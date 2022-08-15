"Где деньги, Лайма?": бизнесом Вайкуле в России заинтересовалась налоговая

Как оказалось, Вайкуле владеет группой компаний «Лайма-Люкс Групп», и в России этот бизнес ведет с 2000 года. Специализация его достаточно широкая – от продажи профессиональной косметики для волос до реализации салонной мебели, оборудования и аксессуаров. При этом, выясняется, что в 2021 году выручка фирмы в 2021 году составила порядка 390 млн рублей, а прибыль – всего 13 тысяч рублей. Как такое может быть?

Эксперт-экономист Василий Колташов считает, что компания Вайкуле может являться «воротами в офшоры или просто способом отмыва денег».

По сообщениям в СМИ, певица вовремя сориентировалась и после своих высказываний относительно Крыма несколькими годами ранее передала большую часть дел своей младшей сестре Татьяне Вайкуле, которая к певческой сфере не имеет никакого отношения и занимается исключительно бизнесом Лаймы. Кстати, в РФ у компании «Лайма-Люкс Групп» аж 6 филиалов в разных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Калининграде. А в родной Латвии у певицы лишь один филиал фирмы, как и в Литве, и в Грузии.

Интересно, удастся ли налоговой службе найти нарушения в деятельности компании Вайкуле?