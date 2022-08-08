"Русские — сила!": в парижском метро украинец напал на русскоговорящую девушку, но жандармы помогли ей

В метро Парижа пьяный украинец услышал, как девушка говорит на русском языке и напал на неё. Успокоить украинца смогли только жандармы, которые после этого провели девушку в обход турникетов и заявили: "Русские — сила!".
Об этом происшествии девушка рассказала в Twitter. По её словам, пьяный украинец в метро бросился на неё из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Девушке удалось снять на видео этого "героя", который пытался побить девушек.
Девушкам помогла местная полиция. Жандармы провели россиянок в обход турникетов, похлопали по плечу и сказали, что "Русские - сила!".
В Twitter девушка негодовала.
- Русский? -
- Да.
- *ненормативная лексика* русские свиньи (Примерно значит: если русский, значит получишь по лицу)
При этом подписчики заметили, что большинство украинцев сами говорят на русском языке. В ответ девушка рассказала, что нападавший был пьян.
Источник:
АНТИФИШКИ
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в окоп бойца!
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Французики видно помнят как футбольные фанаты из РФ построили английских на улицах..... где-то во Франции.))
Сбежав от могилизации, воюет с женщинами, детьми и памятниками