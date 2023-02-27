Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами

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Сообщество "Теперь это моя жизнь" (This Is My Life Now) собирает самые забавные и смешные кадры с животными, которые попали в разные неожиданные ситуации. И где бы они ни оказались, они умеют принимать реальность такой, какая она есть, смиряясь с обстоятельствами! Взглянем на этих забавных пушистиков, которые смирились с жизнью.
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"Не понимал, почему мой пёс не идёт, когда я его зову. Пошёл его искать, и увидел вот это"
"Наша лошадь по кличке Сахарок не любит, когда на ней катаются. Когда к ней приближаются с седлом, она ложится и притворяется спящей. Не открывает глаза, пока наездник не отойдёт в сторону"
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