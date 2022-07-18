"Договорилась!": бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова была арестована

Марина Овсянникова устроила одиночный пикет у стен Кремля. Она снова нарисовала плакат, в котором обвинила Путина в убийстве. После этого Овсянникову задержали в Подмосковье и увезли в ближайший отдел полиции.
17 июля Марина Овсянникова снова занялась творчеством: она нарисовала плакат, где обвинила Путина в убийствах. С этим плакатом Овсянникова устроила одиночный пикет у стен Кремля. У её ног лежали пупсы, измазанные красной краской.
На следующий день Овсянникову задержали рядом с её домом в Подмосковье. Бывшего редактора арестовали и увезли в ближайшее отделение.
Задержание бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой произошло из-за ее выступления по делу депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина, дело против нее заведено по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом РБК сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
«Данным выступлением Марина Владимировна в очередной раз выразила свою антивоенную позицию. Это и послужило причиной сегодняшнего задержания», — сказал адвокат.
Судя по всему, одиночный пикет у стен Кремля ещё не расследовался. Всё делается постепенно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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