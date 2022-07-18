"Договорилась!": бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова была арестована

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Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму

На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается

"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля