30 беременных животных, которые расслабляются и радуются жизни

Беременность - самый естественный и прекрасный процесс. На свет появляется новая маленькая жизнь - и это уже такая радость! А беременные животные вызывают особенный трепет и тёплые чувства. Взгляните на этих милейших будущих мам.

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Будущая мамочка 0 Источник:

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Беременная морская свинка 0 Источник:

"Только попробуй прикоснуться к животу" 0 Источник:

Хищницам нужен отдых 0 Источник:

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"Впервые увидела беременную белку. Это превзошло мои ожидания" 0 Источник:

Кошки всегда остаются чудиками 0 Источник:

Беременная самка орлякового ската 0 Источник:

Беременная крыса выглядит так, будто плотно поела 0 Источник:

Будущие мамы любят поесть - этого не отнять 0 Источник:

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Беременность слонов длится дольше, чем у остальных млекопитающих - от 18 до 22 месяцев 0 Источник:

Козы во время беременности "расширяются" 0 Источник:

И зебры - тоже! 0 Источник:

Такие пухляши 0 Источник:

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Креветка с потомством в животе 0 Источник:

Беременная самка чёрного носорога 0 Источник:

А вы видели беременного сурка? 0 Источник:

Спокойствие, только спокойствие.. 0 Источник:

Чудесная фотосессия для мамочки 0 Источник:

А вот беременный морской конек 0 Источник:

Самка хорька 0 Источник:

Будущая мать на релаксе 0 Источник:

Фотосессии будущих мамочек делают и для питомцев 0 Источник:

УЗИ беременной крысе 0 Источник:

Скоро эта мамочка отложит яйца 0 Источник:

Вот беременная акула-молот 0 Источник:

Приходится есть за двоих! 0 Источник: