечь. Жители поселения неоднократно обращались в полицию с требованием остановить этот беспредел. Но от них просто отмахивались.
«Мы много раз вызывали полицию, но она просто не приезжает. У нас есть участковый пункт, но там всегда закрыто».
В итоге жители создали отряды самообороны (на самом деле, просто группа невооруженных мужчин, никакой жести там нет) и по вечерам организовано встречают женщин у метро и автобусных остановок. И вот когда в сеть просочилась информация о таких группах, вот тогда полиция встрепенулась.
Сейчас в поселении идут показательные проверки: останавливают машины с людьми нерусской внешности, задерживают нелегальных мигрантов (оказалось, что там таких хватает — кто бы мог подумать).
Но местные уверены, что это просто показательный рейд, и как только шумиха спадет, то полицейские снова даже и не появятся.
«Только недавно у нас украли велосипеды, у соседей все то же самое: просто берут, перекусывают замки и увозят. На камерах — лица явно нерусской национальности. Соседи видели, как ночью у Фуд-сити они их продают. Вообще противно очень жить в таком районе, с детьми невозможно гулять — там везде на площадках дети этих мигрантов, которых не учат никаким правилам поведения». Рассказывает жительница Сосенского.
Для справки: количество мигрантов в Сосенском сейчас составляет 44% населения. Такими темпами поселок скоро превратится в настоящее гетто.
Кстати, в ближайшее время в Россию может въехать до 400 тысяч мигрантов — рекордный показатель за последние 25 лет.
Источник:
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Сто пудов вШвеции какой...У нас такого быть не может.Я по телевизору видел!
Для чего России столько сотрудников Росгвардии?