Тяжело смотреть: пользователи сети посмеялись над сотрудником IKEA, который ломает сковородки

Пока россияне пытаются попасть на последнюю распродажу в стране от IKEA, сотрудники варварски уничтожают товар. В Санкт-Петербурге работник магазина под дождём ломал сковородки и выбрасывал в мусорный бак. Очень печальная картина...
В соцсетях появилось видео, как сотрудник IKEA уничтожает сковородки и выбрасывает в мусорный бак. Варварскую картину наблюдали очевидцы 20 июля в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.
Ролик разлетелся по соцсетям. Ждет ли та же участь знаменитых акул?
В пресс-службе IKEA объяснили, что ситуация куда проще, чем кажется, ведь уничтожали бракованную партию.
«В случае отзыва или поступления некондиционного товара, партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — цитирует компанию РИА Новости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Санкционные продукты питания уничтожают, чтоб их никто не купил. За настоящие деньги и по полной стоимости.
А желающие достать товар из мусорного бака, снабдить поддельными документами и поставить на магазинные полки завсегда найдутся.
И грубо нахер их бросал!