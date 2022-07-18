"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины

Издание Ura.ru также привело комментарий одной из поклонниц Незлобина, купившей билеты на его концерт в Риге: «Они [организаторы] точно знали, что уже ничего не будет. Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменить».

В соцсетях такому исходу дела не удивились. Скорее, было непонятно: кто вообще захотел бы пойти на выступление этого артиста.