"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины

Шоумен расстроился из-за плохой организации концертов и заявил, что тур с выступлениями не состоится.
Александр Незлобин, ранее осудивший спецоперацию, запланировал целый тур по Европе, чтобы часть гонорара отдать в поддержку украинских фондов. Однако, похоже, выступления экс-резидента «Comedy Club» не состоятся. На концерты куплено мало билетов, и проводить их в полупустых залах комик не захотел.
Сам Незлобин винит в неудаче организаторов тура. По его словам, он общался с продюсерами тура через посредника, и такая коммуникация привела к печальному результату. «Если бы я видел, что мы сделаем все успешно и хорошо, я бы вписался. Сейчас я думаю, что мы просто не готовы сделать это хорошо и качественно. Я очень переживаю, что будут маленькие сборы. Мне нужно лететь очень криво, каждый день работать — и как будто у этого какой-то непонятный выхлоп. Непонятно, сколько заработка уйдет на благотворительность, сколько кому», - сокрушается Незлобин, объясняя причину отмены концертов.
Издание Ura.ru также привело комментарий одной из поклонниц Незлобина, купившей билеты на его концерт в Риге: «Они [организаторы] точно знали, что уже ничего не будет. Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменить».
В соцсетях такому исходу дела не удивились. Скорее, было непонятно: кто вообще захотел бы пойти на выступление этого артиста.
Похоже, в семье Незлобиных год не задался. Ранее, в мае, брата артиста приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию и мошенничество, а теперь Европа обозначила стендаперу его стоимость на рынке. Как жЫть, баб Шур? (с)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Лишить гражданства и пусть себе выёживается до поры до времени.
Жаль, что наше КГБ не работает как МОССАД - не преследует предателей и врагов отечества на территории любого государства и без срока давности, очень жаль. Нужно приводить приговор в исполнение для _каждого_ предателя или врага народа РФ. Привет Петрову и Баширову...
Подобные борцы с режимами, как и слава противолукошенковский-комисаренко, думают, что они большинство и что люди их любят и поддерживают. На деле, когда пришла пора занимать сторону, люди заняли противоположную от них сторону. Всякие творцы ртом считают, что русские в Европе априори против Путина (иначе бы они не уехали туда), а люди оказались за русскую культуру. Именно за культуру, за традиции, за уважение к себе как к представителю этноса. И поэтому русские в Европе (не все, но большинство, это моё субъективное мнение) поддерживают Путина и против всех этих балаболов.
Но баллаболы искренне недоумевают, почему их залы не становятся такими же полными, как и раньше. Пусть наслаждается своей двухпроцентностью.
Он унылое говно
Вспомнил его ужимки на сцене - тошнота подступила.
Он же бракованный.
И как комик, и как гражданин.