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"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины

"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины

Автор:
18 июля 2022 08:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Comedy Club   Незлобин   концерты   отмена концертов   политика   приходько   стендап   тур по Европе   шоу бизнес   
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Шоумен расстроился из-за плохой организации концертов и заявил, что тур с выступлениями не состоится.

Александр Незлобин, ранее осудивший спецоперацию, запланировал целый тур по Европе, чтобы часть гонорара отдать в поддержку украинских фондов. Однако, похоже, выступления экс-резидента «Comedy Club» не состоятся. На концерты куплено мало билетов, и проводить их в полупустых залах комик не захотел.


Сам Незлобин винит в неудаче организаторов тура. По его словам, он общался с продюсерами тура через посредника, и такая коммуникация привела к печальному результату. «Если бы я видел, что мы сделаем все успешно и хорошо, я бы вписался. Сейчас я думаю, что мы просто не готовы сделать это хорошо и качественно. Я очень переживаю, что будут маленькие сборы. Мне нужно лететь очень криво, каждый день работать — и как будто у этого какой-то непонятный выхлоп. Непонятно, сколько заработка уйдет на благотворительность, сколько кому», - сокрушается Незлобин, объясняя причину отмены концертов.



Издание Ura.ru также привело комментарий одной из поклонниц Незлобина, купившей билеты на его концерт в Риге: «Они [организаторы] точно знали, что уже ничего не будет. Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменить».


В соцсетях такому исходу дела не удивились. Скорее, было непонятно: кто вообще захотел бы пойти на выступление этого артиста.


Похоже, в семье Незлобиных год не задался. Ранее, в мае, брата артиста приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию и мошенничество, а теперь Европа обозначила стендаперу его стоимость на рынке. Как жЫть, баб Шур? (с)

Источник:

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Метки: Comedy Club   Незлобин   концерты   отмена концертов   политика   приходько   стендап   тур по Европе   шоу бизнес   
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41  комментарий
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969
Sergei Час назад
... а чего всего лишь концерты? чего сразу не в окоп на ту сторону? ссыкотно?
Лишить гражданства и пусть себе выёживается до поры до времени.
Жаль, что наше КГБ не работает как МОССАД - не преследует предателей и врагов отечества на территории любого государства и без срока давности, очень жаль. Нужно приводить приговор в исполнение для _каждого_ предателя или врага народа РФ. Привет Петрову и Баширову...
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2k
Григорий Минуту назад
отправить его в 404!
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−10
ChePaev 3 минуты назад
Вот упырь. Не зря он мне еще с самого своего первого выступления на Камеди не понравился, гниловатым показался еще тогда. Наверное за эти качества его и погнали ссаной тряпкой с Камеди. Он сам уральский, учился в Екате, их таких "умных" там сейчас много, это Ельцин-центр там хорошо свою работу делает.
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12k
Alex 4 минуты назад
Да камеди в принципе говно, а кто этот и чем оно там себя мнит, абсолютно по барабану.
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2k
Andrey G 6 минут назад
Без какого-либо отношения к незлобину и его творчеству, только к произошедшему.
Подобные борцы с режимами, как и слава противолукошенковский-комисаренко, думают, что они большинство и что люди их любят и поддерживают. На деле, когда пришла пора занимать сторону, люди заняли противоположную от них сторону. Всякие творцы ртом считают, что русские в Европе априори против Путина (иначе бы они не уехали туда), а люди оказались за русскую культуру. Именно за культуру, за традиции, за уважение к себе как к представителю этноса. И поэтому русские в Европе (не все, но большинство, это моё субъективное мнение) поддерживают Путина и против всех этих балаболов.
Но баллаболы искренне недоумевают, почему их залы не становятся такими же полными, как и раньше. Пусть наслаждается своей двухпроцентностью.
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11k
сеньор Леонсио 14 минут назад
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48k
Олег 18 минут назад
рядом с братом присядет за финансирование терроризма.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
26k
Изподвыперта 21 минуту назад
Кто такие вообще эти гомики? И почему они еще не на заводе?
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15k
эмосурикат прямоползающий 22 минуты назад
что это за хрен с горы, что про него аж отдельный пост на фишках?
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52k
zloykoyot 22 минуты назад
Можно подумать, что без лозунгов в поддержку чего бы то ни было его концерты собирали миллионы зрителей. Всё верно написано в посте, он и в камеди был говном на подсосе, а сейчас-то про него вообще хер кто помнит.
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11k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Он не комик.
Он унылое говно
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2k
Leonid 24 минуты назад
Юмор скатился у него на ноль!! Раньше хоть как-то воспринимался- сейчас вообще Г ! Что он там хотел собрать и кто на него ходит не понятно. Наверное от скуки кто-то купил пару билетов. Даже Ира Приходько и та смешнее. Сидел бы у себя в своём Полевском и не рыпался...
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10k
Клёст Полчаса назад
Ффу!(
Вспомнил его ужимки на сцене - тошнота подступила.
Он же бракованный.
И как комик, и как гражданин.
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3k
Кирилл Полчаса назад
что он хоть говорил-то? я и забыл про него давно...
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3k
Денис Полчаса назад
Кому это хомячье еб...ло нужно? По моему на его перфомансах , единственный кто ржёт с ухмылкой имбецила, так это только он сам.
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58k
Александр Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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377
Куруш Полчаса назад
Камеди - флагман сортирного юмора. А этот чудило даже туда не смог вписаться.
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30k
Slonyash 39 минут назад
Скоро при упоминании поддержки Украины будут по морде давать даже в Европе.
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6k
ron 39 минут назад
У подобных "комиков" меня всегда удивляет неадекватность оценки собственной персоны.
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26k
Ваня 47 минут назад
так ему и надо, и его жопносортирному псевдоюмору...
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