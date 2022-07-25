"Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом

В Москве прошёл VK Fest, в рамках которого на сцене выступали знаменитости. Конечно же Ольга Бузова не могла пропустить такое событие и не опозориться на всю страну. "Певица" тщательно подготовилась к своему провалу и надела откровенный наряд тигрицы.
Бузова, как обычно, решила выделиться и попасть на первые полосы СМИ. Надо сказать, у неё это получилось, но не так, как планировалось. На сцену певица вышла в очень необычном наряде тигрицы. Костюм был украшен стразами и имел дырки в самых важных местах.
В этом наряде Бузова спела песню на сцене. Она, конечно, произвела фурор, но не такой, какой ожидала. Подписчики Ольги не стали скромничать и поделились мнением по поводу ее наряда.
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«Жесть, реально стремный костюм, сними его»
«Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть это смешно»
«Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка»
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АНТИФИШКИ
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Люди, которые добровольно готовы слушать эту «певицу», сами по себе объекты для высмеивания