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"Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом

"Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом

Автор:
25 июля 2022 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VK Fest   бузова   видео   интересное   колбаска.   позор   танец   фото   шоу бизнес   
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В Москве прошёл VK Fest, в рамках которого на сцене выступали знаменитости. Конечно же Ольга Бузова не могла пропустить такое событие и не опозориться на всю страну. "Певица" тщательно подготовилась к своему провалу и надела откровенный наряд тигрицы.

Бузова, как обычно, решила выделиться и попасть на первые полосы СМИ. Надо сказать, у неё это получилось, но не так, как планировалось. На сцену певица вышла в очень необычном наряде тигрицы. Костюм был украшен стразами и имел дырки в самых важных местах.

В этом наряде Бузова спела песню на сцене. Она, конечно, произвела фурор, но не такой, какой ожидала. Подписчики Ольги не стали скромничать и поделились мнением по поводу ее наряда.

«Жесть, реально стремный костюм, сними его»

«Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть это смешно»

«Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка»


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: VK Fest   бузова   видео   интересное   колбаска.   позор   танец   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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17k
Алексей Теуш 2 часа назад
Если это пение, то я испанский летчик!
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16k
Вася 2 минуты назад
полуприкрытая нагота ммм
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91k
sapér Vodička 9 минут назад
Немедленно отправить на евровидение !!!
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6k
azuver 18 минут назад
Удивляюсь тем людям,которые тратят деньги что бы лицезреть эту дичь.
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3k
perekrestok Полчаса назад
Зад прикрыт, грудь прикрыта, спереди все тоже под прикрытием. Вот бедра зря открыла - видны лишние килограммы. Конечно костюмчик для ночных клубов и публики под кайфом, а не для открытой дневной сцены. Могла бы чего нибудь более адекватное ситуации одеть. А поет она как много сейчас поют безголосых и бесталанных.
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141
Feud Полчаса назад
Это не песня, не танец. Это палка деревянная в жопе обезьяны.
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−2
антон киссе 37 минут назад
она умничка
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2k
АлексЮстасу 38 минут назад
Риторические вопросы: Кто этот биомусор смотрит-слушает? Кто этот биомусор приглашает на фестивали?
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3k
sers 44 минуты назад
Раздвигушка раскладушка, и все ее движения в стиле прости господи.
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15k
ВОВЧЕГ 55 минут назад
На концерте заблевали всю площадку.
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18k
ЦСКА Час назад
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−4
ivkondr Час назад
Вот почему она никуда не свалила???
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5k
hhwost Час назад
напоминает анекдот про ворону "дура-не дура, а десятку в день имею..."
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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27k
Vazari Час назад
Я всегда думал, что каждый человек знает сам про себя, есть ли у него слух и голос. Но, оказывается, есть и настолько тупые люди...
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
Наша бухгалтерия в караоке на порядок лучше поёт...
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6k
Shade116 2 часа назад
Скулящие звуки из дырки головы
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7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
А кроме как на сцене ей больше негде кормилицу погладить?
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Публика высмеяла»

Люди, которые добровольно готовы слушать эту «певицу», сами по себе объекты для высмеивания
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805
Александр Кольдяев 2 часа назад
нах эту песду пиарить?
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9k
Игорь 2 часа назад
а кроме "костюма" никого ничего не смущает? ЭТО теперь называется пением?
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