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Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов

Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов

Автор:
29 июля 2022 09:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Смутное время   видео   игра   интересное   рпг   смута   фото   
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В сети наконец появились первые арты и модели игры о «Смутном времени». Разработчики, которым пообещали 260 миллионов рублей, сначала пропали. Как выяснилось, они просто провели ребрендинг и сменили название. Теперь студия разработчиков называется «Сайберия Нова». Как ни странно, но пользователи сети отметили, что герои игры выглядят намного лучше, чем они себе представляли.

Российская студия опубликовала на своём сайте первые официальные материалы по экшен-RPG о «Смутном времени». Игру назвали «Смута».

На страничке представлены концепт-арты, модели персонажей и примеры уже созданных разработчиками анимаций.

В сети появились модели оружия и персонажей. Надо сказать, всё выглядит очень прилично.

Анимация героев тоже получилась отменной. Пользователи сети похвалили разработчиков, называя наработки "достойными" и "нестыдными". Пользователи отметили, что модели выглядят намного лучше, чем они могли себе представить.

В центре сюжета окажется русский князь Юрий Милославский. Он вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения для того, чтобы дать отпор польским захватчикам.

"Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси", - говорится в описании.

Глава студии Алексей Копцев рассказал, что при разработке игры команда вдохновляется Ghost of Tsushima для PlayStation 4 и PlayStation 5. Кроме того, игры Ведьмак и Assassin's Creed служат для авторов примером.

Игра может выйти вместе с сериалом о Смутном времени. Игра оценивается в в 370-520 миллионов рублей — 260 миллионов разработчики из новосибирской студии получат от "Института развития интернета", уточняет Gamemag.

Пока игра не вышла, предлагаем полюбоваться на арты от разработчиков.

Источник:

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Метки: Россия   Смутное время   видео   игра   интересное   рпг   смута   фото   
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2  комментария
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17k
_Tango_ 15 минут назад
Игры от компании Сайберия Лимитед (предыдущее название): по вашему запросу ничего не найдено..

260 лямов компании у которой нет ни одной даже разработки...
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68
Андрей Л 21 минуту назад
В смысле о "Смутном времени" ? Это про текущую реальность?
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