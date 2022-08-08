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"Русские — сила!": в парижском метро украинец напал на русскоговорящую девушку, но жандармы помогли ей

"Русские — сила!": в парижском метро украинец напал на русскоговорящую девушку, но жандармы помогли ей

Автор:
08 августа 2022 09:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Русские сила   Украина   видео   жандармы   интересное   конфликт   париж   фото   
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В метро Парижа пьяный украинец услышал, как девушка говорит на русском языке и напал на неё. Успокоить украинца смогли только жандармы, которые после этого провели девушку в обход турникетов и заявили: "Русские — сила!".

Об этом происшествии девушка рассказала в Twitter. По её словам, пьяный украинец в метро бросился на неё из-за того, что она разговаривала на русском языке.

Девушке удалось снять на видео этого "героя", который пытался побить девушек.

Девушкам помогла местная полиция. Жандармы провели россиянок в обход турникетов, похлопали по плечу и сказали, что "Русские - сила!".

В Twitter девушка негодовала.

- Русский? -

- Да.

- *ненормативная лексика* русские свиньи (Примерно значит: если русский, значит получишь по лицу)

При этом подписчики заметили, что большинство украинцев сами говорят на русском языке. В ответ девушка рассказала, что нападавший был пьян.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Русские сила   Украина   видео   жандармы   интересное   конфликт   париж   фото   
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15  комментариев
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4k
A Час назад
Интересно, этот пьяный боров был бы таким же воинственно смелым, если бы на месте девушки был русский мужик ?
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11k
? ? ? Полминуты назад
сразу видно доблестного защитника ридной неньки!
в окоп бойца!
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1k
Sergius SPb 2 минуты назад
Жандармы провели россиянок в обход турникетов, похлопали по плечу и сказали, что "Русские - сила!".
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Французики видно помнят как футбольные фанаты из РФ построили английских на улицах..... где-то во Франции.))
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1k
Андрей Еделькин 6 минут назад
Прекратить нарушения "героев" очень просто,депортировать на родину одного двух,сдать на руки военкомату. Уверен шелковыми станут
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4k
brotherirk 14 минут назад
свинья мерзкая!
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5k
VL Полчаса назад
хохлогомосятина кастрюльная
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265
Renats Railis 38 минут назад
Эти гниды везде себя так ведут, в том числе и у нас в Латвии. Это по сути своей рабы. Рабы своих фобий, жлобства, вороватости, лживости и варварства.
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287
Uganda 45 минут назад
Знатный хряк. Упитанный, сильный, в Парижу... Не в окопе чай. Бдит, женщин рукоприкладствует... Истинное воплощение упадка
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11k
Андрей А 54 минуты назад
И как всегда такие ярые защитники где-то подальше от боевых действий
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3k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Типичный какловоен.
Сбежав от могилизации, воюет с женщинами, детьми и памятниками
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3k
Денис 57 минут назад
Как он резво защищает свою страну от агрессора, аж в Париже.
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