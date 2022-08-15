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Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитный

Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитный

Автор:
15 августа 2022 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   бражка   видео   екатеринбург   изобретение   интересное   умельцы   фото   
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Из-за санкций элитный зарубежный алкоголь скоро исчезнет из России. Нам конечно не впервой находить выход из такой ситуации, но век технологий намного облегчает задачу. Предприниматели из Екатеринбурга изобрели аппарат, который превращает дешёвый напиток в элитный эликсир.

Создатели "алконизатора" уверяют, что теперь любая пьянка пройдёт без похмелья. Любой, даже самый дешёвый алкоголь, теперь можно превратить в элитный напиток. Машинка очищает дешёвый алкоголь от сивушных масел, придаёт более мягкий вкус и делает его безопасней для вашей печени. Магию чистки берёт на себя химия, а вредные вещества просто выветриваются после ионизации, сообщает Mash.

Правда, есть один минус. После всех махинаций напиток становится газированным. Опьянеть от пузыря с пузырьками можно гораздо быстрее. Но кого это волнует?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алкоголь   бражка   видео   екатеринбург   изобретение   интересное   умельцы   фото   
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11  комментариев
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17k
Олег 2 часа назад
Для некоторых граждан возможность пить газированный напиток для более быстрого опъянения не минус, а плюс...
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279
Vladimir Tolkunov 6 минут назад
Сходил на вики, вот цитата

Вкус и аромат всех вин и мировых дистиллятов, включая коньяк и виски, во многом определяется присутствием в них сивушного масла.

Делаем вывод, с этим прибором, вкуса не будет, будет спирт?
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28k
Григорий 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Aleksandr Karin 18 минут назад
Переливать крепкий алкоголь из стекла в пластик? Ну незнаю... По моему не самая лучшая идея
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687
Kanifolkin 24 минуты назад
Машинка из перечня - "машинка для перемотки ДВД-диска назад перед возвратом в прокат"? Во у создателя фантазия, а у покупателя - уровень доверия. Ню-ню...

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29k
BuG Полчаса назад
Нае... вом попахивает.
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588
Nik-kolla 41 минуту назад
А где адрес, телефон?
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3k
Станислав Вершинин 2 часа назад
Кабы эта машинка меняла форму бутылки и перепечатывала этикетку...
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15k
Alex 3 часа назад
Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитныйПосмотреть
Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитный
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1k
Шапкин 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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