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Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами

Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами

Автор:
27 февраля 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Забавные фото   Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   мило   подборка   смешные животные   фото   
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Сообщество "Теперь это моя жизнь" (This Is My Life Now) собирает самые забавные и смешные кадры с животными, которые попали в разные неожиданные ситуации. И где бы они ни оказались, они умеют принимать реальность такой, какая она есть, смиряясь с обстоятельствами! Взглянем на этих забавных пушистиков, которые смирились с жизнью.

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Метки: Забавные фото   Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   мило   подборка   смешные животные   фото   
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