Умельцы из Екатеринбурга создали "алконизатор", который превращает любой алкоголь в элитный

Создатели "алконизатора" уверяют, что теперь любая пьянка пройдёт без похмелья. Любой, даже самый дешёвый алкоголь, теперь можно превратить в элитный напиток. Машинка очищает дешёвый алкоголь от сивушных масел, придаёт более мягкий вкус и делает его безопасней для вашей печени. Магию чистки берёт на себя химия, а вредные вещества просто выветриваются после ионизации, сообщает Mash.