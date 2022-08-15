"Где деньги, Лайма?": бизнесом Вайкуле в России заинтересовалась налоговая

У певицы, активно поддерживающей Украину, в России есть многомиллионный бизнес. Сейчас арстистку подозревают в уклонении от налогов. Грядут проверки и, если за дело возьмутся всерьёз, Вайкуле не позавидуешь.
Лайма Вайкуле недвусмысленно заявила о своей политической позиции. Имеет право, конечно. С другой стороны, владеющая бизнесом в России артистка должна понимать, что теперь к её деятельности будут относиться к предельным вниманием. Причем, не только к концертной.
Как оказалось, Вайкуле владеет группой компаний «Лайма-Люкс Групп», и в России этот бизнес ведет с 2000 года. Специализация его достаточно широкая – от продажи профессиональной косметики для волос до реализации салонной мебели, оборудования и аксессуаров. При этом, выясняется, что в 2021 году выручка фирмы в 2021 году составила порядка 390 млн рублей, а прибыль – всего 13 тысяч рублей. Как такое может быть?
Эксперт-экономист Василий Колташов считает, что компания Вайкуле может являться «воротами в офшоры или просто способом отмыва денег».
По сообщениям в СМИ, певица вовремя сориентировалась и после своих высказываний относительно Крыма несколькими годами ранее передала большую часть дел своей младшей сестре Татьяне Вайкуле, которая к певческой сфере не имеет никакого отношения и занимается исключительно бизнесом Лаймы. Кстати, в РФ у компании «Лайма-Люкс Групп» аж 6 филиалов в разных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Калининграде. А в родной Латвии у певицы лишь один филиал фирмы, как и в Литве, и в Грузии.
Интересно, удастся ли налоговой службе найти нарушения в деятельности компании Вайкуле?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В любом случае надо указать на дверь. Желательно ногой. И желательно под зад.