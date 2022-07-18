FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6124 поста • 742 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Договорилась!": бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова была арестована

"Договорилась!": бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова была арестована

Автор:
18 июля 2022 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   арест   интересное   пикет   политика   фото   шоу бизнес   
2794
4

Марина Овсянникова устроила одиночный пикет у стен Кремля. Она снова нарисовала плакат, в котором обвинила Путина в убийстве. После этого Овсянникову задержали в Подмосковье и увезли в ближайший отдел полиции.

17 июля Марина Овсянникова снова занялась творчеством: она нарисовала плакат, где обвинила Путина в убийствах. С этим плакатом Овсянникова устроила одиночный пикет у стен Кремля. У её ног лежали пупсы, измазанные красной краской.

×
×

На следующий день Овсянникову задержали рядом с её домом в Подмосковье. Бывшего редактора арестовали и увезли в ближайшее отделение.

Задержание бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой произошло из-за ее выступления по делу депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина, дело против нее заведено по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом РБК сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Данным выступлением Марина Владимировна в очередной раз выразила свою антивоенную позицию. Это и послужило причиной сегодняшнего задержания», — сказал адвокат.

Судя по всему, одиночный пикет у стен Кремля ещё не расследовался. Всё делается постепенно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Овсянникова   арест   интересное   пикет   политика   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
75  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Зачем этих существ обратно в страну пускают?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−12
00ASS322 2 минуты назад
сша юридически вступили в эту войну управляля дистанционно вооружением и давая цели координат. просто пут/ лерец боится это сказать ...
обтекает пут/лерец ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
372
Nik Nik 2 минуты назад
Всего то пару месяцев пожила на демократическом, толерантном западе, а деградировала окончательно......))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 3 минуты назад
Госпаде, мозгов как у курицы, а внимания к ней столько, как будто кто-то известный и знаменитый херню исполнил. Закрыть её молча на полгода и пусть варежки шьёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
00ASS322 6 минут назад
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЖИМА П Y Й-ЛA ПЕРВОГО ЗА 22 ГОДА - СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СМСКАМИ.

НУ ЕЩЁ ФАШИЗМ ВОЗРОДИЛ ФЮРА ПУТ/ЛЕРЕЦ ...

ГРЯЗНЫЙ ЗЛОВОННЫЙ ПУТ/ЛЕРСТАН !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
00ASS322 7 минут назад
Мистер Фикс -А ХУ/ ЙЧИК ПУТ/ ЛЕРЦУ ПОСОСАТЬ ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sergey 7 минут назад
пздц она дура.... просто еб...тая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
520
sapsanbosh 7 минут назад
Что-то об убийствах солдатами США в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, куда мразотные англо-саксы вторгались, эта тётя не возмущалась. А об сожжённых в Одессе фашистским режимом укров, где её крики? Мразота, и место её в тюрьме, а не на телеканале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless 9 минут назад
Перестаньте пиарить это говно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
SAndre 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Олег 11 минут назад
так напрашиваться на отсидку может только полная дура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
00ASS322 13 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
928
олег 13 минут назад
Это спец задание от DW.
Щас пойдёт вонь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 13 минут назад
похоже тётю используют в качестве шумовой бомбы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
00fg322 17 минут назад
Заводы убиты, дороги разбиты и только у власти карманы набиты!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
perekrestok 18 минут назад
Надо было ее в Москва-реку случайно опрокинуть и потом посмотреть как она будет высказывать свою позицию. А так хорошо то ее на ТВ сейчас не показали, нафиг нам нужно всякое барахло из секонд-хенда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
00fg322 20 минут назад
Бэрримор, что это там за ужасный вой на болотах?

HIMARS ! , сэр ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
? ? ? 22 минуты назад
стойкое желание заехать на полный пансион.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
00fg322 23 минуты назад
сеньор Леонсио ЗАЛУПУТИНСКИЙ ЧЛЕНО SIS !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−29
00fg322 24 минуты назад
РУССО ФАШИСТО ! А ВАШ КРУПНЕЙШИЙ СКЛАД ВЗОРВАЛИ В КАДИЕВКЕ ! 12 ЧАСОВ УЖЕ ВЗРЫВАЕТСЯ . СКОРО Х-УЕМ МАХАТЬ БУДЕТЕ .

ТРУПЫ ФЮРО ФАШИСТОВ РАСКИДАЛО ПО ВСЕМ КРЫШАМ ГОРОДА ...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
00ASS322 Мистер Фикс 15 минут назад
ПАДЛОЙ БУДК ! ЗУБ ДАЮ . ЖАЛЬ ССЫЛКИ НЕ ДАЮТ ВСТАВИТЬ КАК У ПУТ/ ЛЕРОВСКИХ ФАШИСТОВ МАТЬ Е/БЁТСЯ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
00ASS322 Мистер Фикс 14 минут назад
представьте сколько инвалидов будет ползать в рашке по переходам и сратся под себя. харкнуть будет некуда . вот цыганам радость !

и х- уй же им фюра пут/ лерец протезы даст . ещё и мусорня будет пи-Z-дить и обдирать а чурки е-бать в рот их жЕн и дочерей ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Николай Максимов Полчаса назад
Как в поговорке, сгорел сарай гори и хата)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 42 комментария
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов
Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов
Военно-исторические диорамы
Военно-исторические диорамы
События на Украине 17- 18 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Доказательства эволюции, которые демонстрирует человеческое тело
Доказательства эволюции, которые демонстрирует человеческое тело
Куда исчез с экранов талантливый парнишка, сыгравший в «Дозорах» Бекмамбетова?
Куда исчез с экранов талантливый парнишка, сыгравший в «Дозорах» Бекмамбетова?
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#фотографии#кино#в мире#познавательно
#Юмор#факты#животные#Приколы#шоу бизнес#комментарии#фильм
#история#картинки#СССР#подборка#прикол#сарказм
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля

На что жалуетесь?

Вернуться