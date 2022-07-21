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Тяжело смотреть: пользователи сети посмеялись над сотрудником IKEA, который ломает сковородки

Тяжело смотреть: пользователи сети посмеялись над сотрудником IKEA, который ломает сковородки

Автор:
21 июля 2022 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   икея   интересное   крыса   продавец   сковородки   фото   
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Пока россияне пытаются попасть на последнюю распродажу в стране от IKEA, сотрудники варварски уничтожают товар. В Санкт-Петербурге работник магазина под дождём ломал сковородки и выбрасывал в мусорный бак. Очень печальная картина...

В соцсетях появилось видео, как сотрудник IKEA уничтожает сковородки и выбрасывает в мусорный бак. Варварскую картину наблюдали очевидцы 20 июля в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Ролик разлетелся по соцсетям. Ждет ли та же участь знаменитых акул?

В пресс-службе IKEA объяснили, что ситуация куда проще, чем кажется, ведь уничтожали бракованную партию.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара, партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — цитирует компанию РИА Новости.

Источник:

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Метки: видео   икея   интересное   крыса   продавец   сковородки   фото   
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11  комментариев
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21k
albedo Полчаса назад
Из Чего сделана такая сковорода, что ее так легко гнуть? (Сарказм)
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11k
Кыся 21 минуту назад
Попробовали б они советские сломать!
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36k
Антон 22 минуты назад
Капитализм он такой!
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5k
livaneth 23 минуты назад
Бракованный товар уничтожают, чтоб его никто не вернул и не потребовал деньги обратно. Хитрых граждан хватает.
Санкционные продукты питания уничтожают, чтоб их никто не купил. За настоящие деньги и по полной стоимости.
А желающие достать товар из мусорного бака, снабдить поддельными документами и поставить на магазинные полки завсегда найдутся.
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657
HalloFreeSpace Полчаса назад
чудной мир ..
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1k
Шурман Полчаса назад
Помню работал на фирму Винкор Никсдорф , в один день меня попросили утилизировать ноуты и сервера , делается это просто загоняешь полеты в пресс и кнопочку нажимаешь , често был в шоке , могли это отдать в школы в Африке скажем или еще где то , нет уничтожай , шефу потом сказал что больше я такой херней заниматься не буду . Правда после моих слов про школы в Африке они мне задание дали , 400 с хером ноут вайпанут и закатать системы :)) неделю этой фигней занимался .
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31k
Fat Lynx 39 минут назад
Лучше бы пенсионерам раздали!
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1k
Оксид Бетона 45 минут назад
Он гнул об хер свой сковородки
И грубо нахер их бросал!
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