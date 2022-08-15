Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитный

Из-за санкций элитный зарубежный алкоголь скоро исчезнет из России. Нам конечно не впервой находить выход из такой ситуации, но век технологий намного облегчает задачу. Предприниматели из Екатеринбурга изобрели аппарат, который превращает дешёвый напиток в элитный эликсир.
Создатели "алконизатора" уверяют, что теперь любая пьянка пройдёт без похмелья. Любой, даже самый дешёвый алкоголь, теперь можно превратить в элитный напиток. Машинка очищает дешёвый алкоголь от сивушных масел, придаёт более мягкий вкус и делает его безопасней для вашей печени. Магию чистки берёт на себя химия, а вредные вещества просто выветриваются после ионизации, сообщает Mash.
Правда, есть один минус. После всех махинаций напиток становится газированным. Опьянеть от пузыря с пузырьками можно гораздо быстрее. Но кого это волнует?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вкус и аромат всех вин и мировых дистиллятов, включая коньяк и виски, во многом определяется присутствием в них сивушного масла.
Делаем вывод, с этим прибором, вкуса не будет, будет спирт?